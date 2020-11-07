Бесплатные роды: что конкретно положено рожающим по полису ОМС

Самый простой способ получить обменную карту, а также всю положенную по закону бесплатную медицинскую помощь, — встать на учет по беременности в женскую консультацию. Большинство будущих мам обычно обращаются в женскую консультацию по месту жительства, но по закону об охране здоровья граждан женщина имеет право выбрать любое понравившееся медучреждение, оказывающее медицинскую помощь за счет средств ОМС, например, то, которое располагается близко к работе. То же касается и гинеколога: если отношения с врачом не складываются, пациентка имеет право выбрать другого — правда, только с согласия врача.

Справедливости ради отметим, что удобней все-таки вставать на учет в поликлинику рядом с домом, ведь посещать врача придется довольно часто (в первых двух триместрах раз в три недели, затем — каждые десять дней. Перед каждым визитом заранее сдавать мочу — не очень-то хочется куда-либо ехать ради этого).

Встать на учет можно на любом сроке беременности, но врачи советуют для первого посещения 8-12 неделю. Раньше подтвердить беременность с помощью осмотра и УЗИ, скорее всего, не получится: а вот начиная с 8 недели уже можно послушать сердцебиение малыша. Пропускать 12 неделю тоже не стоит: именно на этом сроке врач точнее всего оценит предполагаемую дату родов.

Для постановки на учет по беременности в женской консультации у вас спросят паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Запись на прием к гинекологу должны предложить в течение 14 дней после обращения. Если к врачу не записывают, вопрос поможет решить страховая медицинская организация: страховой представитель сам свяжется с клиникой и обеспечит право беременной наблюдаться там, где она хочет. Также при ранней постановке на учет (до 12 недель) выплачивать единоразовое пособие. Размер его очень скромен — порядка 600 рублей, но тем не менее.