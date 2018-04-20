Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Как недостаток сна влияет на секс, вес и интеллект

Кто-то и рад бы, но не может выкроить времени на сон, а кто-то ложится вовремя, но не может уснуть. И то, и другое одинаково вредно.

Когда вы отказываете себе в сне (или сон отказывается от вас), это, поверьте, не идет на пользу делу. Да, вы работаете долго, но гораздо менее продуктивно и на пониженных скоростях. А качество работы из-за усталости вы даже не способны адекватно оценить. Как недостаток сна отражается на всех сферах жизни, рассказывает наш эксперт.

Светлана Саенко,
к.м.н., врач-невролог австрийского центра здоровья Verba Mayr

Все мы рано или поздно теряем сон. По медицинским критериям бессонница начинается тогда, когда человек не спит три ночи в неделю. В результате страдает весь организм и оказываются затронутыми буквально все сферы жизни.

Интеллект

Известно, что во время сна мозг работает гораздо интенсивнее, чем при бодрствовании. Существует прямая причинно-следственная связь между содержанием амилоида в тканях мозга и развитием бессонницы. Амилоид — это белок, который образует бляшки, формирующие когнитивный дефект и нарастающую деменцию при болезни Альцгеймера. Чем хуже сон, тем выше концентрация амилоида в ткани головного мозга. Во время сна происходит жизненно важный процесс: организм удаляет излишки амилоидов из головного мозга. Люди из группы риска по развитию болезни Альцгеймера чаще жалуются на проблемы со сном, дневную сонливость, ночные пробуждения, чем те, кто не имеет риска развития этой болезни.

Вес

Сон влияет на метаболизм. Одно из следствий этого процесса — нарушение обмена глюкозы и, как следствие, лишний вес. Всего одна ночь без сна может снизить чувствительность к инсулину на 30% процентов. Ограничение времени сна до пяти часов за ночь даже на протяжении нескольких дней также вызывает нарушения метаболизма глюкозы. Риск диабета увеличивается в том случае, если человек спит менее семи часов в течение ночи. Поэтому невыспавшиеся люди часто хотят сладкого: из-за сниженной чувствительности к инсулину глюкоза не поступает в клетки, и тело чувствует изнуренность. На исправление последствий потребуется как минимум неделя здорового сна.

Уровень стресса

При недосыпе активируется симпатическая нервная система. Ее активация необходима организму для защиты от стресса, чрезмерного умственного напряжения, повышенной физической нагрузки.

По теме
Как уснуть в самолете: 5 проверенных способов
Как научиться спать мало и чувствовать себя отдохнувшей
3 простых совета, которые помогут улучшить ваш сон

Возбуждаясь, симпатическая нервная система дает выброс гормона норадреналина, который увеличивает пульс, сердечный выброс, повышает давление. Отдых, сон, медитация, релаксация и чувство настоящей любви — это факторы, которые активируют парасимпатическую нервную систему. Она приводит в порядок пульс и возвращает давление к нормальным значениям.

Если вы не спите, то циклы симпатической и парасимпатической систем не чередуются, сливаются — растет уровень воспалительных цитокинов, от чего страдают сосуды. Со временет развивается артериальная гипертензия. Люди, страдающие бессонницей, подвержены большему риску ишемической болезни сердца.

Секс

Исследователи медицинской школы при Университете штата Мичиган (США), доказали, что недостаток сна является самым главным фактором, оказывающим отрицательное влияние на желание женщин заниматься сексом. Во время сна увеличивается выработка гормонов, отвечающих за сексуальность. Всего один дополнительный час сна на 14% увеличивает вероятность, что женщина захочет заняться сексом на следующий день.

У мужчин эта сфера жизни из-за хронического недосыпа страдает еще сильнее: снижается уровень тестостерона и, следовательно, либидо.

Тестостерон не только стимулирует мужскую половую систему. Гормон увеличивает синтез белка в мышцах, почках и печени, влияет на плотность костной ткани. Поэтому неразвитость костно-мышечной системы, нарушение полового поведения (снижение либидо) и деградация функций репродуктивной системы могут быть следствием банального недосыпа.

Здоровье

Нарушение полноценного отдыха для организма является одним из ключевых факторов снижения иммунитета. При бессоннице снижается число Т-лимфоцитов, участвующих в опознании и обезвреживании «врагов». При этом, как мы уже сказали, повышается уровень цитокинов, ответственных за воспаление. Даже на прививки от гриппа люди, страдающие от постоянного недосыпа, реагируют тяжело. Организм просто не вырабатывает достаточного количества антител.

Бессонницу связывают с повышенным риском развития депрессии и тревожных расстройств. А согласно исследованиям норвежских ученых, у пациентов с хронической бессонницей также в три раза повышен риск развития астмы: кортизол, который отвечает в том числе за наше дыхание, более активен днем. Возможно, астма — это ответ на «занятость» легких в неположенное для этого время.

Фото: Shutterstock

Обсуждаемое
Тест: есть ли в вас порода и насколько вы аристократичны
«Самка богомола»: неудачное фото Ольги Орловой в купальнике жестко раскритиковали фанаты
Фото 50-летней Валерии топлес жестко раскритиковали в Сети
Яблоко от яблони: дочь Аллы Пугачевой покорила Сеть своим вокалом
Совсем не осиная талия и неидеальное лицо: Виктория Лопырева не так хороша, как в Instagram
Slice 1
Наряд «креветки», платье за 2,5 миллиона и другие самые эффектные выходы в свет Татьяны Навки
Гороскоп