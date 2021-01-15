Беременность после сорока лет: какие риски есть и как себя обезопасить

Почему не наступает беременность: анализы на гормоны

Наступление беременности после 40 лет давно перестало быть чем-то удивительным. Женщины беременеют самостоятельно или прибегают к использованию вспомогательных репродуктивных технологий. Врачи, впрочем, рекомендуют подходить к процессу планирования беременности со всей серьезностью и готовиться заранее. С возрастом шансы забеременеть снижаются: если в 30-35 лет вероятность забеременеть составляет 60%, то к 45 этот показатель падает вдвое — до 30%.

Желанная беременность может наступить не сразу: все зависит от овариального резерва организма. Все дело в том, что количество яйцеклеток не бесконечно — их число постоянно снижается. В том случае, если беременность не наступает в течение года регулярных попыток, необходимо обратиться к репродуктологу, который назначит необходимые обследования, оценит количество и качество яйцеклеток. При обнаружении проблем может потребоваться лечение, не исключено, что придется прибегнуть к вспомогательным репродуктивным технологиям — ЭКО.

Обследования могут потребоваться обоим партнерам — мужчинам рекомендовано сдать спермограмму для оценки подвижности сперматозоидов и их качества. Следует помнить, что почти в половине случаев беременность может не наступать из-за мужского фактора. У мужчин тоже есть пик фертильности: он совпадает с максимальной выработкой тестостерона в промежутке 25–30 лет. После 35 лет увеличивается риск генетических проблем: количество качественных (с нормальным хромосомным набором) сперматозоидов уменьшается. Специалисты рекомендуют задуматься над криоконсервацией спермы, если работа связана с вредным производством, и тем мужчинам, у кого есть онкологические заболевания.

Возвращаясь к будущим мамам: важно также посетить эндокринолога и сдать ряд анализов для оценки уровня женских гормонов — пролактина, эстрадиола, лютеинизирующего и фолликулостимулирующих гормонов. Например, комплекс анализов «Планирование беременности. Базовый» — сдается натощак, обычно на 3-5 день менструального цикла, если нет дополнительных указаний врача.