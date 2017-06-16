С международной конференции «Вопросы контрацепции: от бэби-бумеров к миллениалам» редактор рубрики «Здоровье» вернулась озадаченной.

Озадачилась, надо сказать, не я одна. Социологи всего мира в легком недоумении. Сравнив первых представителей поколения baby boomers и последних представителей поколения У — то есть, по большому счету, бабушек и внучек — ученые обнаружили, что за отчетные почти 60 лет цивилизация далеко не продвинулась:

При этом и те, и другие, говоря о контрацепции, имеют в виду, как правило, либо таблетки, либо презерватив. Для поколения, которое входило в большой секс в 60-е, это нормально: у них просто не было альтернатив. Для миллениалов это по меньшей мере странно. У них есть не только доступ к разным методам контрацепции, но и полнейший доступ к информации о ней. Но не только это меня поразило: миллениалы обсуждают вопросы планирования семьи и безопасного секса не с половыми партнерами, а с друзьями и родителями!