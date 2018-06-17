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Как отличить аллергию от пищевой непереносимости

Оказывается, аллергия и пищевая непереносимость — это не одно и то же (хотя одно другого не исключает).

Истинная пищевая аллергия и пищевая непереносимость могут иметь схожие клинические проявления: покраснения кожи и слизистых, зуд, отеки, сыпь, нарушение пищеварения. Разница между ними заключается в механизмах возникновения и развития.

Пищевая аллергия и пищевая непереносимость встречаются у 15-20% взрослых и 20-30% детей, являясь как самостоятельным патологическим состоянием, так и осложняя течение сердечно-сосудистых, дерматологических, нефрологических и других заболеваний.
Мария Кириллова,
к.м.н., врач-терапевт, кардиолог медицинского центра «Атлас»

При наличии аллергии всегда прослеживается четкая связь: вы едва надкусили аллерген, а клинические симптомы — отеки, покраснения, зуд — сразу проявились. При пищевой непереносимости реакция не всегда наступает немедленно (допустим, после нескольких часов после употребления молока заболел живот), и сам человек может не чувствовать взаимосвязи между продуктом и реакцией организма на него. Зачастую даже врач, общаясь с пациентом, не всегда сразу может отличить одно от другого. Поставить точный диагноз позволяет лабораторная диагностика: необходимо сдать кровь на специфические иммуноглобулины Е (sIgE) к пищевым продуктам. Если они обнаружатся, то подтверждается истинная пищевая аллергия. Если нет, то можно заподозрить пищевую непереносимость.

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