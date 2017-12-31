Есть ли смысл следить за своим здоровьем в новогодние праздники
Накануне практически любого лабораторного исследования необходимо исключить прием алкоголя и повышенные психоэмоциональные и физические нагрузки. Учтите, что сильные положительные эмоции и ночные гулянья также можно отнести к стрессовому воздействию — не следует идти в лабораторию после бессонной ночи с шампанским и петардами. Перенесите такой визит на следующий день, а лучше на два.
Если у вас (что не редкость в праздники) было несколько бессонных ночей и сонных дней, такой сдвиг может повлиять на гормональный фон — лучше отложить обследование до полного возвращения к привычному режиму.
Прием пищи на результаты исследований оказывает как прямое влияние — за счет всасывания ее компонентов, так и косвенное: сдвиги уровня гормонов, мутность пробы, связанная с повышенным содержанием жировых частиц, и т. п. То есть если вы хотите рассчитывать на достоверные результаты, то лучше проверяться в типичном для себя состоянии: без переедания накануне, без алкоголя и после нормального ночного (именно ночного!) сна. Для одних анализов это принципиально важно, для других возможны некоторые допущения… Но давайте рассмотрим все по пунктам.
Общий анализ крови
В исследование входит определение концентрации гемоглобина и эритроцитов, величины гематокрита, количества лейкоцитов и тромбоцитов, а также расчет эритроцитарных индексов. Кровь следует сдавать утром после 8-14 часов ночного голодания, допустимо через четыре часа после легкого приема пищи в случае необходимости. Непосредственно после еды в крови повышается количество лейкоцитов, а так как лейкоциты являются показателем воспалительного процесса, то может произойти ошибка в интерпретации результата, если требования по подготовке к анализу не выполнены. На показатели красной крови (гемоглобин и эритроциты) прием пищи не влияет.
Холестерин
Кровь на холестерин и его фракции сдается строго натощак после ночного перерыва в приеме пищи от 8 до 14 часов. Если в перечень тестов включен такой показатель, как холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), то требование будет более жестким — голодание от 12 до 14 часов. Мало кто выдерживает такое правило в череде новогодних застолий. Тест на комплексную оценку липидного профиля включает проверку уровня общего холестерина, липопротеидов высокой, низкой плотности и триглицеридов. К повышению уровня холестерина приводит прежде всего пища, богатая животными и насыщенными жирами, входящими в маргарин и кондитерские жиры, а также злоупотребление алкоголем и курение. Затяжные новогодние праздники с нарушением диеты могут привести к временному повышению уровня холестерина. Перед обследованием требуется ограничительная диета 2-3 дня: придется сократить в меню количество животных жиров (в том числе сливочного масла и яиц).
Глюкоза и гликированный гемоглобин
Праздничный стол традиционно украшают сладости, которые быстро усваиваются и приводят к выбросу в кровь большого количества глюкозы. В норме уровень сахара в крови из вены натощак не превышает 6,1 ммоль/л. Сразу после еды этот показатель у здорового человека обычно достигает не более чем 11,1 ммоль/л. Длительное повышение концентрации глюкозы в крови обычно сопровождается утомляемостью, жаждой и сухостью во рту, зудом кожи, частыми позывами к мочеиспусканию. Анализы также могут показать превышение допустимого уровня.
А вот тест на гликированный гемоглобин позволит понять, были ли у вас в крови повышенные показатели глюкозы в последние 2-3 месяца. Важно, что для этого анализа специальная подготовка не требуется, можете сдавать его хоть 2 января.
Гормоны
Уровень большинства гормонов подвержен влияниям суточных ритмов, они могут значительно различаться утром, днем и ночью. Например, определение кортизола в крови может быть назначено на утреннее или вечернее время, тест на кортизол в слюне информативнее, если она собрана в полночь, а кортизол мочи определяется в суточной пробе. Поэтому указание по времени сдачи крови должно соблюдаться неукоснительно. А это довольно проблематично, если у вас сбит режим, а тем более если вы отмечали новый год в дальних странах и сейчас переживаете джетлаг — поэтому такого рода обследования лучше отложить до возвращения в нормальный рабочий режим.
А вот показатели половых гормонов у женщин зависят только от фазы менструального цикла, поэтому если нет иных рекомендаций лечащего врача, то кровь на эстрадиол, ФСГ и ЛГ сдают на 2-4-й день цикла и прогестерон — на 21-23-й день цикла, как бы бурно вы ни праздновали.
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