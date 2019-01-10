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Как не заболеть во время и после отпуска, если вы проводите каникулы в жарких странах

Уехать на новогодние праздники в теплые страны — распространенное явление. Но редко кому удается избежать неприятных симптомов акклиматизации из-за такой резкой смены климата. Как избежать простуды после отпуска и почему 2 недели для отдыха в жаркой стране зимой — это мало, в нашем материале.
Альбина Хлюпина,
врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт Клинико-диагностического центра МЕДСИ в Грохольском переулке

Что такое акклиматизация и как она проявляется

Акклиматизация – это процесс адаптации к новым природным условиям от привычного климата и погоды, в которых постоянно проживает человек. Ученые доказали, что даже перемещение в диапазоне шести градусов по широте и долготе вызывает у людей все признаки акклиматизации. Естественно это заметно особенно, когда человек перемещается на самолете – совершается очень быстрая смена места пребывания, и поэтому акклиматизация наступает очень эффективно.

Критериями эффективности акклиматизации является изменение не только системы терморегуляции (повышение температуры тела, повышение интенсивности потоотделения), но и урежение частоты сердечных сокращений. Признаки акклиматизации зависят от индивидуальных особенностей. Но в целом это, как правило, головные боли, головокружение, проявление нарушений желудочно-кишечного тракта – рвота, отрыжка, боли в верхних отделах ЖКТ, нарушение стула, часто бывают диареи, есть даже такое понятие как «диарея путешественника». Также наблюдаются расстройство нервной системы, общая слабость, насморк, боль в горле, повышение артериального давления, учащенное сердцебиение. Как правило, у людей, имеющих хронические заболевания, наблюдается обострение этих заболеваний.

Акклиматизация отличается тем, что эти признаки, как правило, проходят в ближайшие день-два.

Стадии акклиматизации и почему 2 недели отпуска недостаточно

У акклиматизации есть несколько стадий. Первая либо начальная стадия – она протекает без каких-то специфических симптомов. И именно в этот период начинается подготовка организма к новым климатическим условиям, в которые попадает человек. Как правило, это длится один-два дня.

Вторая стадия называется «высокая реактивность» – это время, когда начинают проявляться первые признаки акклиматизации, и состояние человека значительно ухудшается.

Дальше наступает стадия выравнивания, когда человек начинает уже чувствовать себя хорошо, общее состояние нормализуется.

И четвертая стадия — или стадия полной акклиматизации – наступает примерно на 10-14 день пребывания в других климатических условиях.

Также существует такая классификация как острая и обычная стадии акклиматизации. Острая стадия характеризуется тем, что длится не более семи дней, обычная бывает от 10 до 14 суток.

Таким образом, для того чтобы организм полностью привык к новым климатическим условиям, а человек смог полноценно отдохнуть, необходимо провести на новом месте не менее 20 дней.

Поэтому привычный для наших туристов одно- или двухнедельный отдых в жарких странах проходит под «знаменем» акклиматизации. Отдыхать полноценно, не чувствуя себя плохо, можно лишь после двух недель пребывания в стране.

Исходя из вышесказанного, самый оптимальный промежуток для отпуска и пребывания в незнакомой стране – как минимум от 18 до 20 дней. Это позволяет успешно пережить привыкание к новым климатическим условиям и, естественно, получить от отпуска максимум удовольствия – от посещения новых мест, экскурсий. Поэтому две недели отпуска – это мало.

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