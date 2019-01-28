Грипп 2019: первые итоги и важные предостережения

Сезон гриппа 2019 в цифрах и фактах

По данным Роспотребнадзора, показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве в настоящее время ниже расчетных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах. Ситуация в столичном регионе оценивается как неэпидемическая.

В целом же по России продолжает увеличиваться число заболевших гриппом, при этом значительная доля – вирусы гриппа А. За последние три недели отмечено превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ в 13-ти субъектах Российской Федерации.

При этом получают активное распространение респираторные вирусы не гриппозной группы (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие), но количество заболевших ими продолжает снижаться.

С начала эпидемиологического сезона до 13 января 2019 г зарегистрировано 178 заболевших гриппом (в прошлом году – 200 человек). Из них грипп А – у 107 человек, H1N1 – 39, H3N2 – 15, грипп В 14 человек.

Число госпитализированных по поводу гриппа с начала года ниже на 19,5% по сравнению с прошлым годом, составляет 1702 человека на первой неделе 2019 и 1686 человек на второй неделе 2019 года.