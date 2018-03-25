Как близорукость связана с плоскостопием

А потом мне встретился врач, который не стал делать вид, будто медицина — это магия, а все разъяснил на пальцах — в соответствии с Законом «Об охране здоровья граждан». Причем на пальцах — в самом буквальном смысле слова. Я вам сейчас тоже разъясню. Вы можете так согнуть кисть, чтобы прижать большой палец руки к тыльной стороне предплечья? Вы в зоне риска. А остальные пальцы можете? А к внешней стороне запястья? Если да, то вы со мной! На самом деле нас таких — с недифференцированной дисплазией соединительной ткани (нДСТ) — много, примерно каждый пятый. Длинноногие, длиннорукие, длинношеие, с нарушенной осанкой (часто со сколиозом), зато чрезвычайно гибкие, с очень подвижной мимикой, зачастую с брекетами на зубах (а если без брекетов, то просто кривозубые)… Врачи нас узнают с первого взгляда — и сразу предполагают еще большой набор внутренних болезней, соседствующих с такой занятной внешностью.

Причем здесь соединительная ткань

Соединительная ткань составляет около 50% массы тела. Ее основная функция — это поддержка всех других тканей. Связки и сухожилия, сосуды — это соединительная ткань. И если она слишком растяжимая, то кости и суставы выгибаются в какую хочешь сторону, венозные и артериальные клапаны провисают, сфинктеры плохо закрываются и много еще чего происходит. Вот почему нарушения соединительной ткани лежат в основе самых разных патологий. В большинстве случаев ничего серьезного. У меня, например, астигматизм: мышцы и связки глаза не растягивают его до состояния четкого фокуса, но это не мешает мне работать за компьютером. Хотя, как выяснилось, к частым головным болям приводит именно вот эта постоянная расфокусировка — и кроме хорошо подобранных линз ничего не спасет. И косточка у большого пальца выпирает, но не болит и на скорость не влияет. Очень у многих девушек с нДСТ рано начинается варикоз: ведь вены и венозные клапаны — это соединительная ткань, и они быстро провисают. Меня спасло, я думаю, плаванье и любовь к пешим прогулкам. Они вообще многих диспластичных спасают.