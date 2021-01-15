Беременность после сорока лет: какие риски есть и как себя обезопасить
Почему не наступает беременность: анализы на гормоны
Наступление беременности после 40 лет давно перестало быть чем-то удивительным. Женщины беременеют самостоятельно или прибегают к использованию вспомогательных репродуктивных технологий. Врачи, впрочем, рекомендуют подходить к процессу планирования беременности со всей серьезностью и готовиться заранее. С возрастом шансы забеременеть снижаются: если в 30-35 лет вероятность забеременеть составляет 60%, то к 45 этот показатель падает вдвое — до 30%.
Желанная беременность может наступить не сразу: все зависит от овариального резерва организма. Все дело в том, что количество яйцеклеток не бесконечно — их число постоянно снижается. В том случае, если беременность не наступает в течение года регулярных попыток, необходимо обратиться к репродуктологу, который назначит необходимые обследования, оценит количество и качество яйцеклеток. При обнаружении проблем может потребоваться лечение, не исключено, что придется прибегнуть к вспомогательным репродуктивным технологиям — ЭКО.
Обследования могут потребоваться обоим партнерам — мужчинам рекомендовано сдать спермограмму для оценки подвижности сперматозоидов и их качества. Следует помнить, что почти в половине случаев беременность может не наступать из-за мужского фактора. У мужчин тоже есть пик фертильности: он совпадает с максимальной выработкой тестостерона в промежутке 25–30 лет. После 35 лет увеличивается риск генетических проблем: количество качественных (с нормальным хромосомным набором) сперматозоидов уменьшается. Специалисты рекомендуют задуматься над криоконсервацией спермы, если работа связана с вредным производством, и тем мужчинам, у кого есть онкологические заболевания.
Возвращаясь к будущим мамам: важно также посетить эндокринолога и сдать ряд анализов для оценки уровня женских гормонов — пролактина, эстрадиола, лютеинизирующего и фолликулостимулирующих гормонов. Например, комплекс анализов «Планирование беременности. Базовый» — сдается натощак, обычно на 3-5 день менструального цикла, если нет дополнительных указаний врача.
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О каких рисках стоит помнить
Наступление беременности после 40 лет вовсе не значит, что вынашивание ребенка будет сопровождаться проблемами. Однако нельзя игнорировать тот факт, что риск осложнений в таком возрасте действительно повышен.
Статистические данные свидетельствуют о том, что с возрастом вероятность рождения ребенка с генетическими нарушениями увеличивается. Так, риск рождения ребенка с синдромом Дауна в 25 лет составляет 1 к 2000, а в 40 лет — уже 2 к 100.
Для того чтобы не пропустить пороки развития, во время беременности важно не пренебрегать пренатальными скринингами, которые необходимо сделать в определенные сроки: с 10 по 13 неделю первый скрининг и с 15 по 19 — второй. Поздняя беременность чаще сопровождается гестационным диабетом, преэклампсией, заканчивается преждевременными родами, которые могут потребовать оперативного вмешательства. Так, впрочем, происходит далеко не всегда — во многих случаях беременность проходит идеально, а никаких отклонений не наблюдается ни в период вынашивания ребенка, ни в ходе самих родов.
Женщине, забеременевшей после 40 лет, при малейших подозрениях имеет смысл обратиться к профильным специалистам, которые помогут выявить проблемы и справиться с ними.
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Беременность после сорока: альтернативный вариант
А порой единственным выходом для женщин, у которых нашли серьезные проблемы со здоровьем, становится ЭКО. По статистике, к этой процедуре часто прибегают именно после сорока лет. Вспомогательные репродуктивные технологии помогают женщине избежать биологической ловушки — истощения с возрастом овариального резерва и ухудшения его качества. Плюс дают возможность запланировать рождение ребенка на наиболее удобное для себя время.
При этом эффективность ВРТ тоже имеет конкретные возрастные ограничения, рассказывали Passion.ru эксперты. Они обусловлены женской физиологией: чем старше пациентка, тем сложнее ей забеременеть и тем выше риск осложнений. Общепринятой границей «беспроблемного» возраста можно считать 35 лет — после нее скорость ухудшения качества яйцеклеток начинает быстро расти. Если в 35 лет количество эуплоидных (с правильным набором хромосом, пригодных к переносу эмбрионов) составляет 60%, то к 39 годам оно снижается до 45%, а к 40–43 годам это число становится ниже 20%. Соответственно, существенно падают и шансы на успех ЭКО — с 75 до 40% и менее.
К противопоказаниям относятся такие заболевания, как туберкулез, грубые эндокринные и анатомические нарушения, некоторые онкологические заболевания.
Чаще всего к процедуре обращаются женщины в возрасте старше сорока, не имеющие партнера; женщины перед планируемым оперативным вмешательством на яичниках; пациентки с раком молочной железы.
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