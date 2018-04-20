Как недостаток сна влияет на секс, вес и интеллект

Исследователи медицинской школы при Университете штата Мичиган (США), доказали, что недостаток сна является самым главным фактором, оказывающим отрицательное влияние на желание женщин заниматься сексом. Во время сна увеличивается выработка гормонов, отвечающих за сексуальность. Всего один дополнительный час сна на 14% увеличивает вероятность, что женщина захочет заняться сексом на следующий день.

У мужчин эта сфера жизни из-за хронического недосыпа страдает еще сильнее: снижается уровень тестостерона и, следовательно, либидо.

Тестостерон не только стимулирует мужскую половую систему. Гормон увеличивает синтез белка в мышцах, почках и печени, влияет на плотность костной ткани. Поэтому неразвитость костно-мышечной системы, нарушение полового поведения (снижение либидо) и деградация функций репродуктивной системы могут быть следствием банального недосыпа.

Здоровье

Нарушение полноценного отдыха для организма является одним из ключевых факторов снижения иммунитета. При бессоннице снижается число Т-лимфоцитов, участвующих в опознании и обезвреживании «врагов». При этом, как мы уже сказали, повышается уровень цитокинов, ответственных за воспаление. Даже на прививки от гриппа люди, страдающие от постоянного недосыпа, реагируют тяжело. Организм просто не вырабатывает достаточного количества антител.

Бессонницу связывают с повышенным риском развития депрессии и тревожных расстройств. А согласно исследованиям норвежских ученых, у пациентов с хронической бессонницей также в три раза повышен риск развития астмы: кортизол, который отвечает в том числе за наше дыхание, более активен днем. Возможно, астма — это ответ на «занятость» легких в неположенное для этого время.

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