Грипп 2019: первые итоги и важные предостережения

Сезон гриппа 2019 в цифрах и фактах
По данным Роспотребнадзора, показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве в настоящее время ниже расчетных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах. Ситуация в столичном регионе оценивается как неэпидемическая.
В целом же по России продолжает увеличиваться число заболевших гриппом, при этом значительная доля – вирусы гриппа А. За последние три недели отмечено превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ в 13-ти субъектах Российской Федерации.
При этом получают активное распространение респираторные вирусы не гриппозной группы (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие), но количество заболевших ими продолжает снижаться.
С начала эпидемиологического сезона до 13 января 2019 г зарегистрировано 178 заболевших гриппом (в прошлом году – 200 человек). Из них грипп А – у 107 человек, H1N1 – 39, H3N2 – 15, грипп В 14 человек.
Число госпитализированных по поводу гриппа с начала года ниже на 19,5% по сравнению с прошлым годом, составляет 1702 человека на первой неделе 2019 и 1686 человек на второй неделе 2019 года.
Ситуация с гриппом в других странах: летальные исходы в Грузии и Украине
Согласно информации Европейского регионального бюро ВОЗ, в странах Европейского региона вирусы гриппа не сдают своих позиций, так, отмечается циркуляция вирусов гриппа A (H1N1)09 и A(H3N2). В 5 странах северной Европы (Ирландия, Латвия, Литва, Соединенное Королевство (Англия и Уэльс) и Эстония), в 3 странах южной (Греция, Израиль и Италия), а в западной части Европы (Португалия) отмечена заболеваемость гриппоподобными заболеваниями, превышающая уровни эпидемических порогов.
В более близких к России регионах, например, в Грузии, по данным Центра контроля и профилактики заболеваний Грузии, также идет увеличение заболеваемости гриппом, отмечается активная циркуляция вируса гриппа А(Н1N1)09, зарегистрировано 162 лабораторно подтвержденных случая заболевания гриппом А(Н1N1)09, в том числе 15 летальных исходов, которые связаны с поздним обращением за медицинской помощью. Данных о том, были ли привиты умершие от гриппа, нет.
Справка: Первые находки вируса А(Н1N1)09 в Грузии в текущем эпидемическом сезоне были сделаны на 45 неделе прошлого года. В сезон 2015-2016 гг. также доминировал вирус гриппа указанного подтипа, когда было зарегистрировано 50 летальных исходов. При этом, при подготовке к предстоящему эпидемическому сезону 2018-2019 гг. в Грузии против гриппа привито 56 тыс. человек, что составляет всего 1,5 % от численности населения.
Летальные случаи были отмечены и на Украине – среди 25 умерших от гриппа от гриппа AH1N1 и последствий заболевания – один ребенок, остальные – в возрасте 34-44 лет. Данные подтверждены специалистами областных вирусологических лабораторий. Никто из жертв вируса не был привит.
В остальных странах, по информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ситуация остается стабильной. Летальных случаев не зарегистрировано.
Чем опасен грипп
Следует помнить, грипп – это не «безобидная» простуда! Это серьезное инфекционное заболевание, которое при отсутствии необходимой медицинской помощи грозит серьезным осложнениями, среди которых со стороны дыхательной системы могут отмечаться пневмонии, эмпиема плевры, абсцесс легкого. Для сердечно-сосудистой системы могут быть такие осложнения как менингит, энцефалит, менингоэнцефалит, неврит. Также «под ударом» могут оказаться мочевыводящая система (гломерулонефрит), среди последствий для ЛОР-органов синусит, отит.
Поэтому при первых симптомах гриппа необходимо срочно обратиться к лечащему врачу. Ошибкой для многих является затягивание визита к специалисту, занятие самолечением, что чревато тяжелыми последствиями для здоровья.
Вирус гриппа опасен для людей любого возраста. Однако наибольшую опасность, с точки зрения развития осложнений и вероятности летального исхода, он представляет для детей раннего возраста, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, с нарушением обмена веществ, а также для людей старше 65 лет.
Опасные симптомы
Грипп имеет весьма характерную симптоматику: острое, бурное начало заболевания, с повышением температуры тела 39-40OC до 5 дней, которое сопровождается ознобом. В первые часы после начала заболевания нарастают симптомы интоксикации, у детей быстро появляются признаки токсикоза: вялость, отказ от еды или рвота, нарушение сна; также появляется ломота в суставах и мышцах. При тяжелой форме заболевания может наблюдаться картина церебральной дисфункции: затемнение сознания, бред, галлюцинации, менингеальный симптомокомплекс. У детей раннего возраста отмечаются судороги на фоне гипертермии.
Если заболели вы или ваши близкие, необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью, а также исключить контакт с лицами, входящими в группу риска (дети, лица старше 65 лет, страдающие хроническими заболеваниями). Квалифицированные врачи быстро и точно установят диагноз, назначат своевременное этиопатогенетическое лечение, а также предложат мероприятия по профилактике заболевания и осложнений.
Как себя обезопасить
И еще раз хочется напомнить, что грипп – это серьезное острое вирусное заболевание, возбудителями которого являются РНК содержащие вирусы из семейства ортомиксовирусов. Эти вирусы имеют три самостоятельных типа: А, В, С. Большую опасность для окружающих, особенно в первые часы после заражения и в течение 3-5 дней, представляет больной человек, который является источником инфекции.
Наибольшая опасность – от больных со стертой и субклинической формой. Грипп способен к эпидемическому и пандемическому распространению. Чаще всего пик заболеваемости гриппом отмечается зимой и весной. Вирус гриппа передается воздушно-капельным путем, больной выделяет в большом количестве вирусы при чихании, кашле.
Для того чтобы максимально обезопасить свое здоровье от «встречи» с вирусом, необходимо не допустить заболевания. Для этого желательно больше находиться на свежем воздухе, по возможности исключить посещение мест с большим скоплением людей, соблюдать режим сна, отдыха и бодрствования, стараться не переохлаждаться, одеваться по погоде. По возможности пересмотрите режим питания, включив в рацион продукты, богатые витаминами А, С, цинком и кальцием — цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину морковь.
Текст: Анастасия Кривченкова
Фото: Vostock Photo
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