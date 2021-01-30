Болезни сердца, онкология и другие заболевания, уносящие миллионы жизней
Не коронавирус, а сердечно-сосудистые патологии
Как не устает повторять доктор и телеведущая Елена Малышева, пока все боятся коронавирусной инфекции (и не безосновательно), основными причинами смертности становятся совсем другие заболевания. Так, от старости умирают лишь 5% населения. А средний возраст смерти в стране составляет 72 года. Основной причиной летальных исходов остаются болезни сердечно-сосудистой системы, такие данные приводит из года в год Росстат. И не только в России — во всем мире.
Врачи отмечают, что болезни кровообращения (инсульты, инфаркты, ишемическая болезнь сердца и ряд других) стремительно молодеют и немало пациентов с сердечными патологиями наблюдаются уже с тридцати лет. В то время как раньше считалось, что это болезни преимущественно пожилых людей.
Одной из самых распространенных патологий сердца остается ишемическая болезнь сердца (ИБС). При ее развитии могут возникнуть закупорки сосудов, снабжающие кровью ткани сердца. Причиной закупорки становится тромб или оторвавшаяся атеросклеротическая бляшка. Причин возникновения болезни немало:
диабет;
повышенное артериальное давление;
лишний вес, ожирение;
курение;
постоянный стресс;
наследственность;
повышенный уровень холестерина.
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Не пропустить тревожные симптомы
Оторвавшаяся атеросклеротическая бляшка может перекрыть сосуд и привести к инфаркту. Человек в этот момент почувствует загрудинную боль. Часто ее описывают как жгучую, давящую, возможна тошнота, одышка и головокружение. Колет сердце — это редко признак инфаркта. А вот загрудинная боль как раз может быть характерным признаком. Совет тут только один: немедленно вызывать скорую помощь. Печально, что немало пациентов умудряются перенести инфаркт на ногах, то есть не придав должного значения характерной боли. Если ваши пожилые родители отмахиваются от напоминаний сходить к врачу и продолжать пить лекарства — это плохой знак. Возможно, будет нелишним напомнить о мировой статистике. Болезни сердца остаются главной причиной смерти в течение последних 20 лет. И, увы, цифры только растут, хотя с диагностикой все становится лучше.
При ИБС используется ряд методов: зачастую диета, направленная на снижение веса и борьбу с атеросклерозом. Ряд препаратов, снижающих уровень холестерина в крови, препараты, направленные на восстановление ритма сердечных сокращений, диуретики и так далее. Порой требуется оперативное вмешательство.
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Заболеваемость раком растет
На втором месте в рейтинге смертельных заболеваний — онкологические. За последние 10 лет заболеваемость россиян раком, по данным Росстата, выросла больше, чем на 20%. Медики объясняют это рядом причин: общее старение населения (стали дольше жить, а с возрастом риск онкологии возрастает), улучшение диагностики населения. У женщин лидирует рак молочной железы, у мужчин — рак трахеи, бронхов и легкого. На ранних стадиях карцинома лучше подвергается лечению, потому не стоит пренебрегать ежегодной диспансеризацией. Плюс не игнорировать следующие симптомы:
• незаживающие язвы, ранки;
• уплотнения в груди, подмышечных впадинах;
• резкая потеря веса;
• изменение внешнего вида родинок и бородавок;
• непроходящие головные боли и ряд других.
Пневмония и не только
На третьем месте хроническая обструктивная болезнь легких. Сложность в том, что поначалу патологии легких протекают бессимптомно. На развитие ХОБЛ могут указывать:
• одышка;
• непрекращающийся кашель;
• мокрота;
• постоянная усталость.
Часто пациенты длительное время не обращают внимания на эти сигналы. Медики напоминают: в зоне риска находятся курильщики со стажем и люди, работающие на вредных производствах, а также те, кто живет в экологически загрязненных районах. И не стоит забывать, что одной из самых распространенных причин смерти во всем мире остается пневмония — воспаление легких инфекционного происхождения.
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Диабет и болезнь Альцгеймера
Другими болезнями, уносящими миллионы жизней по всему миру, считаются, согласно статистике, болезнь Альцгеймера и сахарный диабет. От Альцгеймера чаще страдают женщины — они же чаще умирают от этой патологии. А еще чиновники ВОЗ отмечают, что смертность от диабета во всем мире увеличилась аж на 70% за последние двадцать лет. И тут чаще умирают уже мужчины — в 80% случаев.
Из относительно хорошего можно отметить, что ВИЧ и СПИД как причина смерти в общемировой статистике опустились с 8-го места до 19-го (речь о промежутке с 2000 по 2019 год). Но конкретно в Африке СПИД как причина смерти входит в первую пятерку.
Туберкулез был самой смертоносной инфекцией в мире в 2017 году. Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через предметы, которыми пользовался больной. Заразиться очень легко. Тем не менее за несколько лет мировая смертность снизилась на 30%. Благодаря приоритетным программам и новым методам диагностики. Но до победы еще далеко, ведь болезнь по-прежнему поражает людей, живущих в бедности, антисанитарных условиях.
Подводя итог, врачи не устают повторять, что лучшим методом лечения является ранняя диагностика (чего бы это не касалось). Большая часть людей приходят к врачу уже с наличествующим заболеванием и не всегда на ранней стадии. Избежать развития множества патологий можно вовремя проходя диспансеризацию, следя за своим здоровьем.
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