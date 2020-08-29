Связь между ЭКО и онкологией: кто в зоне риска и как избежать возможных угроз
Исследования на тему возможной связи рака и ЭКО
Каждая пятая пара в России не может зачать ребёнка, и за последние 15 лет диагноз «бесплодие» женщинам стали ставить в два раза чаще. Это привело к повышению популярности вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) — например, ежегодно только в Европе делается около 1500 циклов на 1 млн населения (у нас в стране — около 1000 ). Однако, несмотря на то что таким технологиям более 40 лет, вокруг них до сих пор существует множество спекуляций, в том числе на тему связи ЭКО с риском развития онкологии. Миф подобный есть, а связь не выявлена.
Это показал, пожалуй, самый точный инструмент доказательной медицины — метаанализ, который подразумевает объединение результатов нескольких исследований методами статистики. Он даёт возможность глубокой математической проверки одной или нескольких взаимосвязанных научных гипотез. Мы оценили результаты 16 исследований, изучавших безопасность индукции овуляции и стимуляторов функции яичников и основанных на многолетних (в диапазоне от 8 до 33 лет) наблюдениях десятков тысяч женщин. Все они показали отсутствие кратковременной или отдалённой связи между применением препаратов для стимуляции функции яичников и неблагоприятными исходами для здоровья пациентки, включая риск развития онкологических заболеваний.
Повторимся, что связи между ВРТ и развитием рака нет. Однако если родственники болели онкологией и у неё есть доказанная наследственность, то у женщины cуществует более высокий потенциальный риск возникновения рака. ЭКО никакого отношения к этому не имеет и влияния на возможность появления наследственных онкологических заболеваний не оказывает.
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Кто находится в зоне риска
При этом на заре развития репродуктивных технологий (а это почти полвека назад) многие методы не были отработаны, факты — не изучены, практически отсутствовала доказательная база, поэтому процент нежелательных осложнений был достаточно заметен. Сегодня мы практически со 100%-ной вероятностью можем прогнозировать результат вмешательства. Риск таких осложнений не выше, чем при естественном процессе зачатия.
Однако есть и другая сторона вопроса: зачастую к ВРТ обращаются люди старше 35 лет, когда вероятность появления онкологических заболевания увеличивается, или находящиеся в группе риска (имеющие хронические заболевания репродуктивной системы, избыточный вес и другие проблемы). Чтобы исключить угрозу и не спровоцировать развитие скрытого процесса, мы в REMEDI обязательно проводим глубокое предварительное обследование всех женщин, желающих сделать ЭКО.
Например, тем, кто в зоне риска (были инвазивные вмешательства — операции, есть проблемы с микрофлорой и/или патологии шейки матки), по согласованию с лечащим врачом стоит сделать расширенный или гормональный check-up , который включает:
госпитальный комплекс (анализ крови),
УЗИ органов малого таза и молочных желёз,
кольпоскопию или скрининг рака шейки матки.
Фото: Pexels.com
Напомним, что эффективность ВРТ имеет конкретные возрастные ограничения: чем старше пациентка, тем сложнее ей забеременеть и тем выше риск осложнений. Общепринятой границей «беспроблемного» возраста можно считать 35 лет — после нее скорость ухудшения качества яйцеклеток начинает быстро расти.
Сегодня ЭКО — один из наиболее эффективных и безопасных методов преодоления бесплодия, и абсолютное большинство пациентов вообще не ощущают изменений в самочувствии на фоне проводимых процедур. Более того, сегментация цикла ЭКО (криоконсервация эмбрионов и возможность для женщины «отдохнуть» после стимуляции суперовуляции в течение определённого времени) позволяет исключить любые некомфортные моменты, связанные с гиперстимуляцией яичников. То есть вы живете обычной жизнью, единственное - стоит исключить на время физические нагрузки.
Фото: Pexels.com
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