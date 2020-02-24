## Откуда что беретсяАллергия может быть как врожденной, так и приобретенной. Если с первой, скажем так, все понятно (родители «наградили»), то во втором случае интересно понять сам механизм возникновения реакции организма на элементы, которые считываются им как чужеродные. Существует три стадии.1 - иммуннаяЭто попадание аллергена в организм. Далее происходит сенсибилизация (т.е. чувствительность) — на попавший аллерген образуются антитела. Это иммуноглобулины Е (IgE). Образовавшиеся иммуноглобулины Е прикрепляются к мембране тучной клетки. Клинических проявлений на этом этапе нет. Когда организм сталкивается с аллергеном повторно, начинается связывание этого аллергена с уже готовыми антителами (иммуноглобулинами Е). Это процесс называется — образование комплекса антиген +антитело.2 - патохимическаяОбразовавшийся комплекс антиген +антитело повреждает мембрану тучных клеток, в результате чего происходит выброс наружу содержимого тучных клеток и образование медиаторов аллергического воспаления (гистамин, серотонин, простагландины, брадикинин и др.).Медиаторы - это так называемые посредники воспаления - биологически активные вещества, реализующие возникновение и поддержку различных воспалительных явлений в организме.3 - патофизиологическая (клинических проявлений)Клинические проявления — это результат работы медиаторов аллергического воспаления (главным образом это гистамин), а именно:повышается проницаемость сосудов, вследствие чего происходит выход жидкой части крови в ткани и появляется отек;гиперсекреция слизи в бронхах;спазм гладкой мускулатуры бронхов. ## Редкие виды аллергииЧаще всего пациенты жалуются на сезонную аллергию, так называемую сенную лихорадку или поллиноз. Аллергию на пыльцу растений. Из редких типов можно отметить:аутоаллергию — при таком заболевании иммунная система негативно реагирует на собственные ткани организма. Бывают два варианта этой болезни. В первом случае белки и клетки тканей изменяются, потому тело человека и начинает считать их чужеродными. Во втором — сбой происходит в самой иммунной системе. Из-за этого она и перестает отличать клетки организма от чужеродных.вибрационную крапивницу — это вид аллергии, при котором иммунная система необычным образом реагирует на слабые вибрации. Выражается сыпью и волдырями на коже.аллергию на латекс, биологические жидкости организма (слюну, мочу, сперму), пластик, металлы и т.д. ## Можно ли вылечить?«Самое опасное осложнение аллергии — это анафилактический шок. То есть острая тяжёлая системная жизнеугрожающая реакция гиперчувствительности, сопровождающаяся выраженными нарушениями гемодинамики: снижением артериального давления ниже 90 мм.рт.ст, приводящими к недостаточности кровообращения и гипоксии жизненно важных органах. Если помощь не оказать незамедлительно, неизбежен летальный исход!Есть такие угрожающие жизни аллергические состояния, как:Синдром Лайелла — это тяжелое лекарственно-индуцированное токсическое поражение организма. Синдром Стивенса-Джонсона — острая токсико-аллергическая реакция, при котором клетки эпидермиса отмирают и отделяются от дермы.Увы, избавиться от аллергии раз и навсегда нельзя. Сейчас врачи назначают только средства, устраняющие симптомы заболевания и облегчающие состояние больного. Медикаментозное лечение аллергии резко ограничено — оно направлено только на снятие симптомов. Есть и другая современная методика лечения — гипосенсибилизация, она позволяет снизить гиперчувствительность организма к конкретному аллергену. Этот вид лечения называется — аллергенспецифическая иммунотерапия или АСИТ. Суть в том, что пациент получает дозу аллергена, постепенно ее увеличивая до максимально переносимой (под контролем врача). Бывает АСИТ в виде уколов, таблеток или капель под язык. После нескольких таких курсов лечения (минимально трех) у организма снижается чувствительность к причинно-значимому аллергену». ## Важно: что должно быть в аптечке аллергикаАдреналин в ампулах или специальное устройство – Эпипен (EpiPen) (шприц-ручка, чтобы самостоятельно сделать инъекцию - Прим. ред.);глюкокортикостероиды (гормоны) в таблетках и ампулах – применяются для купирования крапивницы, отеков, тяжелых приступов астмы. Дозировки разные и подбираются врачом индивидуально;-антигистаминные препараты: таблетки 2-го поколения в ампулах 1-го поколения;-бронхолитики – препараты расширяющие бронхи при приступе астмы;-небулайзер (аппарат для аэрозольной терапии у астматиков должен быть в аптечке обязательно) + препараты для небулайзерной терапии. С собой под рукой всегда следует иметь:антигистаминные препараты в ампулах 1-го поколения;глюкокортикостероиды (гормоны) в таблетках и ампулах;адреналин в ампулах или специальное устройство — Эпипен EpiPen для взрослых (0,3мг) и детей (0,15мг). В России нет, но можно купить в Европе без рецепта (в Испании, Португалии), цена в районе 57 евро. Купирует тяжелые аллергические реакции: отек гортани, удушье, генерализованную крапивницу с отеками, анафилактический шок.шприцы. ## Какие анализы нужно сдать, чтобы определить у себя аллергию?Для ранней диагностики и выявления основных аллергенов исследуется аллергологический профиль больного, основными показателями которого являются анализ на специфические иммуноглобулины Е и иммуноглобулин Е общий.Одним из таких является «Фадиатоп» (Phadiatop) – комплексное исследование, позволяющее выявить предрасположенность к аллергии на основные ингаляционные аллергены (пыльцевые, плесневые, клещи домашней пыли, животные аллергены и др.)Или Аллергочип ImmunoCAP ISAC (содержит 112 аллергокомпонентов). С его помощью можно определить специфические иммуноглобулины класса Е к пищевым, пыльцевым, грибковым, животным, аллергенам, и насекомых. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!