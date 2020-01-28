Гены, образ жизни, выносливость и не только: почему женщины живут намного дольше мужчин

Согласно цифрам за 2019 год, в России средняя продолжительность жизни мужчин составила 68,5 лет. А женщин – 78,5. Цифры растут, чиновники департамента здравоохранения надеются, что совсем скоро верхняя планка возрастет до 80 лет.

Врач и телеведущая Елена Малышева поясняет, что причина увеличения продолжительности жизни связана с хорошей диагностикой и лечением сердечных заболеваний. Напомним, что именно ишемическая болезнь сердца и инсульт уносят больше всего человеческих жизней в мире – 15,2 миллиона смертей в 2016 году. Эти заболевания по-прежнему остаются ведущими причинами смерти в мире. По словам телеведущей, в России в пять раз реже стали умирать от инфарктов, а от инсультов – в три раза.

Ученые продолжают задаваться другим вопросом: почему именно женщины (практически во всех странах мира) живут дольше мужчин? И, кажется, ответы найдены.

Гены

Да, нам повезло уже от природы. Биологическое преимущество на стороне женщин, так мы играем главную роль в репродукции, давая жизнь другим. Женщина должна не просто выносить и родить здоровое потомство, но и находиться рядом в первые годы жизни, чтобы обеспечить их выживание. То же самое и в животном мире.

А профессор Давид Джемс из университетского колледжа Лондона напоминает: «эмбрионы мужского пола чаще гибнут, чем женские». Его коллега Лорна Харрис из университета Эксетера добавляет, что мальчики на 20-30% чаще погибают на поздних сроках беременности. Также они, как правило, крупнее и поэтому более подвержены травмам при родах.