Гипертония, плоскостопие и другие болезни, которые нельзя скрывать от офтальмолога
Что видно на дне?
Врач-офтальмолог может увидеть в ваших глазах ряд заболеваний без специальных анализов: для этого ему достаточно осмотреть глазное дно. Например, доктор может зафиксировать симптомы сахарного диабета. На это укажут типичные изменение сосудов глазного дна, в частности, микроаневризмы (утолщения на мелких сосудах). Зрение при этом может быть нормальным, пациент до поры до времени ни на что не жалуется и даже не подозревает, что болезнь способна привести к слепоте.
Перекрещенные сосуды на сетчатке глаза — симптом еще одной распространенной патологии: гипертонической болезни, которая перешла в фазу поражения глаз. Периодически можно встретить людей с лопнувшими сосудами в глазу, это значит, что артерия пережала более тонкую вену. Часто на такой анализ к офтальмологу направляют терапевты.
Также на веках можно заметить желтоватые бляшки (ксантелазмы) — наверняка, вы видели подобные у ряда пожилых людей. Так вот, это признак того, что показатели холестерина в организме завышены. Сами бляшки для человека угрозы не несут – в данном случае это косметический дефект. Проблема внутри. Стоит помнить, что повышенный холестерин нередко становится одной из причин инсультов и инфарктов.
Как узнать характер по глазам
«Существует целый ряд заболеваний и состояний, которые могут проявиться на внешнем виде глаз. Болезни щитовидной железы могут существенно повлиять на размер глазной щели, размер самого глазного яблока меняется у новорожденных при повышении внутриглазного давления, разные по размеру зрачки могут говорить, как об ортопедической патологии шейного и грудного отдела, так и об онкологических процессах головного мозга, области шеи и даже верхушки легкого.
Особый внешний вид передней поверхности глаза говорит о нарушении обменных процессов и даже системных онкологических заболеваний таких, как нейрофиброматоз. Симметрично большие или маленькие зрачки говорят нам о типе нервной деятельности, мы можем предположить даже какой характер у нашего пациента. Если посмотреть глубже, по глазному дну мы видим пациентов с сахарным диабетом, гипертонической болезнью и даже с плоскостопием. А после тщательного осмотра век и корней ресниц мы можем заподозрить нарушения работы пищеварительной системы».
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Операции по восстановлению зрения
Конечно, к офтальмологу часто идут с необходимостью восстановить зрение, решить существующие проблемы. Возможностей сейчас куда больше.
«Операции по восстановлению зрения или рефракционная хирургия распространена повсеместно. По данным на 2020 год, в США ежегодно проводится чуть более 700 тыс. рефракционных операций. В настоящий момент существует модификация Лазаревой хирургии, которая направлена на изменение толщины роговицы и следовательно ее преломляющей силы (SMILE). Безусловным плюсом является то, что не формируется поверхностный роговидный лоскут. Метод максимально подходит людям, которые ведут активный образ жизни. В экстремальных ситуациях, после проведения стандартной лазерной хирургии(LASIK) сохраняется высокий риск дислокации роговидного лоскута. Метод подходит людям с близорукостью от -1,0 до -8.0 диоптрий. С минимальными значениями астигматизма».
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Полезные привычки
В настоящий момент мы можем наблюдать эпидемию близорукости. Помимо генетических факторов, существуют внешние. Такие как недостаточная солнечная инсоляция, время проводимое на улице, физическая активность, осанка — что определяет кровообращение головы и глаза в том числе. Безусловно, излишняя увлеченность смартфонами и гаджетами способствует миопизации (близорукости). По прогнозам ученых, к 2050 году 50% населения земли будет близоруким.
Правильные зрительные привычки могут помочь предотвратить формирование и прогрессирование этого дефекта. Какие именно?
При работе на близком расстоянии необходимо делать перерывы раз в 30-40 минут, при этом смотреть вдаль;
больше времени проводить на открытых пространствах (гулять не менее 2,5 часов в день), заниматься активными видами спорта;
следить за осанкой при выполнении домашних заданий, при чтении. Помните, что расстояние от глаз до письменного стола, книги или гаджета — это длина предплечья.
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