Болезни сердца, онкология и другие заболевания, уносящие миллионы жизней

Не коронавирус, а сердечно-сосудистые патологии

Как не устает повторять доктор и телеведущая Елена Малышева, пока все боятся коронавирусной инфекции (и не безосновательно), основными причинами смертности становятся совсем другие заболевания. Так, от старости умирают лишь 5% населения. А средний возраст смерти в стране составляет 72 года. Основной причиной летальных исходов остаются болезни сердечно-сосудистой системы, такие данные приводит из года в год Росстат. И не только в России — во всем мире.

Врачи отмечают, что болезни кровообращения (инсульты, инфаркты, ишемическая болезнь сердца и ряд других) стремительно молодеют и немало пациентов с сердечными патологиями наблюдаются уже с тридцати лет. В то время как раньше считалось, что это болезни преимущественно пожилых людей.

Одной из самых распространенных патологий сердца остается ишемическая болезнь сердца (ИБС). При ее развитии могут возникнуть закупорки сосудов, снабжающие кровью ткани сердца. Причиной закупорки становится тромб или оторвавшаяся атеросклеротическая бляшка. Причин возникновения болезни немало: