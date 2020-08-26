Аденоиды у детей: симптомы, лечение и возможные проблемы в будущем

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Что такое аденоиды

В нашей глотке находится кольцо из шести миндалин – это иммунные защитные органы. Две небные (мы их можем увидеть в зеркале), две трубные, одна подъязычная и одна – носоглоточная. Последняя может воспаляться, препятствуя носовому дыханию и закрывая слуховые трубы. Таким образом, аденоиды - это воспалившаяся лимфоидная ткань в носоглотке. Чем чревато воспаление?

Ребенок не дышит носом, храпит (ночное апное, то есть частая остановка дыхания во сне), а его мозг недополучает кислорода, что при долговременной картине опасно задержками в развитии. Кроме того, у пациентов развиваются многочисленные отиты, возможна потеря слуха вплоть до глухоты.

Пациентов с аденоидами врачи легко узнают даже по внешним признакам: у них всегда полуоткрытый рот, вытянутое лицо и маленькая смешенная назад челюсть. Так называемое птичье или «дебильное» лицо.

Как родителям, не специалистам, понять, что у ребенка проблемы с аденоидами? Если ребенок спит с открытым ртом, храпит, не может полноценно дышать носом — это повод для обращения к ЛОРу.