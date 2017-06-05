Сколько раз вы слышали и читали, что при назначении гормональных контрацептивов обязательно нужно пройти обследование и сдать анализы на гормоны? Вас обманули!

Нона Овсепян Гинеколог-эндокринолог медицинской компании «ИНВИТРО»

В соответствии с Медицинскими критериями приемлемости методов контрацепции ВОЗ, лабораторные исследования перед назначением КОК не считаются обязательными. Но врач всегда собирает подробный анамнез, а уже для его уточнения (при наличии проблем) может назначить анализы.

Комбинированные оральные контрацептивы по праву считаются самыми надежными — их эффективность превышает 99%. Механизм противозачаточного действия КОК заключается в подавлении овуляции и сгущении слизи в шейке матки. В результате яйцеклетка не выходит из фолликула, а сперматозоид не может пробиться в полость матки.

Но для приема гормональных препаратов действительно существует достаточно широкая группа противопоказаний, в том числе варикозное расширение вен, тромбофилия, заболевания печени и сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания. Но в то же время многие контрацептивные средства обладают дополнительным лечебным эффектом и могут избавить вас от ПМС, болезненных или слишком обильных менструаций, угревой сыпи и усиков. Врач учитывает соотношение разных гормонов в таблетках, соотносит их с вашим диагнозом и подбирает оптимальный. Вот почему принимать КОК можно только после консультации гинеколога.