Что такое банальная «простуда» и как ее отличить от ОРЗ или ОРВИ

Что такое ОРЗ и ОРВИ на самом деле
ОРЗ— это общее определение, острое респираторное вирусное заболевание, вызвано оно может быть бактериями, вирусами, грибками или простейшими. Наиболее частое проявление ОРЗ — это острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ).
ОРВИмогут вызывать различные вирусы, например, правовирус, аденовирус и прочие.
ОРВИ представлена группой разных заболеваний, которые объединены рядом схожих симптомов:
«Острое» начало – стремительное нарастание симптомов в течение нескольких часов.
Отмечаются какие-либо признаки: поражение верхних или нижних дыхательных путей — например, если это носовые ходы, имеет место клиническая картина ринита (насморка), если глотка – фарингит (боль в горле), гортань и трахея – ларинготрахеит (сухой кашель, осиплость голоса) и т.д. Может отмечаться комбинированное поражение, например, ринит+фарингит, ринит+трахеит.
Заражение происходит воздушным путем, при попадании выделяемых частиц вирусов болеющим человеком на слизистые оболочки дыхательных путей: при разговоре, кашле, чихании и даже обычном дыхании – это микрокапли слюны, отделяемого из носовых ходов.
Данные вирусные инфекции обладают крайне высокой способностью к заражению, однако в ряде случаев после заражения не происходит развертывания непосредственно самого заболевания – здесь имеют значения индивидуальные особенности иммунитета.
Специфических мер профилактики ОРВИ не разработано, однако можно подчеркнуть целесообразность таких мер:
— соблюдение режима труда и отдыха: стресс, переутомление, недостаток сна – факторы эпизодического снижения активности иммунитета, —личная гигиена: вирусные частицы в отделяемом в зависимости от типа вируса могут сохраняться до нескольких часов на твердых поверхностях, руках.
Грипп— это частный случай ОРВИ, однако от прочих вирусных инфекций отличается такими симптомами: сочетание очень выраженного повышения температуры тела (выше 38С) и сухого кашля, першения в горле. При комбинации подобных симптомов предварительный диагноз всегда формулируется именно как грипп, а не ОРВИ.
ОРВИ: лечить или не лечить
Лечение ОРВИ должно начинаться как можно раньше. Оно состоит в применении симптоматических препаратов — от кашля, боли в горле, насморка. Такое лечение не только облегчает симптомы, но и уменьшает повреждение пораженных слизистых оболочек и снижает риск развития последующих, как правило, бактериальных осложнений.
Выбор препаратов зависит от локализации вирусного воспаления: носовые ходы, глотка, трахея и т.д. Для снижения температуры тела, выраженности интоксикации, используются средства, содержащие парацетамол. Симптомы, связанные непосредственно с вирусным повреждением, наиболее ярко проявляются, в течение 2-3 дней, и затем, к 5-му дню болезни, должно наступить значительное облегчение состояния.
Если через 7 дней с момента начала заболевания продолжают сохраняться выраженные признаки, это с большой вероятностью говорит о наличии осложнений.
Народные средства: стоит ли применять
Многим из нас с детства знакомы «бабушкины» средства лечения простуды: мед, лимон, имбирь, травяные чаи.
К сожалению, их действие не изучалось в крупных исследованиях, поэтому мы не можем с полной уверенностью утверждать об их эффективности. С другой стороны, также с научной точки зрения, не оценивалась и безопасность таких средств.
Питьевой же режим является однозначно целесообразной мерой воздействия на проявления интоксикации (повышение температуры тела, головные, мышечные, суставные боли), так как компенсирует обезвоживание, которое часто отмечается в первые дни болезни. Как правило, рекомендуется употребление не менее 2 литров жидкости в сутки.
Текст: Егор Макаров
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