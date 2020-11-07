Бесплатные роды: что конкретно положено рожающим по полису ОМС
Обменная карта беременной
Главный документ будущей мамы после паспорта и полиса ОМС — ее обменная карта. В обменной карте есть три блока: общая информация о беременной, результаты анализов и данные о родоразрешении. Карту заводят в женской консультации, где женщина встает на учет по беременности — и там же заполняют первые два блока.
Начиная с 20-22 недели женщинам рекомендуют забрать карту из женской консультации на руки и всегда носить с собой вместе с паспортом и полисом. Тогда в случае, если понадобится медицинская помощь или роды начнутся раньше срока, акушеры-гинекологи узнают из карты всю информацию о ходе беременности.
Без обменной карты рожать тоже можно, но поскольку результатов исследований на инфекции у роженицы нет, принять ее смогут только в инфекционном отделении роддома. В таких отделениях довольно строгий распорядок и запрещены любые посещения.
Выбираем женскую консультацию и врача
Самый простой способ получить обменную карту, а также всю положенную по закону бесплатную медицинскую помощь, — встать на учет по беременности в женскую консультацию. Большинство будущих мам обычно обращаются в женскую консультацию по месту жительства, но по закону об охране здоровья граждан женщина имеет право выбрать любое понравившееся медучреждение, оказывающее медицинскую помощь за счет средств ОМС, например, то, которое располагается близко к работе. То же касается и гинеколога: если отношения с врачом не складываются, пациентка имеет право выбрать другого — правда, только с согласия врача.
Справедливости ради отметим, что удобней все-таки вставать на учет в поликлинику рядом с домом, ведь посещать врача придется довольно часто (в первых двух триместрах раз в три недели, затем — каждые десять дней. Перед каждым визитом заранее сдавать мочу — не очень-то хочется куда-либо ехать ради этого).
Встать на учет можно на любом сроке беременности, но врачи советуют для первого посещения 8-12 неделю. Раньше подтвердить беременность с помощью осмотра и УЗИ, скорее всего, не получится: а вот начиная с 8 недели уже можно послушать сердцебиение малыша. Пропускать 12 неделю тоже не стоит: именно на этом сроке врач точнее всего оценит предполагаемую дату родов.
Для постановки на учет по беременности в женской консультации у вас спросят паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Запись на прием к гинекологу должны предложить в течение 14 дней после обращения. Если к врачу не записывают, вопрос поможет решить страховая медицинская организация: страховой представитель сам свяжется с клиникой и обеспечит право беременной наблюдаться там, где она хочет. Также при ранней постановке на учет (до 12 недель) выплачивать единоразовое пособие. Размер его очень скромен — порядка 600 рублей, но тем не менее.
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Обследования по ОМС
Переходим к самому интересному: бесплатным скринингам и другой помощи, положенной беременным.
Во время первого визита в женскую консультацию врач проведет гинекологический осмотр, необходимые измерения, назначит нужные обследования. Также отправит беременную на консультации к терапевту, стоматологу, отоларингологу, офтальмологу, а при необходимости и к другим специалистам.
На сроке 11-14 недель проводится первый из трех пренатальных скринингов, который помогает оценить риски хромосомных аномалий у будущего ребенка, в том числе синдромов Дауна и Эдвардса. Такая же цель у скрининга во втором триместре, который делают на 18-21 неделе. Кроме того, скрининги помогают обнаружить состояния, требующие наблюдения, коррекции питания или приема медикаментов, например, таких как гестационный диабет беременных. На сроке 30-34 недели беременной проведут еще один скрининг: врач оценит размер плода, предлежание, готовность к родам и состояние будущей мамы и малыша.
Во время скринингов большинство женщин проходят только через безопасные для беременности исследования — УЗИ и лабораторные анализы.
Важно помнить, что государство обеспечивает права пациента на получение информации о ходе лечения. Если вам назначили какой-то препарат или процедуру, вы имеете право знать, зачем они нужны, как работают и какие возможны нежелательные реакции; врач должен доступно рассказать пациенту о любом назначении.
«Вся необходимая помощь по полису ОМС оказывается бесплатно, и если в женской консультации просят оплатить УЗИ или другое исследование, то это нарушение прав пациента. В этом случае можно обратиться к страховому представителю, он поможет разобраться в ситуации, свяжется с медицинским учреждением. При этом, если вы считаете, что вам оказывают некачественную медицинскую помощь, страховая поможет при необходимости провести экспертизу — проверку качества ее оказания», — комментирует врач, руководитель направления страховых представителей Дирекции медицинской экспертизы «АльфаСтрахование-ОМС» Елена Большакова.
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Выбор роддома и роды
По закону семья может выбрать любой государственный роддом для родов по ОМС. Узнать про понравившийся роддом подробнее можно на дне открытых дверей — их проводят все государственные клиники. Договариваться с роддомом о госпитализации заранее не нужно.
Другой способ — посоветоваться с гинекологом в женской консультации. Когда беременность проходит с осложнениями или имеется сопутствующая патология со стороны других органов, врач по показаниям должен направить пациентку в какой-то конкретный роддом или перинатальный центр, специализирующийся на проведении родов при определенной сопутствующей патологии женщины.
Все процедуры родовспоможения — медицинские манипуляции, анестезию, оперативное вмешательство, реанимацию — оплачивает государство. Если женщина находится в индивидуальном родовом зале и рожает по программе «партнерские роды», то по закону во время родов ее также может сопровождать муж или другой член семьи — совершенно бесплатно. Нужно только подготовиться к этому заранее, сделать мужу, маме или подруге необходимые прививки. Добавим, что весной, в период самоизоляции, эта услуга была недоступна — в родильные дома не пускали посторонних, но сейчас женщины в обычном режиме могут рожать в присутствии партнеров (они должны предъявить отрицательные тесты на коронавирус, — Прим. Ред.)
Послеродовой период
Мама с малышом остаются в роддоме столько, сколько им понадобится по медицинским показаниям — в среднем этот срок составляет три дня. В это время ребенок находится под наблюдением неонатолога, ему делаются положенные прививки. От последних роженица вправе отказаться.
Во время пребывания в роддоме родители могут заказать для новорожденного полис ОМС. Для этого подготовьте свой паспорт, СНИЛС и свидетельство о рождении ребенка. Старшим детям (с 14-ти лет) для оформления полиса нужен их собственный паспорт, СНИЛС и паспорт одного из родителей.
По любым вопросам, касающимся медицинской помощи по ОМС, обращайтесь к страховым представителям по телефону, указанному на обороте полиса. Они работают круглосуточно и без выходных.
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Как получить подарочный набор от мэра
Добавим, что всем рожающим в Москве положен набор для новорожденных от мэра Сергея Собянина — он включает в себя 45 действительно полезных предметов (одежда, подгузники, аксессуары). Некоторые ошибочно думают, что комплект выдается только при наличии московской прописки или регистрации у одного из родителей. В отсутствие последних в роддоме вам коробку действительно не дадут, но вы можете обратиться в органы соцзащиты или любой офис МФЦ и оформить заявление на получение, к примеру, денежного эквивалента. 20 000 рублей в течение двух-трех недель переведут на карту матери. Обязательный документ в данном случае — свидетельство о рождении малыша (с указанием города Москвы). Обратиться нужно не позднее двух месяцев после рождения ребенка. Также в МФЦ вы можете узнать о пособиях, которые положены, например, неработающим или малоимущим семьям. Как показывает практика, далеко не все о них знают.
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