В прошлом году в Сети продвигалась петиция о допуске родных в реанимацию. Во многом благодаря активистам этого движения появились новые документы, подтверждающие наше право находиться рядом с близким человеком в трудное для него время. За год система, казавшаяся непробиваемой, сильно изменилась... И все- таки что делать, если не пускают?

Даже взрослый человек, попавший в реанимацию, чувствует себя неуютно: телефон отобрали, вставать нельзя, врачи в голос обсуждают ваши шансы на выживание, а вокруг чужие голые люди разной степени адекватности. Вы тоже голы и одиноки — неизвестно, знает ли кто-то в мире за окном, где вы и что с вами. Дети не понимают правил и думают, что их бросили. Впрочем, взрослые, покалеченные и беспомощные, тоже могут так думать.

Присутствие родных помогает пациенту быстрее выздороветь. Эмоциональная составляющая не менее значима в процессе лечения, чем само лечение. Поэтому внимание, забота и комфорт в такой непростой период крайне важны. Пациент может даже быть без сознания, однако звук родного голоса он воспринимает. Денис Проценко главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии департамента здравоохранения г. Москвы, главный врач ГБУЗ ГКБ имени С. С. Юдина, к. м. н.