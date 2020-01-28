Гены, образ жизни, выносливость и не только: почему женщины живут намного дольше мужчин
Согласно цифрам за 2019 год, в России средняя продолжительность жизни мужчин составила 68,5 лет. А женщин – 78,5. Цифры растут, чиновники департамента здравоохранения надеются, что совсем скоро верхняя планка возрастет до 80 лет.
Врач и телеведущая Елена Малышева поясняет, что причина увеличения продолжительности жизни связана с хорошей диагностикой и лечением сердечных заболеваний. Напомним, что именно ишемическая болезнь сердца и инсульт уносят больше всего человеческих жизней в мире – 15,2 миллиона смертей в 2016 году. Эти заболевания по-прежнему остаются ведущими причинами смерти в мире. По словам телеведущей, в России в пять раз реже стали умирать от инфарктов, а от инсультов – в три раза.
Ученые продолжают задаваться другим вопросом: почему именно женщины (практически во всех странах мира) живут дольше мужчин? И, кажется, ответы найдены.
Гены
Да, нам повезло уже от природы. Биологическое преимущество на стороне женщин, так мы играем главную роль в репродукции, давая жизнь другим. Женщина должна не просто выносить и родить здоровое потомство, но и находиться рядом в первые годы жизни, чтобы обеспечить их выживание. То же самое и в животном мире.
А профессор Давид Джемс из университетского колледжа Лондона напоминает: «эмбрионы мужского пола чаще гибнут, чем женские». Его коллега Лорна Харрис из университета Эксетера добавляет, что мальчики на 20-30% чаще погибают на поздних сроках беременности. Также они, как правило, крупнее и поэтому более подвержены травмам при родах.
Фото: vostock-photo
Физиологический фактор
Природа защитила женскую сердечно-сосудистую систему эстрогеном — главным женским половым гормоном. Именно они защищают женщин от сердечно-сосудистых заболеваний. А также предохранят теломеры. Последние состоят из специализированной линейной хромосомной ДНК, они защищают концевые участки наших хромосом, гарантируя поддержание целостности генома в ходе клеточного деления, пишет Le Figaro.
А еще любой психолог скажет, что женщины по природе своей более адаптивны, выносливы. В сложной жизненной ситуации именно слабый пол быстрее привыкает к новым обстоятельствам, демонстрируя большую гибкость. Возможно, это связано опять же с тем, что женщине нужно заботиться о потомстве.
Дисциплина
Согласитесь, женщины в большинстве своем гораздо ответственней подходят к вопросам здоровья. Представительницы женского пола чаще ходят на прием к врачу, проходят обследования и выполняют необходимые предписания. Мужчин сложнее уговорить на поход в поликлинику. Только если в красках нарисовать безрадостные перспективы или припугнуть серьезным диагнозом. До этого почти у каждого найдется сто причин, чтобы проигнорировать тревожные симптомы.
Образ жизни
В силу военных конфликтов, криминала, в котором чаще замешаны мужчины, продолжительность их жизни снижается (наша страна, как все помнят, понесла огромные мужские потери во время ВОВ – Прим.) По статистике мужчины более склонны к курению, перееданию и алкоголизму. Все перечисленное тоже снижает продолжительность их жизни.
Фото: vostock-photo
Своими силами
Береженого бог бережет. Врачи уверяют, относись пациенты более ответственно к собственному здоровью, то жили бы дольше. Какие привычки стоит ввести в привычный ход жизни, чтобы претендовать на звание долгожителя?
Проходить ежегодную диспансеризацию. Обследование организма позволит диагностировать ряд заболеваний на ранней стадии, понять, в каком состоянии находится организм в текущий момент и как себе помочь.
По возможности отказаться от вредных привычек: курения, алкоголя, пристрастия к жирной еде, фастфуду. С годами все перечисленное обязательно скажется на состоянии здоровья.
Сделать физические нагрузки частью жизни. Занятия в зале, плавание, пешие прогулки, танцы - что приносит удовольствие.
Повышать интерес к жизни. Больше путешествовать и создавать яркие эмоции (понятно, что для первого нужны деньги!) Когда человек чем-то увлечен, у него будет стимул жить как можно дольше. Особенно это касается людей пожилого возраста, которые зачастую не видят для себя смысла в жизни.
Больше общаться с близкими. Именно семью россияне назвали главной причиной их счастья. Согласно опросу ВЦИОМ, 29% граждан считают себя счастливыми благодаря здоровым близким и детям рядом. А счастливые люди живут дольше и не боятся старости.
Фото: vostock-photo
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