5 процедур в гинекологии, от которых страдали наши мамы

С помощью кюретки вслепую (никто не заморачивался по поводу прицельного забора материала) из полости матки выскабливали некий объем слизистой, которую затем направляли на цитологическое исследование. Процедуру могли делать даже без наркоза (кому как повезет). Точность диагностики при этом была весьма сомнительной, а травма полости матки — весьма обширной. А еще выскабливание нередко усугубляло уже имеющиеся проблемы. Например, в случае синехий в полости матки не было гарантий, что их удалили, но совершенно точно создали раневую поверхность, где в дальнейшем образуются воспаления и спайки. Шансы забеременеть и выносить ребенка в таком случае резко падали. Сегодня существует отличная альтернатива выскабливания — гистероскопия, которая позволяет не только диагностировать проблемы, связанные с женским здоровьем, но и решать их буквально на месте. Гистероскопию назначают при подозрении на опухоли (доброкачественные и злокачественные), при появлении кровянистых выделений в менопаузу, при нарушении менструального цикла, при бесплодии (случается, что синехии или спайки в области маточных труб на УЗИ не заметны). Существует два разновидности гистероскопии: офисная и операционная.

Офисная гистероскопия

Проводится для оценки состояния полости матки: прицельно берут на гистологию небольшой кусочек слизистой сразу же при осмотре в кресле. Также в рамках офисной гистероскопии можно оценить масштаб проблемы и принять решение — можем ли мы справиться с ней сейчас или же необходимо назначить курс дополнительных обследований и направить женщину на операционную гистероскопию. Офисная гистероскопия есть не во всех клиниках. Для ее проведения нужно специальное оборудование — офисный гистероскоп. Он меньше стандартного по размеру, при его использовании не требуется расширения канала шейки матки. Все это делает процедуру достаточно комфортной и безболезненной.

Операционная гистероскопия

В рамках данной процедуры можно не только провести диагностику, но и решить те проблемы женского здоровья, которые требуют оперативного вмешательства. Операционная гистероскопия проводится под внутривенным наркозом, изображение внутренней поверхности матки выводится на экран. У врача есть возможность не только детально изучить полость матки, но и используя особый инструмент резектоскоп, удалить миоматозный узел, полип, внутриматочную перегородку, прицельно взять фрагмент слизистой на биопсию.