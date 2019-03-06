Как выбрать правильную позу для здорового сна

1 место. Сон на боку
59% участников исследования ответили, что предпочитают спать на боку. Поза на боку считается самой естественной, так как имеет отсылку к нашим истокам. Ее еще называют позой «эмбриона». Когда мы лежим на боку, наш позвоночник приобретает естественные изгибы, и спина отдыхает. Существует миф, что при такой позе обязательно возникает риск болей в шейном отделе позвоночника. Однако этого можно избежать, выбрав специальную подушку для сна на боку и правильного размера.
Попробуйте провести тест: когда вы лежите на боку, все тело должно визуально образовывать прямую линию. Для того чтобы ваш позвоночник находился в анатомичном положении, выбирайте матрасы с независимым пружинным блоком – они повторяют естественные изгибы тела. При сне на боку также возможен риск возникновения морщин с определенной стороны лица, но этого можно избежать, выбрав подушку из материала с эффектом памяти — он приобретает форму вашего лица, и заломов не возникает.
Фото: vostock-photo/shutterstock
2 место. Сон на животе
32 % респондентов ответили, что любят спать на животе. На животе легче заснуть, потому что так к нашему телу быстрее поступает тепло, и мы расслабляемся, неприятные ощущения отпускают. Часто в такой позе спят люди, испытывающие стресс. Такая поза благоприятно влияет на пищеварение. Если у вас проблемы с желудком – такая поза для сна будет благоприятной. К тому же, сон на животе позволяет снизить кровяное давление.
При этом, когда мы спим на животе, наша голова сильно изгибается и при неправильной высоте подушке сдавливается одна из позвоночных артерий. Чтобы этого избежать, выбирайте низкие подушки для сна на животе. Также рекомендуем выбирать мягкие матрасы с высокими показателями ортопедичности – тогда вес тела не будет на вас давить. Косметологи также не любят эту позу для сна из-за угрозы возникновения морщин — снизить эти риски помогут подушки с эффектом памяти.
Фото: vostock-photo/shutterstock
3 место. Сон на спине
Лишь 9% россиян предпочитают засыпать на спине. Это, безусловно, самая полезная поза дня нашей красоты, так как лицо находится в расслабленном состоянии без контактов с поверхностью. Спать в таком положении рекомендуют людям, страдающим сколиозом. При сне на спине происходит расслабление всех мышц и снятие напряжения. В этой позе оказывается равномерная нагрузка на сердце – отличный вариант для гипертоников. Однако если вам неудобно спать в этой позе, то не стоит на этом заострять внимание. Для того чтобы заснуть в этой позе, человек должен пребывать в состоянии полного расслабления, ему ничего не должно мешать и отвлекать – мигающий свет от приборов, мысли, дискомфорт. Жесткость матраса рекомендуем выбрать «спиной» непосредственно в салонах, так как тут очень важны тактильные ощущения. Под ноги можно положить валик для удобства и снятия отечности. Подушку подбираем под свои параметры – голова не должна запрокидываться вперед.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Как начать высыпаться
Как мы видим, любая поза будет благоприятной для сна, если правильно организовать спальное пространство. Вот еще несколько привычек, которые будут способствовать крепкому и здоровому сну:
Проветривать комнату перед сном. За день микроклимат в спальне существенно ухудшается – накапливаются пыль, влага, вредные микроорганизмы. Проветривание поможет от этого избавиться, а также обогатить комнату кислородом.
Отключать все мерцающие приборы и источники света. При мерцании наш организм каждый раз получает сигнал о смене сна на режим бодрствования. Возможны частые пробуждения.
Поддерживать в комнате температурный режим. Оптимальной считается температура от 18 до 24 градусов.
Не пользоваться мобильным телефоном, ноутбуком или телевизором за час до сна. Голубоватое свечение экрана притормозит выработку мелатонина – он не только отвечает за нашу красоту, но и за сон.
Постельное белье из натуральных тканей. Например, из 100% хлопка. Оно будет приятно телу, не вызывать чувства дискомфорта.
Текст: Ольга Тулетаева
Фото: Vostock Photo
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