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Гипертония, плоскостопие и другие болезни, которые нельзя скрывать от офтальмолога

По прогнозам ученых, к 2050 году 50% населения земли будет близоруким. Но если соблюдать ряд полезных привычек, этого дефекта можно избежать. Врач-офтальмолог способен выявить ряд прогрессирующих заболеваний, о которых пациент зачастую не подозревает. Чтобы не пропустить важных симптомов, стоит регулярно посещать этого специалиста, тем более что их возможности постоянно расширяются.

Что видно на дне?

Врач-офтальмолог может увидеть в ваших глазах ряд заболеваний без специальных анализов: для этого ему достаточно осмотреть глазное дно. Например, доктор может зафиксировать симптомы сахарного диабета. На это укажут типичные изменение сосудов глазного дна, в частности, микроаневризмы (утолщения на мелких сосудах). Зрение при этом может быть нормальным, пациент до поры до времени ни на что не жалуется и даже не подозревает, что болезнь способна привести к слепоте.

Перекрещенные сосуды на сетчатке глаза — симптом еще одной распространенной патологии: гипертонической болезни, которая перешла в фазу поражения глаз. Периодически можно встретить людей с лопнувшими сосудами в глазу, это значит, что артерия пережала более тонкую вену. Часто на такой анализ к офтальмологу направляют терапевты.

Также на веках можно заметить желтоватые бляшки (ксантелазмы) — наверняка, вы видели подобные у ряда пожилых людей. Так вот, это признак того, что показатели холестерина в организме завышены. Сами бляшки для человека угрозы не несут – в данном случае это косметический дефект. Проблема внутри. Стоит помнить, что повышенный холестерин нередко становится одной из причин инсультов и инфарктов.

Адлейба Ольга Александровна
ведущий детский офтальмолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне

Как узнать характер по глазам

«Существует целый ряд заболеваний и состояний, которые могут проявиться на внешнем виде глаз. Болезни щитовидной железы могут существенно повлиять на размер глазной щели, размер самого глазного яблока меняется у новорожденных при повышении внутриглазного давления, разные по размеру зрачки могут говорить, как об ортопедической патологии шейного и грудного отдела, так и об онкологических процессах головного мозга, области шеи и даже верхушки легкого.

Особый внешний вид передней поверхности глаза говорит о нарушении обменных процессов и даже системных онкологических заболеваний таких, как нейрофиброматоз. Симметрично большие или маленькие зрачки говорят нам о типе нервной деятельности, мы можем предположить даже какой характер у нашего пациента. Если посмотреть глубже, по глазному дну мы видим пациентов с сахарным диабетом, гипертонической болезнью и даже с плоскостопием. А после тщательного осмотра век и корней ресниц мы можем заподозрить нарушения работы пищеварительной системы».

Фото: Pexels.com

Операции по восстановлению зрения

Конечно, к офтальмологу часто идут с необходимостью восстановить зрение, решить существующие проблемы. Возможностей сейчас куда больше.

«Операции по восстановлению зрения или рефракционная хирургия распространена повсеместно. По данным на 2020 год, в США ежегодно проводится чуть более 700 тыс. рефракционных операций. В настоящий момент существует модификация Лазаревой хирургии, которая направлена на изменение толщины роговицы и следовательно ее преломляющей силы (SMILE). Безусловным плюсом является то, что не формируется поверхностный роговидный лоскут. Метод максимально подходит людям, которые ведут активный образ жизни. В экстремальных ситуациях, после проведения стандартной лазерной хирургии(LASIK) сохраняется высокий риск дислокации роговидного лоскута. Метод подходит людям с близорукостью от -1,0 до -8.0 диоптрий. С минимальными значениями астигматизма».

Фото: Pixabay.com

Полезные привычки

В настоящий момент мы можем наблюдать эпидемию близорукости. Помимо генетических факторов, существуют внешние. Такие как недостаточная солнечная инсоляция, время проводимое на улице, физическая активность, осанка — что определяет кровообращение головы и глаза в том числе. Безусловно, излишняя увлеченность смартфонами и гаджетами способствует миопизации (близорукости). По прогнозам ученых, к 2050 году 50% населения земли будет близоруким.

Правильные зрительные привычки могут помочь предотвратить формирование и прогрессирование этого дефекта. Какие именно?

  • При работе на близком расстоянии необходимо делать перерывы раз в 30-40 минут, при этом смотреть вдаль;

  • больше времени проводить на открытых пространствах (гулять не менее 2,5 часов в день), заниматься активными видами спорта;

  • следить за осанкой при выполнении домашних заданий, при чтении. Помните, что расстояние от глаз до письменного стола, книги или гаджета — это длина предплечья.

Фото: Pexels.com, Pixabay.com

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