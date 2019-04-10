Генетический «подбор» ребенка, риски развития рака и не только: мифы и факты об ЭКО

Миф 1. ЭКО – только для тех, кому больше 35 лет.
В каких случаях стоит говорить о необходимости проведения процедуры ЭКО до 35 лет?
Частота наступления беременности напрямую зависит от возраста женщины и в 2 раза выше у женщин в 25 лет, чем в 35, в расчете на один менструальный цикл, и неуклонно снижается при увеличении возраста. Например, шансы забеременеть после 42 лет составляют около 10 %. Эти показатели относятся также и к зачатию с помощью любых вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ): ЭКО, инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ), криоконсервация половых клеток, искусственное оплодотворение спермой мужа или донора и т.д. В целом чем моложе женщина, тем лучше качество ее яйцеклеток.
Существуют абсолютные показания к проведению ЭКО – это, во-первых, отсутствие маточных труб или их полная непроходимость. Со стороны мужчины — наличие единичных сперматозоидов в эякуляте, когда показана процедура ЭКО-ИКСИ. Соответственно, чем моложе женщина, у которой есть абсолютные показания к ЭКО, тем выше вероятность забеременеть в результате проведения этой процедуры с первой попытки.
Другое дело, что по каким-то обстоятельства молодая женщина откладывает рождение ребенка. В таком случае разумно было бы позаботиться о проведении ЭКО с последующей криоконсервацией превосходного качества эмбрионов, для их переноса в полость матки в будущем, когда жизненные обстоятельства будут благоприятствовать рождению ребенка.
Миф 2. ЭКО – единственный выход при бесплодии.
Каковы факторы, влияющие на женское, мужское бесплодие? С чем это связано? Сразу ли после установления диагноза следует обращаться за процедурой ЭКО? Какие дополнительные обследования нужны?
Иногда ЭКО — это действительно единственный выход при бесплодии, когда имеются абсолютные показания к проведению этой процедуры. Всемирная организация здравоохранения выделяет 23 женских и 18 мужских факторов, приводящих к бесплодию. Например, это может быть связано с нарушением деятельности эндокринной системы, с последствиями перенесенных ранее воспалительных заболеваний половых органов, с врожденными аномалиями развития половой сферы. Существует много состояний, при которых способность к зачатию резко снижается, например, при анемии или, например, крайнем дефиците витамина Д. Безусловно, когда установлена причина бесплодия и имеются показания к этой процедуре, чем раньше провести ее, тем выше вероятность наступления беременности. В приказе министерства здравоохранения №107-н от 30.08.2012 г. перечислены все стандартные процедуры обследования, которые проводятся для отбора пациентов, нуждающихся в применении вспомогательных репродуктивных технологий.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Миф 3. ЭКО всегда приводит к многоплодной беременности.
От чего зависит, сколько эмбрионов приживутся?
Многоплодная беременность относится к осложнениям ВРТ. Иногда, это, прямо скажу, очень желательное для супружеской пары «осложнение». Все международные ассоциации репродуктологов не рекомендуют переносить в полость матки более двух эмбрионов в одном лечебном цикле. И только в некоторых случаях, когда в результате многократных попыток получают эмбрионы неудовлетворительного качества, количество переносимых эмбрионов может быть увеличено для повышения вероятности зачатия.
Если переносить эмбрионы на стадии бластоцисты (пятые сутки эмбрионального развития) и если они хорошего качества, то идеально переносить один эмбрион, тогда многоплодная беременность исключена в принципе.
Необходимо нам всем хорошо помнить о том, что многоплодие связано с повышением рисков невынашивания, диссоциированного развития плодов и многими другими нежелательными состояниями, связанными с чрезмерной нагрузкой на организм женщины.
Количество эмбрионов, которые могут имплантироваться после переноса их в матку, напрямую зависит от их качества и от качества эндометрия (слизистой оболочки матки), а также от других показателей, которые учитывает лечащий врач.
Если эти факторы идеальные и между клетками эмбриона и клетками эндометрия существует благоприятное взаимодействие, то произойдет имплантация эмбриона с огромной вероятностью. Происходит это в так называемое «имплантационное окно» — время, когда эндометрий находится в полной своей готовности «приютить» эмбрион и стать для него «родным домиком» на ближайшие 9 месяцев.
Миф 4. Роды после ЭКО всегда проводятся путем кесарева сечения.
В каких случаях женщине можно рожать самой?
Кесарево сечение как метод хирургического родоразрешения имеет также свои абсолютные и относительные показания. Абсолютные показания возникают не от того, каким методом был зачат ребенок — ЭКО или естественным путем. Например, несоответствие размеров плода размерам таза беременной женщины или, например, поперечное положение плода в полости матки – показания к кесареву сечению. Тут уж совершенно неважно, каким путем наступила беременность.
Решение о необходимости проведения кесарева сечения принимает акушер, если имеется четыре и более относительных показаний к нему или одно абсолютное.
Допустим, первая беременность у женщины старше 35 лет, наступившая в результате ЭКО, и какая-то сопутствующие патология, которая была у нее до беременности — решение будет принято, возможно, в пользу кесарева сечения, но если есть возможность проведения родов через естественные родовые пути, то женщине будет предложено рожать самой.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock