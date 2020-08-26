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Аденоиды у детей: симптомы, лечение и возможные проблемы в будущем

Все знают, что аденоиды доставляют серьезные проблемы в детстве. Однако и годы спустя они отзываются серьезными проблемами, если не были удалены вовремя. В советском детстве с аденоидами, что называется, не церемонились, вырывая их. Для многих детей это стало чуть ли не психологической травмой. Сейчас методы лечения меняются. Да, в крайних случаях воспаленную ткань по-прежнему удаляют, но делают это безболезненно и бескровно.

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Что такое аденоиды

В нашей глотке находится кольцо из шести миндалин – это иммунные защитные органы. Две небные (мы их можем увидеть в зеркале), две трубные, одна подъязычная и одна – носоглоточная. Последняя может воспаляться, препятствуя носовому дыханию и закрывая слуховые трубы. Таким образом, аденоиды - это воспалившаяся лимфоидная ткань в носоглотке. Чем чревато воспаление?
Ребенок не дышит носом, храпит (ночное апное, то есть частая остановка дыхания во сне), а его мозг недополучает кислорода, что при долговременной картине опасно задержками в развитии. Кроме того, у пациентов развиваются многочисленные отиты, возможна потеря слуха вплоть до глухоты.

Пациентов с аденоидами врачи легко узнают даже по внешним признакам: у них всегда полуоткрытый рот, вытянутое лицо и маленькая смешенная назад челюсть. Так называемое птичье или «дебильное» лицо.

Как родителям, не специалистам, понять, что у ребенка проблемы с аденоидами? Если ребенок спит с открытым ртом, храпит, не может полноценно дышать носом — это повод для обращения к ЛОРу.

Фото: Depositphotos.com

Три степени аденоидита

Выделяют три стадии аденоидита. В первом случае речь идет об увеличении миндалин и затрудненном дыхании через нос ночью (основной признак). В положении лежа миндалина активно питается кровью и ее размер увеличивается, препятствуя дыханию. Когда говорим о второй степени, к затрудненному дыханию добавляются и другие симптомы: храп по ночам (кратковременные остановки дыхания), выделения из носа. Третья степень считается самой тяжелой и включает в себя все вышеперечисленное плюс нарушение слуха, речевой функции, сильные головные боли.

При первой рекомендуется неоперативное лечение (промывание солевыми растворами, очищение спреями). При второй практикуется антибактериальная терапия. Однако если в течение примерно двух недель улучшений нет, дыхание по-прежнему затруднено, речь заходит о третьей стадии, когда чаще всего положено оперативное вмешательство.

Четкие показания для удаления

  • синдром обструктивного апное сна;

  • нарушение слуха и частые отиты;

  • постоянные воспаления носовых пазух;

  • подозрение на злокачественное образование в лимфоидной ткани.

Как удаляют аденоиды сейчас

Процесс существенно отличается от методов, применявшихся 20-30 лет назад. Операция проводится под наркозом: через нос вводится эндоскопические инструменты и миниатюрная камера, благодаря которой врач видит происходящее и полностью контролирует свои действия, буквально "сбривая" воспалившуюся ткань. Процесс бескровен, безболезнен и занимает считанные минуты. Пораженные участки полностью удаляются, исключая рецидивы. В советском прошлом часть мам была уверена, что аденоиды "отрастут" заново, потому нет смысла подвергать ребенка операции.

Фото: Depositphotos.com

Турусов Дмитрий Андреевич
заведующий детским отделением клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, хирург-отоларинголог, к.м.н.

«Воспаление аденоидов преимущественно встречается в возрасте от 3 до 7-8 лет. Причиной воспаления аденоидов обычно бывают бактерии или вирусы. Предупредить заболевание почти невозможно.

Чаще аденоидит проходит самостоятельно, но для ускорения выздоровления можно использовать местные препараты в нос. При стойком увеличении аденоидов и наличии затруднения дыхания через нос или проюлем со слухом показана операция — аденотомия. Сейчас ее проводят под общей анестезией (наркозом)».

Диагностика аденоидов у взрослых

Не стоит думать, что аденоиды возможны только в детстве. Нередко воспаленная лимфоидная ткань, не удаленная вовремя, дает о себе знать и во взрослом возрасте. Все они жалуются на затрудненное дыхание, частые отиты и синуситы, головную боль. Патология в свое время не переросла в третью стадию, но и не исчезла бесследно. Ранее диагностика воспалившейся лимфоидной ткани в носоглотке у взрослых считалась более сложной (аденоиды в носу у взрослых расположены выше). В настоящее время используются следующие методы точной диагностики:

  • рентгенографическое обследование – увеличенная и воспаленная миндалина просматривается на снимке;

  • компьютерная томография – обследование проводится с целью получения трехмерных снимков, информирующих врача о строении миндалины и структур, расположенных рядом;

  • эндоскопия – состояние ротоглотки оценивается по результатам, которые выводятся на специальный монитор. Диагностика проводится с помощью гибкого эндоскопа с миниатюрной камерой.

Типы оперативного вмешательства

Лазерное удаление – луч воздействует на лимфа- и кровеносные сосуды, которые расположены в тканях миндалины.

Классическая аденотомия – производится с помощью специального ножа, который имеет форму петли и закреплен на тонкой трубке. Им захватывается и отсекается лишняя ткань. Выполняется при местной анестезии. Общий наркоз используется в редких случаях.

Эндоскопический метод – проводится под видеоконтролем, с помощью эндоскопа. Послеоперационный период обычно проходит без осложнений, а риск рецидива разрастания ткани минимален.

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