Как сэкономить на стоматологе: домашний уход и девайс, без которого не обойтись
Чистим зубы правильно
Самый простой способ сэкономить на лечении зубов — не допускать развития серьезных заболеваний. Для этого нужна профилактика. Большинство людей знают о том, что качественная гигиена — залог здоровья не только зубов, но организма в целом, но есть те, кто пренебрегает этим вопросом. Грамотный домашний уход поможет не допустить развития кариеса, а значит, сохранит ваши зубы здоровыми.
Начнем рассматривать вопрос детского домашнего ухода. Деткам нужно чистить зубы с момента появления первого. Не используем бинт и салфетку, а сразу начинаем чистить щеткой и пастой. Не бойтесь, если малыш проглотит немного пасты. Если дозировка будет с горошину, то ничего страшного не произойдет. Маленькие детки еще не умеют полоскать и сплевывать, этот навык появится к 2,5-3 годам. Используйте для детского домашнего ухода правильную зубную щетку — она должна быть мягкой, чтобы не травмировать десны ребенка.
Не забывайте о том, что зубную щетку необходимо регулярно менять — один раз в два-три месяца, так как на ней спустя время скапливаются микробы. Чистить зубы необходимо утром и вечером, а движения зубной щетки должны быть вертикальными, выметающими, от десны к краю зуба. Эта рекомендация подходит не только для малышей, но и для взрослых. Перед тем как почистить ребенку зубы, обязательно продезинфицируйте руки. Аккуратно приподнимите губу ребенка, чтобы получить доступ к дальним зубам.
Фото: пресс-служба Юлии Селютиной
Какими средствами может пользоваться вся семья
Когда ребенок подрастает и начинает чистить зубы самостоятельно, родители должны контролировать процесс, дочищать зубы и потихоньку приучать ребенка пользоваться ирригатором. Это домашнее устройство поможет вычистить остатки еды в труднодоступных для щетки местах, а также впоследствии избавить зубы от налета.
Днем после еды взрослые могут использовать зубную нить или ополаскиватель для рта. Детские зубки можно протирать дентальными салфетками с ксилитом. Они безопасны и могут использоваться с момента появления первого зуба.
Пользуйтесь реминерализирующими средствами всей семьей — это специальные препараты с кальцием и фосфором, которые наносят после чистки зубов. Следующий пункт, который вам поможет сэкономить средства, — это регулярные посещения врача для профессионального осмотра. Раз в полгода желательно проводить профессиональную чистку зубов и удалять зубной камень в кабинете стоматолога. Хороший врач всегда даст вам грамотные рекомендации по домашнему уходу.
Для чего нужен ирригатор
Цены на лечение у стоматолога повышаются в геометрической прогрессии. Если вовремя делать профгигиену полости рта и приходить на осмотр, серьезных проблем с зубами не будет. Если запустить кариес, он осложнится пульпитом (воспалением нерва), если запустить пульпит, инфекция выйдет за пределы зуба. И каждый этап значительно дороже предыдущего.
Домашний уход должен включать в себя правильно подобранную зубную щетку, пасту, ирригатор, зубную нить. Ирригатор нужен всем! Обычная зубная щетка очищает поверхности зубов, но не может проникнуть в межзубные промежутки — любимое место патогенных микроорганизмов, которые и приводят к образованию кариеса. А этот девайс как раз с этим легко справляется.
Может ли ирригатор выбить пломбу? Ни ирригатор, ни жвачка не могут стать причиной выпадения пломбы, если зуб качественно запломбирован. Если при использовании прибора пломба все же выпала, это, вероятно, означает, что под пломбой развивался воспалительный процесс, который мог остаться незамеченным и продолжать тайно развиваться.
Щетка и ирригатор вещи ни в коем случае не заменяющие друг друга. Они выполняют разные задачи. Говоря о щетке, выбирайте ту, что средней жесткости, чтобы без травм очистить поверхность зубов и десен от остатков пищи. Также лучше остановить выбор на модели с щетинками разной длины и наклона. Подобная щетина очистит зубы и в пришеечной, и в жевательной зонах. У некоторых щеток на тыльной стороне есть силиконовые ворсинки — ими удобно счищать налет с языка. Пару слов о пасте: ее задача растворить зубной налет и полировать (либо отбеливать) поверхность зубов. С отбеливающими вариантами стоит быть осторожней, так как они могут отличаться повышенной абразивностью,
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После сладкого нужно сразу почистить зубы
Отдельно скажу о питании. Сладкое, орехи, слишком жесткая пища не очень полезны для здоровья зубов. Советую после употребления сладостей сразу почистить зубы, чтобы воздействие на эмаль было минимальным. Несмотря на то, что зубная эмаль — самая твердая ткань в организме, скорлупа орехов может оказаться ей не по зубам, последствия могут быть плачевными, вплоть до потери зуба.
Я всегда говорю, что кариес не передается по наследству. По наследству передается лишь привычка чистить зубы. Если в семье принято ухаживать за своим здоровьем, если ребенок видит, как родители соблюдают гигиену, посещают стоматолога своевременно, то и ребенок, по мере взросления, будет делать так же. А профилактика совершенно точно сэкономит ваши деньги и нервы.
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