Генетический «подбор» ребенка, риски развития рака и не только: мифы и факты об ЭКО

Миф 1. ЭКО – только для тех, кому больше 35 лет.

В каких случаях стоит говорить о необходимости проведения процедуры ЭКО до 35 лет?

Частота наступления беременности напрямую зависит от возраста женщины и в 2 раза выше у женщин в 25 лет, чем в 35, в расчете на один менструальный цикл, и неуклонно снижается при увеличении возраста. Например, шансы забеременеть после 42 лет составляют около 10 %. Эти показатели относятся также и к зачатию с помощью любых вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ): ЭКО, инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ), криоконсервация половых клеток, искусственное оплодотворение спермой мужа или донора и т.д. В целом чем моложе женщина, тем лучше качество ее яйцеклеток.

Существуют абсолютные показания к проведению ЭКО – это, во-первых, отсутствие маточных труб или их полная непроходимость. Со стороны мужчины — наличие единичных сперматозоидов в эякуляте, когда показана процедура ЭКО-ИКСИ. Соответственно, чем моложе женщина, у которой есть абсолютные показания к ЭКО, тем выше вероятность забеременеть в результате проведения этой процедуры с первой попытки.

Другое дело, что по каким-то обстоятельства молодая женщина откладывает рождение ребенка. В таком случае разумно было бы позаботиться о проведении ЭКО с последующей криоконсервацией превосходного качества эмбрионов, для их переноса в полость матки в будущем, когда жизненные обстоятельства будут благоприятствовать рождению ребенка.

Миф 2. ЭКО – единственный выход при бесплодии.

Каковы факторы, влияющие на женское, мужское бесплодие? С чем это связано? Сразу ли после установления диагноза следует обращаться за процедурой ЭКО? Какие дополнительные обследования нужны?

Иногда ЭКО — это действительно единственный выход при бесплодии, когда имеются абсолютные показания к проведению этой процедуры. Всемирная организация здравоохранения выделяет 23 женских и 18 мужских факторов, приводящих к бесплодию. Например, это может быть связано с нарушением деятельности эндокринной системы, с последствиями перенесенных ранее воспалительных заболеваний половых органов, с врожденными аномалиями развития половой сферы. Существует много состояний, при которых способность к зачатию резко снижается, например, при анемии или, например, крайнем дефиците витамина Д. Безусловно, когда установлена причина бесплодия и имеются показания к этой процедуре, чем раньше провести ее, тем выше вероятность наступления беременности. В приказе министерства здравоохранения №107-н от 30.08.2012 г. перечислены все стандартные процедуры обследования, которые проводятся для отбора пациентов, нуждающихся в применении вспомогательных репродуктивных технологий.