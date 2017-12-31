Даже если у вас на работе хороший соцпакет с хорошей медицинской страховкой, вы вряд ли успеваете ею воспользоваться: все время некогда. Многие возлагают большие надежды на долгие рождественские каникулы: за восемь дней можно сдать много анализов и обойти всех врачей. Но есть ли в этом смысл?

Татьяна Понкратова врач клинической лабораторной диагностики медицинского центра «Инвитро»

Накануне практически любого лабораторного исследования необходимо исключить прием алкоголя и повышенные психоэмоциональные и физические нагрузки. Учтите, что сильные положительные эмоции и ночные гулянья также можно отнести к стрессовому воздействию — не следует идти в лабораторию после бессонной ночи с шампанским и петардами. Перенесите такой визит на следующий день, а лучше на два. Если у вас (что не редкость в праздники) было несколько бессонных ночей и сонных дней, такой сдвиг может повлиять на гормональный фон — лучше отложить обследование до полного возвращения к привычному режиму. Прием пищи на результаты исследований оказывает как прямое влияние — за счет всасывания ее компонентов, так и косвенное: сдвиги уровня гормонов, мутность пробы, связанная с повышенным содержанием жировых частиц, и т. п. То есть если вы хотите рассчитывать на достоверные результаты, то лучше проверяться в типичном для себя состоянии: без переедания накануне, без алкоголя и после нормального ночного (именно ночного!) сна. Для одних анализов это принципиально важно, для других возможны некоторые допущения… Но давайте рассмотрим все по пунктам. Общий анализ крови

В исследование входит определение концентрации гемоглобина и эритроцитов, величины гематокрита, количества лейкоцитов и тромбоцитов, а также расчет эритроцитарных индексов. Кровь следует сдавать утром после 8-14 часов ночного голодания, допустимо через четыре часа после легкого приема пищи в случае необходимости. Непосредственно после еды в крови повышается количество лейкоцитов, а так как лейкоциты являются показателем воспалительного процесса, то может произойти ошибка в интерпретации результата, если требования по подготовке к анализу не выполнены. На показатели красной крови (гемоглобин и эритроциты) прием пищи не влияет. Холестерин Кровь на холестерин и его фракции сдается строго натощак после ночного перерыва в приеме пищи от 8 до 14 часов. Если в перечень тестов включен такой показатель, как холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), то требование будет более жестким — голодание от 12 до 14 часов. Мало кто выдерживает такое правило в череде новогодних застолий. Тест на комплексную оценку липидного профиля включает проверку уровня общего холестерина, липопротеидов высокой, низкой плотности и триглицеридов. К повышению уровня холестерина приводит прежде всего пища, богатая животными и насыщенными жирами, входящими в маргарин и кондитерские жиры, а также злоупотребление алкоголем и курение. Затяжные новогодние праздники с нарушением диеты могут привести к временному повышению уровня холестерина. Перед обследованием требуется ограничительная диета 2-3 дня: придется сократить в меню количество животных жиров (в том числе сливочного масла и яиц). Глюкоза и гликированный гемоглобин