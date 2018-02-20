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Чем прижигают эрозию шейки матки и какой метод лучше

Лет 20 назад вопрос выбора ни перед кем не стоял: доктор сказал — прижигаем, значит, прижигаем. В наше время выясняется, что под «прижиганием» может скрываться как минимум пять разных методов. Что же выбрать?
Нона Овсепян
главный специалист по акушерству и гинекологии медицинской компании «Инвитро»

В наше время разработаны, доступны и успешно применяются высокотехнологичные методы лечения патологии шейки матки. Но наряду с ними до сих пор существуют и успешно используются старые методики. Давайте, пожалуй, начнем с них.

Химические методы

Существует неаппаратный медикаментозный способ лечения эрозии шейки матки, но нельзя назвать его менее травматичным, чем хирургические методы.

Речь идет о так называемой химической коагуляции. На поверхность эрозии наносится препарат, в состав которого входит комплекс химических кислот (уксусной, азотной, щавелевой). Под их воздействием происходит химический ожог и некроз (отмирание) ткани шейки матки. Химическая коагуляция показана при лечении эктопии шейки матки небольших размеров у нерожавших женщин.

Криодеструкция

Гораздо меньшей популярностью у врачей-гинекологов пользуется метод «вымораживания» ткани шейки матки — криодеструкция. Разрушение тканей производится не с помощью кислот, а с применением жидкого азота. Данная методика не позволяет контролировать глубину воздействия холода, что чревато неполным устранением патологических участков. К тому же существует риск, что при обработке будут затронуты здоровые ткани шейки матки.

И после химического ожога, и после криодеструкции на заживление обычно уходит около шести недель. В течение этого периода рекомендуется половое воздержание.

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