Анестезия без укола, «печать» коронок на 3D-принтере и другие новинки цифровой стоматологии

Современная консультация
Самая главная задача стоматолога на консультации — доступно донести информацию пациенту, причем в достаточно сжатые сроки. Так, с момента, когда пациент открывает двери клиники, до момента, когда ты презентуешь ему индивидуальный план лечения, должно пройти не более 15 минут. Поэтому в помощь идут гаджеты — ноутбук или планшет с функцией тачскрин, чтобы прямо во время объяснения пациенту деталей будущих процедур делать наглядные зарисовки на снимках.
Сейчас большинство стоматологических клиник проводит диагностику на основе компьютерных томограмм или сокращенно КТ, которые представляют собой 3D-изображения челюсти и костной ткани пациента. В отличие от старых рентгеновских снимков, здесь врач видит полную картину и может зафиксировать патологические изменения или воспалительные процессы на более ранних стадиях. Кроме того, компьютерные томограммы позволяют наглядно продемонстрировать пациенту имеющиеся у него проблемы и подробно разъяснить шаги по дальнейшему лечению.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Анестезия без укола
Компьютеризированная анестезия стала настоящим спасением для пациентов, испытывающих трепет при виде шприца. Изобретение представляет собой небольшое устройство, напоминающее авторучку. На конце находится микроигла. Так как подача анестетика начинается еще до прокола, пациент совсем не испытывает какие-либо болевые ощущения. Кстати, силу и скорость подачи обезболивающего устройство высчитывает исходя их индивидуальных особенностей конкретного человека.
Еще один несомненный плюс в том, что анестезии подвергается только та зона, с которой непосредственно будут осуществлены манипуляции. То есть пациент не испытывает дискомфорт из-за онемевшей половины лица.
Конечно, применение компьютеризированной анестезии задает правильный тон всей последующей операции: пациент чувствует себя комфортно и расслабляется. Однако такие устройства на сегодняшний день имеет ограниченное количество клиник. Дело в том, что с экономической точки зрения их содержание невыгодно: такая анестезия требует больше времени, а также дополнительных расходов на содержание. Но хочется надеяться, что в ближайшие несколько лет практика применения компьютеризированной анестезии станет правилом хорошего тона среди стоматологических клиник.
Индивидуальные конструкции
Появление компьютерной томографии и 3D-моделирования сыграло огромную роль в развитии современной имплантологии. Так, с помощью данных технологий врач может легко создать хирургический шаблон (специальные накладки) для будущей имплантации зубов исходя из особенностей строения челюсти и костной ткани каждого конкретного пациента. Такое решение помогает заранее спрогнозировать и установить имплантаты максимально точно, снижая риск осложнений и ускоряя операцию. Создаются шаблоны прямо в кабинете стоматолога: томограмма пациента загружается на компьютер, с помощью специализированного софта моделируется индивидуальная конструкция, которая затем распечатывается на 3D-принтере.
Кроме того, благодаря развитию IT в пластической, черепно-лицевой и нейрохирургии сегодня возможна установка индивидуальных имплантатов для восстановления симметрии лица утраченной в результате травм и заболеваний.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Операции в AR
Сегодня активно освещаются примеры использования дополненной реальности (AR) в самых разных сферах деятельности. Медицину эта тенденция тоже не обошла. Например, я уже несколько лет оперирую в AR-очках. Над оперируемой областью (то есть ртом пациента) размещается специальный микроскоп. 3D-изображение в высоком качестве и без задержки по времени передается на монитор очков.
Пациент особой разницы, возможно, не чувствует, но для меня преимущества очевидны. Во-первых, это увеличение оперируемой зоны в 16 раз, что позволяет работать точнее и быстрее. Во-вторых, нет постоянной переаккомодации глаз (смена расстояния видения), а значит, они меньше устают. И наконец, можно принять максимально комфорное положение и снять нагрузку с шейного и позвоночного отделов. Последний плюс, впрочем, актуален и для пациента: обычно ему также приходится подстраиваться под удобный ракурс для стоматолога, а это не всегда удобно, особенно если операция длится час или более.
Видео и аудио
Новое применение находят и давно знакомые нам технологии. Например, не так давно появился российский проект, предлагающий нелекарственное успокоительное — наушники с релаксирующими аудиодорожками. Они помогают снять напряжения пациента перед или во время стоматологической операции. Запись включает в себя звуки природы, успокаивающий голос с нужными фразами и музыкальное сопровождение, то есть все, что может расслабить человека. Существует также американский аналог, он действительно хороший, но меньше подходит нашему пациенту, и дело не столько в языке, сколько менталитете.
Также важную роль в стоматологии, да и вообще в хирургии, начинает играть видеофиксация на специализированные (стоматологические) камеры. Как мне кажется, это необходимо. Лично я уже более четырех лет веду видео-базу всех операций. Во-первых, у тебя всегда под рукой детальная история лечения каждого пациента, что с обычной медицинской картой невозможно. Во-вторых, это делает отношения между врачом и пациентом взаимочестными, и в случае спорных ситуаций можно всегда подтвердить или опровергнуть компетентность действий специалиста.
В заключение отмечу, что при выборе клиники стоит в первую очередь ориентироваться на опыт, профессионализм и человеческое отношение стоматолога, а только потом на наличие в его арсенале последних разработок. Ведь в неумелых руках даже самая продвинутая технология не принесет добра.
Текст: Антон Герасимов
Фото: Vostock Photo
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