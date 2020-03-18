Гипертония, плоскостопие и другие болезни, которые нельзя скрывать от офтальмолога

Что видно на дне?

Врач-офтальмолог может увидеть в ваших глазах ряд заболеваний без специальных анализов: для этого ему достаточно осмотреть глазное дно. Например, доктор может зафиксировать симптомы сахарного диабета. На это укажут типичные изменение сосудов глазного дна, в частности, микроаневризмы (утолщения на мелких сосудах). Зрение при этом может быть нормальным, пациент до поры до времени ни на что не жалуется и даже не подозревает, что болезнь способна привести к слепоте.

Перекрещенные сосуды на сетчатке глаза — симптом еще одной распространенной патологии: гипертонической болезни, которая перешла в фазу поражения глаз. Периодически можно встретить людей с лопнувшими сосудами в глазу, это значит, что артерия пережала более тонкую вену. Часто на такой анализ к офтальмологу направляют терапевты.

Также на веках можно заметить желтоватые бляшки (ксантелазмы) — наверняка, вы видели подобные у ряда пожилых людей. Так вот, это признак того, что показатели холестерина в организме завышены. Сами бляшки для человека угрозы не несут – в данном случае это косметический дефект. Проблема внутри. Стоит помнить, что повышенный холестерин нередко становится одной из причин инсультов и инфарктов.