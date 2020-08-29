Связь между ЭКО и онкологией: кто в зоне риска и как избежать возможных угроз

Исследования на тему возможной связи рака и ЭКО

Каждая пятая пара в России не может зачать ребёнка, и за последние 15 лет диагноз «бесплодие» женщинам стали ставить в два раза чаще. Это привело к повышению популярности вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) — например, ежегодно только в Европе делается около 1500 циклов на 1 млн населения (у нас в стране — около 1000 ). Однако, несмотря на то что таким технологиям более 40 лет, вокруг них до сих пор существует множество спекуляций, в том числе на тему связи ЭКО с риском развития онкологии. Миф подобный есть, а связь не выявлена.

Это показал, пожалуй, самый точный инструмент доказательной медицины — метаанализ, который подразумевает объединение результатов нескольких исследований методами статистики. Он даёт возможность глубокой математической проверки одной или нескольких взаимосвязанных научных гипотез. Мы оценили результаты 16 исследований, изучавших безопасность индукции овуляции и стимуляторов функции яичников и основанных на многолетних (в диапазоне от 8 до 33 лет) наблюдениях десятков тысяч женщин. Все они показали отсутствие кратковременной или отдалённой связи между применением препаратов для стимуляции функции яичников и неблагоприятными исходами для здоровья пациентки, включая риск развития онкологических заболеваний.

Повторимся, что связи между ВРТ и развитием рака нет. Однако если родственники болели онкологией и у неё есть доказанная наследственность, то у женщины cуществует более высокий потенциальный риск возникновения рака. ЭКО никакого отношения к этому не имеет и влияния на возможность появления наследственных онкологических заболеваний не оказывает.