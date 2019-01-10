Как не заболеть во время и после отпуска, если вы проводите каникулы в жарких странах

Стадии акклиматизации и почему 2 недели отпуска недостаточно

У акклиматизации есть несколько стадий. Первая либо начальная стадия – она протекает без каких-то специфических симптомов. И именно в этот период начинается подготовка организма к новым климатическим условиям, в которые попадает человек. Как правило, это длится один-два дня.

Вторая стадия называется «высокая реактивность» – это время, когда начинают проявляться первые признаки акклиматизации, и состояние человека значительно ухудшается.

Дальше наступает стадия выравнивания, когда человек начинает уже чувствовать себя хорошо, общее состояние нормализуется.

И четвертая стадия — или стадия полной акклиматизации – наступает примерно на 10-14 день пребывания в других климатических условиях.

Также существует такая классификация как острая и обычная стадии акклиматизации. Острая стадия характеризуется тем, что длится не более семи дней, обычная бывает от 10 до 14 суток.

Таким образом, для того чтобы организм полностью привык к новым климатическим условиям, а человек смог полноценно отдохнуть, необходимо провести на новом месте не менее 20 дней.

Поэтому привычный для наших туристов одно- или двухнедельный отдых в жарких странах проходит под «знаменем» акклиматизации. Отдыхать полноценно, не чувствуя себя плохо, можно лишь после двух недель пребывания в стране.

Исходя из вышесказанного, самый оптимальный промежуток для отпуска и пребывания в незнакомой стране – как минимум от 18 до 20 дней. Это позволяет успешно пережить привыкание к новым климатическим условиям и, естественно, получить от отпуска максимум удовольствия – от посещения новых мест, экскурсий. Поэтому две недели отпуска – это мало.