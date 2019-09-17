Глаукома — причины возникновения, профилактика и методы лечения

Селективная лазерная трабекулопластика, сокращенно СЛТ, это достаточно простая неинвазивная процедура, которая проводится в амбулаторных условиях и направлена на снижение внутриглазного давления.

Для данной процедуры используется лазер с настолько низким уровнем тепловой энергии, что его зачастую называют “холодным”. Этот вид лазера воздействует избирательно только на определенные пигментные клетки тканей глаза, поэтому его и называют селективным. Его действие настолько щадящее, что не только не вызывает дисфомфррт во время процедуры, но и практически не оставляет послеоперационных рубцов.

Кроме того, пациенту даже не приходится брать больничный, так как коррекция “холодным лазером”, вместе со всей подготовкой занимает около 15 минут.

Механизм действия СЛТ достаточно прост.

Непосредственно перед процедурой для эффекта местной анестезии в оперируемый глаз закапывают обезболивающие капли. Затем, используя специальный микроскоп, доктор направляет сосредоточенный световой луч, похожий на вспышку фотокамеры, в зону дренажной системы глаза. В результате, тепловое воздействие лазера приводит к химическим и биологическим изменениям в тканях, необходимым для улучшения отведение из глаза жидкости, вызывающей повышение давления. Эта процедура абсолютно безболезненна и доставляет пациенту минимум дискомфорта.

Уже через несколько дней после трабекулопластики, приблизительно у 75% пациентов отмечается значительное снижение внутриглазного давления. Однако окончательный результат можно в прямом смысле увидеть только через 1-3 месяца, после чего пациентам рекомендуется продолжать регулярные обследования у офтальмолога.

Одним из основных преимуществ селективной лазерной трабекулопластики является минимальное количество побочных эффектов и послеоперационных осложнений. Это делает лазерную коррекцию безопасной, даже по сравнению с обычным приемом медицинских препаратов от глаукомы.

Среди возможных побочных эффектов “холодного лазера” - небольшое послеоперационное воспаление, которое требует периодического врачебного наблюдения и проходит само собой. В ряде случаев для снятия воспаления могут потребоваться глазные капли или нестероидные противовоспалительные средства для приема внутрь.

Приблизительно в 5% случаев после лазерной коррекции глаукомы может повышаться внутриглазное давление, которое, как правило, легко поддается действию лекарств от глаукомы и проходит в течение суток.