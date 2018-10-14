Что такое банальная «простуда» и как ее отличить от ОРЗ или ОРВИ

Заражение происходит воздушным путем, при попадании выделяемых частиц вирусов болеющим человеком на слизистые оболочки дыхательных путей: при разговоре, кашле, чихании и даже обычном дыхании – это микрокапли слюны, отделяемого из носовых ходов.

Данные вирусные инфекции обладают крайне высокой способностью к заражению, однако в ряде случаев после заражения не происходит развертывания непосредственно самого заболевания – здесь имеют значения индивидуальные особенности иммунитета.

Специфических мер профилактики ОРВИ не разработано, однако можно подчеркнуть целесообразность таких мер:

— соблюдение режима труда и отдыха: стресс, переутомление, недостаток сна – факторы эпизодического снижения активности иммунитета, —личная гигиена: вирусные частицы в отделяемом в зависимости от типа вируса могут сохраняться до нескольких часов на твердых поверхностях, руках.

Грипп— это частный случай ОРВИ, однако от прочих вирусных инфекций отличается такими симптомами: сочетание очень выраженного повышения температуры тела (выше 38С) и сухого кашля, першения в горле. При комбинации подобных симптомов предварительный диагноз всегда формулируется именно как грипп, а не ОРВИ.