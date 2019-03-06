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Как выбрать правильную позу для здорового сна

Во сне мы меняем свое положение тела от 15 до 25 раз. Если человек пребывает в стрессовом состоянии или спальное место неудобно, то более 50 раз. При этом мы часто запоминаем только позу, в которой засыпаем. Раньше считалось, что поза сна влияет на состояние нашего здоровья и некоторые позы не рекомендуются. Но сейчас появились способы организовать комфортное спальное место при любой позе. Аналитический центр здорового сна компании Dreamline выявил любимые позы для сна россиян. Ольга Тулетаева, эксперт по здоровому сну компании Dreamline, поделилась лайфхаками, как организовать спальное место под каждую из них — специально для Passion.ru.
Ольга Тулетаева,
эксперт по здоровому сну компании Dreamline

1 место. Сон на боку

59% участников исследования ответили, что предпочитают спать на боку. Поза на боку считается самой естественной, так как имеет отсылку к нашим истокам. Ее еще называют позой «эмбриона». Когда мы лежим на боку, наш позвоночник приобретает естественные изгибы, и спина отдыхает. Существует миф, что при такой позе обязательно возникает риск болей в шейном отделе позвоночника. Однако этого можно избежать, выбрав специальную подушку для сна на боку и правильного размера.

Попробуйте провести тест: когда вы лежите на боку, все тело должно визуально образовывать прямую линию. Для того чтобы ваш позвоночник находился в анатомичном положении, выбирайте матрасы с независимым пружинным блоком – они повторяют естественные изгибы тела. При сне на боку также возможен риск возникновения морщин с определенной стороны лица, но этого можно избежать, выбрав подушку из материала с эффектом памяти — он приобретает форму вашего лица, и заломов не возникает.

Фото: vostock-photo/shutterstock

2 место. Сон на животе

32 % респондентов ответили, что любят спать на животе. На животе легче заснуть, потому что так к нашему телу быстрее поступает тепло, и мы расслабляемся, неприятные ощущения отпускают. Часто в такой позе спят люди, испытывающие стресс. Такая поза благоприятно влияет на пищеварение. Если у вас проблемы с желудком – такая поза для сна будет благоприятной. К тому же, сон на животе позволяет снизить кровяное давление.

При этом, когда мы спим на животе, наша голова сильно изгибается и при неправильной высоте подушке сдавливается одна из позвоночных артерий. Чтобы этого избежать, выбирайте низкие подушки для сна на животе. Также рекомендуем выбирать мягкие матрасы с высокими показателями ортопедичности – тогда вес тела не будет на вас давить. Косметологи также не любят эту позу для сна из-за угрозы возникновения морщин — снизить эти риски помогут подушки с эффектом памяти.

Фото: vostock-photo/shutterstock

3 место. Сон на спине

Лишь 9% россиян предпочитают засыпать на спине. Это, безусловно, самая полезная поза дня нашей красоты, так как лицо находится в расслабленном состоянии без контактов с поверхностью. Спать в таком положении рекомендуют людям, страдающим сколиозом. При сне на спине происходит расслабление всех мышц и снятие напряжения. В этой позе оказывается равномерная нагрузка на сердце – отличный вариант для гипертоников. Однако если вам неудобно спать в этой позе, то не стоит на этом заострять внимание. Для того чтобы заснуть в этой позе, человек должен пребывать в состоянии полного расслабления, ему ничего не должно мешать и отвлекать – мигающий свет от приборов, мысли, дискомфорт. Жесткость матраса рекомендуем выбрать «спиной» непосредственно в салонах, так как тут очень важны тактильные ощущения. Под ноги можно положить валик для удобства и снятия отечности. Подушку подбираем под свои параметры – голова не должна запрокидываться вперед.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Как начать высыпаться

Как мы видим, любая поза будет благоприятной для сна, если правильно организовать спальное пространство. Вот еще несколько привычек, которые будут способствовать крепкому и здоровому сну:

  1. Проветривать комнату перед сном. За день микроклимат в спальне существенно ухудшается – накапливаются пыль, влага, вредные микроорганизмы. Проветривание поможет от этого избавиться, а также обогатить комнату кислородом.
  2. Отключать все мерцающие приборы и источники света. При мерцании наш организм каждый раз получает сигнал о смене сна на режим бодрствования. Возможны частые пробуждения.
  3. Поддерживать в комнате температурный режим. Оптимальной считается температура от 18 до 24 градусов. 
  4. Не пользоваться мобильным телефоном, ноутбуком или телевизором за час до сна. Голубоватое свечение экрана притормозит выработку мелатонина – он не только отвечает за нашу красоту, но и за сон.
  5. Постельное белье из натуральных тканей. Например, из 100% хлопка. Оно будет приятно телу, не вызывать чувства дискомфорта.

Текст: Ольга Тулетаева

Фото: Vostock Photo

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