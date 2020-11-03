Какие методы и средства бесполезны и даже опасны при лечении простуды

Правила лечения ОРВИ

Врачи предупреждают, что лучшее средство при ОРВИ — постельный режим. В идеале стоит отдохнуть, отлежаться. Обязательно обильное питье. Температуру до 38 градусов сбивать не стоит. Если выше, можно использовать парацетамол или ибупрофен. В случае сильно заложенного носа несколько дней можно пользоваться сосудосуживающими каплями. Но не больше, дабы не возникло привыкания. Лучше приучить себя в сезон простуд промывать нос с помощью самостоятельно приготовленного физраствора (или аптечных средств на основе морской воды). А также постоянно дезинфицировать руки (кажется, пандемия всех нас приучила к этому). Подобная мера в несколько раз снижает риск передачи инфекции другим.

Важно не забывать делать прививки от гриппа. Некоторые объясняют нежелание вакцинироваться тем, что штаммы гриппа каждый раз новые и нет никакой гарантии, что именно эта вакцина защитит от гриппа. Тем временем вирусологи уверяют, что регулярная вакцинация укрепляет организм.

По словам врача аллерголога-иммунолога Елены Ищенко, антигенный состав противогриппозной вакцины изменяется каждый год в соответствии с эпидемической ситуацией и рекомендациями ВОЗ. Ежегодно проводят анализ ситуации за прошедший сезон и определяют, какой вирус встречался наиболее часто или в начале сезона был представлен незначительно, а к концу был наиболее распространен (оказался самым приспособленным). В будущем сезоне вирус будет очень похож на тот, что доминировал под конец прошедшего. При помощи антигенного и генетического анализа, а также математического моделирования решают, стоит ли менять штаммы в вакцине. Напомним, что грипп очень опасен для детей, беременных женщин, пожилых людей, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

В случае с гриппом, а также рядом других заболеваний, бесполезно пить чай с малиной, есть цитрусовые, чеснок и дышать над паром — вы можете основательно запустить ситуацию, упустить время.