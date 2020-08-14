Бледанс, Зейналова, Бондарчук и другие звезды, воспитывающие особенных детей

Светлана Зейналова

Российские звезды все чаще привлекают внимание к теме детей с самыми разными диагнозами. Один из самых распространенных - аутизм. Ставят его не сразу – до определенного времени родители не замечают отклонений в развитии малыша или списывают особенности поведения на характер. Однако когда диагноз ставится окончательно, родители, в том числе и звезды – различий нет – сталкиваются со всеми трудностями воспитания и адаптации в обществе подобных детей.

На эту тему не раз давала интервью ведущая Первого канала Светлана Зейналова. Подобный диагноз у ее старшей дочери Саши. Первое время Светлана не могла понять, почему дочь не смотрит ей в глаза и боится прогулок на улице. Диагноз поставили, когда девочке было несколько лет. Отец ребенка в скором времени ушел из семьи. Светлана же столкнулась с самой разной реакцией окружающих: одни сочувствовали, другие сторонились.

Зейналова признается, что не отказывается ни от какой работы, чтобы дочь ни в чем не нуждалась. А расходы большие: девочка занимается гимнастикой, музыкой, рисованием, занимается с логопедом и психологом. Некоторое время назад Светлана услышала комплимент от психиатра. Тот отметил, что девочка хорошо идет на контакт, разговаривает и в принципе выглядит как типичный ребенок своего возраста – значит, не напрасно все старания.