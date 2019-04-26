Анестезия без укола, «печать» коронок на 3D-принтере и другие новинки цифровой стоматологии

Операции в AR

Сегодня активно освещаются примеры использования дополненной реальности (AR) в самых разных сферах деятельности. Медицину эта тенденция тоже не обошла. Например, я уже несколько лет оперирую в AR-очках. Над оперируемой областью (то есть ртом пациента) размещается специальный микроскоп. 3D-изображение в высоком качестве и без задержки по времени передается на монитор очков.

Пациент особой разницы, возможно, не чувствует, но для меня преимущества очевидны. Во-первых, это увеличение оперируемой зоны в 16 раз, что позволяет работать точнее и быстрее. Во-вторых, нет постоянной переаккомодации глаз (смена расстояния видения), а значит, они меньше устают. И наконец, можно принять максимально комфорное положение и снять нагрузку с шейного и позвоночного отделов. Последний плюс, впрочем, актуален и для пациента: обычно ему также приходится подстраиваться под удобный ракурс для стоматолога, а это не всегда удобно, особенно если операция длится час или более.

Видео и аудио

Новое применение находят и давно знакомые нам технологии. Например, не так давно появился российский проект, предлагающий нелекарственное успокоительное — наушники с релаксирующими аудиодорожками. Они помогают снять напряжения пациента перед или во время стоматологической операции. Запись включает в себя звуки природы, успокаивающий голос с нужными фразами и музыкальное сопровождение, то есть все, что может расслабить человека. Существует также американский аналог, он действительно хороший, но меньше подходит нашему пациенту, и дело не столько в языке, сколько менталитете.

Также важную роль в стоматологии, да и вообще в хирургии, начинает играть видеофиксация на специализированные (стоматологические) камеры. Как мне кажется, это необходимо. Лично я уже более четырех лет веду видео-базу всех операций. Во-первых, у тебя всегда под рукой детальная история лечения каждого пациента, что с обычной медицинской картой невозможно. Во-вторых, это делает отношения между врачом и пациентом взаимочестными, и в случае спорных ситуаций можно всегда подтвердить или опровергнуть компетентность действий специалиста.

В заключение отмечу, что при выборе клиники стоит в первую очередь ориентироваться на опыт, профессионализм и человеческое отношение стоматолога, а только потом на наличие в его арсенале последних разработок. Ведь в неумелых руках даже самая продвинутая технология не принесет добра.

Текст: Антон Герасимов

Фото: Vostock Photo

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