Как сэкономить на стоматологе: домашний уход и девайс, без которого не обойтись

Чистим зубы правильно

Самый простой способ сэкономить на лечении зубов — не допускать развития серьезных заболеваний. Для этого нужна профилактика. Большинство людей знают о том, что качественная гигиена — залог здоровья не только зубов, но организма в целом, но есть те, кто пренебрегает этим вопросом. Грамотный домашний уход поможет не допустить развития кариеса, а значит, сохранит ваши зубы здоровыми.

Начнем рассматривать вопрос детского домашнего ухода. Деткам нужно чистить зубы с момента появления первого. Не используем бинт и салфетку, а сразу начинаем чистить щеткой и пастой. Не бойтесь, если малыш проглотит немного пасты. Если дозировка будет с горошину, то ничего страшного не произойдет. Маленькие детки еще не умеют полоскать и сплевывать, этот навык появится к 2,5-3 годам. Используйте для детского домашнего ухода правильную зубную щетку — она должна быть мягкой, чтобы не травмировать десны ребенка.

Не забывайте о том, что зубную щетку необходимо регулярно менять — один раз в два-три месяца, так как на ней спустя время скапливаются микробы. Чистить зубы необходимо утром и вечером, а движения зубной щетки должны быть вертикальными, выметающими, от десны к краю зуба. Эта рекомендация подходит не только для малышей, но и для взрослых. Перед тем как почистить ребенку зубы, обязательно продезинфицируйте руки. Аккуратно приподнимите губу ребенка, чтобы получить доступ к дальним зубам.