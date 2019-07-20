Болезнь Лайма — причины, симптомы, лечение и профилактика

Меры профилактики: предупрежден, значит вооружен

Первое правило предупреждения этого грозного инфекционного заболевания – хорошо одеваться, когда собираетесь в лес, чтобы защищены были все открытые участки тела по максимуму — заправлять штаны в носки, убирать волосы под косынку, кепку, капюшон. Можно применять и специальные репелленты, если нет аллергической реакции на компоненты препарата.

После возвращения домой из леса внимательно осмотреть одежду, потому что иногда клещи, оставшись на одежде, могут попасть на кожу, если, к примеру, человек, побывав в лесу и не осмотрев одежду, на следующий день надел ее снова. В том случае, если присасывание клеща все-таки имело место, — здесь уже спасут внимание и бдительность. Если по возвращении из леса или с прогулки в парке вы нашли присосавшегося клеща на коже, важно в первую очередь, обратиться за консультацией к врачу-инфекционисту, который скажет, что удаленного клеща необходимо отдать в лабораторию, сообщит адреса лабораторий и расскажет, каковы ваши дальнейшие действия при получении положительного результата.

На этом этапе первостепенную роль играет своевременная точная диагностика заболевания (выявление его первых симптомов). И если в лаборатории дают подтверждение, что клещ заразный, тогда профилактически обязательно проводится лечение, которое назначает врач-инфекционист, согласно принятым стандартам в РФ. И это самая безопасная и эффективная профилактика. После проведения назначенного профилактического лечения больному необходимо будет сдать контрольный анализ на иммуноглобулины класса M и Ig к боррелиям. Чаще всего после проведения лечения результат анализа будет отрицательный.

А вот невнимательность может быть чревата. Если пострадавший не заметил клеща или, того хуже, все-таки найдя, просто выбросил и допустил возникновение эритемы, то в данной ситуации лечение начинается уже тогда, когда человек болен — на эритематозной стадии. И даже несмотря на проведенное лечение, в пределах приблизительно 20 % случаев все равно происходит хронизация заболевания.

Лечение заключается в применении антибактериальных препаратов. В основном это тетрациклиновые и пенициллиновые препараты. При условии своевременной диагностики, еще на уровне выявления клеща лечение занимает 7-10 дней. Если же наступила уже эритематозная стадия, то в среднем лечиться придется две недели и более.

Важная информация

Благодаря большому количеству информации из различных источников, в настоящее время люди информационно «подкованы» в вопросах, связанных с опасностью клещей. Особенно в последнее время, когда наступают теплые дни, и люди стремятся проводить больше времени на природе, они, как правило, видят опасность еще на стадии выявления клеща, и на прием чаще всего приходят уже с лабораторным результатом анализа клеща, что помогает им сохранить свое здоровье.

Радует то, что в большинстве люди уже информированы о том, что диагностировать заболевание можно еще на уровне клеща, а значит, предотвратить негативные последствия боррелиоза. Поэтому основной элемент спасения от клещевого боррелиоза – это внимание и бдительность, даже тогда, когда вы отдыхаете в лесу, парке, радуясь красотам природы. Клещ маленький, но очень опасный враг для здоровья человека, которого важно вовремя выявить и тем самым спасти свое здоровье, а, возможно, и жизнь.