Как выбрать правильную позу для здорового сна

1 место. Сон на боку

59% участников исследования ответили, что предпочитают спать на боку. Поза на боку считается самой естественной, так как имеет отсылку к нашим истокам. Ее еще называют позой «эмбриона». Когда мы лежим на боку, наш позвоночник приобретает естественные изгибы, и спина отдыхает. Существует миф, что при такой позе обязательно возникает риск болей в шейном отделе позвоночника. Однако этого можно избежать, выбрав специальную подушку для сна на боку и правильного размера.

Попробуйте провести тест: когда вы лежите на боку, все тело должно визуально образовывать прямую линию. Для того чтобы ваш позвоночник находился в анатомичном положении, выбирайте матрасы с независимым пружинным блоком – они повторяют естественные изгибы тела. При сне на боку также возможен риск возникновения морщин с определенной стороны лица, но этого можно избежать, выбрав подушку из материала с эффектом памяти — он приобретает форму вашего лица, и заломов не возникает.