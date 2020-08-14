Бледанс, Зейналова, Бондарчук и другие звезды, воспитывающие особенных детей
Светлана Зейналова
Российские звезды все чаще привлекают внимание к теме детей с самыми разными диагнозами. Один из самых распространенных - аутизм. Ставят его не сразу – до определенного времени родители не замечают отклонений в развитии малыша или списывают особенности поведения на характер. Однако когда диагноз ставится окончательно, родители, в том числе и звезды – различий нет – сталкиваются со всеми трудностями воспитания и адаптации в обществе подобных детей.
На эту тему не раз давала интервью ведущая Первого канала Светлана Зейналова. Подобный диагноз у ее старшей дочери Саши. Первое время Светлана не могла понять, почему дочь не смотрит ей в глаза и боится прогулок на улице. Диагноз поставили, когда девочке было несколько лет. Отец ребенка в скором времени ушел из семьи. Светлана же столкнулась с самой разной реакцией окружающих: одни сочувствовали, другие сторонились.
Зейналова признается, что не отказывается ни от какой работы, чтобы дочь ни в чем не нуждалась. А расходы большие: девочка занимается гимнастикой, музыкой, рисованием, занимается с логопедом и психологом. Некоторое время назад Светлана услышала комплимент от психиатра. Тот отметил, что девочка хорошо идет на контакт, разговаривает и в принципе выглядит как типичный ребенок своего возраста – значит, не напрасно все старания.
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Наша экспериментальная поездка заканчивается, скоро доберёмся до родного дома. Не могу сказать, что было просто, но точно было интересно. Посмотрели Дмитров, Рыбинск, Углич... Коприно -зачётное место, рекомендую! Я устала так, что не помню как ложилась спать. 😂 мыла полы, готовила еду, развлекала как могла двух очень разных дам. Не смотрела, не прочла, не написала.... сколько раз мы перессорились и потом перемирились, я не буду считать. Да и зачем 😂 дело семейное! Но сегодня, когда мы уезжали, все втроём решили, что отпуск был классным, что нам понравилось, что поедем еще, а Саня даже призналась нам с Вероникой в любви, чего мы обе не ожидали! 😅 И я счастлива, что вообще не выспалась - зато я провела время с самыми важными людьми. Что ещё? грибы, ягоды, Волга...вся палитра погоды- от палящего солнца до хлещущего ледяного дождь... самое сложное - переезд в 7 часов по дорогам разного качества ( под Угличем, который, кстати, очень милый и симпатичный город, дорогу видимо, клали ещё бояре, когда за царевичем охотились). В общем - мы это СДЕЛАЛИ! #отпуск #лето #россия #коприно #отдых #дети #семья
Ольга Ушакова
Коллега Светланы Зейналовой по программе «Доброе утро» Ольга Ушакова несколько месяцев назад стала мамой в четвертый раз. У телеведущей четыре дочери. У 14-летней дочери Дарьи высокофункциональный аутизм. Многодетная мама рассказывала в интервью, что дочери пришлось несколько раз менять школу – и проблема была вовсе не в том, что девочка не справлялась с программой, а в том, что ее не принимали родители одноклассников. Их буквально «выживали» из класса. По словам Ольги, адаптация подобных детей в стране происходит с огромными сложностями не только из-за несовершенства законодательства и нехватки квалифицированных специалистов, но и из-за непонимания родителей других детей.
Ушакова не жалуется: у Даши есть любящие родители и доступ к лучшим специалистам. Гораздо сложнее родителям, живущим в провинции и не имеющим средств на дорогостоящих врачей и педагогов.
Лянка Грыу
Мало кто знает, что актриса боролась с диагнозом аутизм у 9-летнего сына Максима. Молодая мама бросила все силы на лечение ребенка. Лянка даже перебралась на время в Нью-Йорк, где существуют разные методики адаптации подобных детей в обществе. Если у нас долгое время подобными детьми практически не занимались, то в Америке накопилось немало поведенческих методик. Грыу осталась довольна лечением. Некоторое время назад актриса делилась с подписчиками, что диагноз Максиму сняли.
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Happy Mother’s Day to all moms around the world! It’s pure magic and blessing to be a mom, it’s challenging and non-stop job.. You put your heart in their heads forever! ❤️✨ There’ nothing in the whole world like this moment. #mothersday Поздравляю всех мам, по всему миру с Днём Матери. Это счастье и это труд, это благословение и лучшие моменты нашей жизни! НИЧЕГО не может сравниться по силе любви и счастья с тем, что есть между матерью и ребёнком! ❤️✨ Мы кладём свои сердца им в руки. Навсегда. #iamamom #mom #love #joy #hugs #happiness #tobeamom
Светлана Бондарчук
Экс-супруга Федора Бондарчука не сразу начала афишировать тему дочери Варвары с диагнозом ДЦП (детский церебральный паралич). По словам Светланы, они не хотели привлекать к Варе лишнего внимания. Долгое время дочь звездной пары проходила курс лечения и реабилитации заграницей, однако недавно стало известно – из поста Ксении Собчак, делавшей интервью с Бондарчук, что 21-летняя девушка давно вернулась на родину и живет в загородном доме отца в Барвихе. Мама Варвары не устает повторять, что она счастливый ребенок, живущий в абсолютной любви.
Эвелина Бледанс
Актриса воспитывает сына Семена – у мальчика синдром Дауна. Звезда и ее уже бывший муж узнали о диагнозе еще во время ее беременности, приняв решение сохранить ребенка. Безусловно, Бледанс многое делает для того, чтобы детей с подобным диагнозом перестали сторониться (увы, такая реакция не редкость от родителей здоровых детей). Эвелина берет мальчика на светские мероприятия, активно публикует фото с ним, всегда говорит о нем в интервью и участвует в тематических мероприятиях. На странице актрисе в соцсети можно встретить негативные комментарии в адрес Семена – актриса всегда бросается на защиту ребенка. По ее словам, ей хватит энергии, чтобы защищать сына и дать ему все самое лучшее. Недавно актриса поделилась новостью: они с Семеном обзавелись собственной квартирой и готовятся к новоселью.
Фото: GlobalLookPress
Тони Брэкстон
Зарубежные звезды тоже делятся с поклонниками горестями и радостями в воспитании детей с особенностями развития. Например, Тони Брэкстон воспитывает сына Дизеля с аутизмом. О диагнозе она рассказала поклонникам в 2006 году во время концерта. Певица винила во всем себя и врачей. Последних за то, что поставили диагноз слишком поздно. Чем раньше он ставится, тем больше шансов адаптировать ребенка к жизни в социуме. Себя же за то, что сделала в 2001 году аборт. Тони решила, что это наказание за ту непоправимую ошибку… Сейчас артистка активно помогает фондам в поддержку детей с аутизмом и следит за собственным здоровьем: у нее диагностированы волчанка и капилляропатия (заболевание, характеризующееся истончением стенок капилляров).
Колин Фаррелл
Сын голливудского актера страдает редким неврологическим заболеванием – синдромом Ангельмана. Малыш родился здоровым, но спустя время родителей стали замечать особенности в его развитии. Мальчик мог беспричинно смеяться и неадекватно реагировать на окружающих. А успокаивает его во время приступов вид воды. Эта деталь и стала основополагающей при постановке диагноза. Поначалу мальчику ошибочно ставили ДЦП. Синдром Ангельмана является редким генетическим заболеванием, причиной становится генная мутация в 15-ой хромосоме матери.
Фото: Instagram, GlobalLookPress
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