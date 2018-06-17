Как отличить аллергию от пищевой непереносимости

При наличии аллергии всегда прослеживается четкая связь: вы едва надкусили аллерген, а клинические симптомы — отеки, покраснения, зуд — сразу проявились. При пищевой непереносимости реакция не всегда наступает немедленно (допустим, после нескольких часов после употребления молока заболел живот), и сам человек может не чувствовать взаимосвязи между продуктом и реакцией организма на него. Зачастую даже врач, общаясь с пациентом, не всегда сразу может отличить одно от другого. Поставить точный диагноз позволяет лабораторная диагностика: необходимо сдать кровь на специфические иммуноглобулины Е (sIgE) к пищевым продуктам. Если они обнаружатся, то подтверждается истинная пищевая аллергия. Если нет, то можно заподозрить пищевую непереносимость.