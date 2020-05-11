Группа крови: что может выявить самый обычный анализ, как улучить показатели и есть ли влияние на характер

Самая редкая группа крови

В настоящее время самой древней (появилась примерно 40000 лет назад) и самой распространенной из существующих групп крови является первая группа 0 (I), ею обладают от 40 до 50% всех людей. Самой редкой считается группа крови АВ(IV), которая появилась примерно тысячу лет назад, и, как считается, не в результате эволюционных приспособлений к изменившимся условиям обитания, а в результате смешения рас индоевропейцев и монголоидов. Ею обладают только 5% людей.

Из пальца или вены: в чем разница

Существует большое количество анализов крови: общий (клинический), биохимический, иммунологический, гормональный, определение функций свертывающей и антисвертывающей системы и т.д

Забор крови для анализа можно производить из капилляров (кровь из пальца) или из вены. Существует Национальный стандарт РФ по обеспечению качества лабораторных исследований, на основании которого взятие образца крови для исследования проводится из венозной крови. Венозная кровь - лучший материал для определения гематологических, биохимических, гормональных, серологических и иммунологических показателей. Использование капиллярной крови в сравнении с венозной может быть менее точным в связи с процедурой взятия крови (попадание тканевой жидкости, образование микросгустков, объем ограничен, что затрудняет проверку результата) и менее информативным.

Интерпретировать полученный анализ крови должен только специалист. По результатам анализов крови можно выявить инфекционные и аллергические процессы в организме, злокачественные новообразования и лейкозы. Определенный анализ крови покажет, как работает печень, почки, нарушен ли водно-солевой обмен и баланс микроэлементов (калия, кальция) и многое-многое другое.