Аденоиды у детей: симптомы, лечение и возможные проблемы в будущем
Оглавление
- Что такое аденоиды
- Три степени аденоидита
- Четкие показания для удаления
- Как удаляют аденоиды сейчас
- Мнение специалиста
- Диагностика аденоидов у взрослых
Что такое аденоиды
В нашей глотке находится кольцо из шести миндалин – это иммунные защитные органы. Две небные (мы их можем увидеть в зеркале), две трубные, одна подъязычная и одна – носоглоточная. Последняя может воспаляться, препятствуя носовому дыханию и закрывая слуховые трубы. Таким образом, аденоиды - это воспалившаяся лимфоидная ткань в носоглотке. Чем чревато воспаление?
Ребенок не дышит носом, храпит (ночное апное, то есть частая остановка дыхания во сне), а его мозг недополучает кислорода, что при долговременной картине опасно задержками в развитии. Кроме того, у пациентов развиваются многочисленные отиты, возможна потеря слуха вплоть до глухоты.
Пациентов с аденоидами врачи легко узнают даже по внешним признакам: у них всегда полуоткрытый рот, вытянутое лицо и маленькая смешенная назад челюсть. Так называемое птичье или «дебильное» лицо.
Как родителям, не специалистам, понять, что у ребенка проблемы с аденоидами? Если ребенок спит с открытым ртом, храпит, не может полноценно дышать носом — это повод для обращения к ЛОРу.
Фото: Depositphotos.com
Три степени аденоидита
Выделяют три стадии аденоидита. В первом случае речь идет об увеличении миндалин и затрудненном дыхании через нос ночью (основной признак). В положении лежа миндалина активно питается кровью и ее размер увеличивается, препятствуя дыханию. Когда говорим о второй степени, к затрудненному дыханию добавляются и другие симптомы: храп по ночам (кратковременные остановки дыхания), выделения из носа. Третья степень считается самой тяжелой и включает в себя все вышеперечисленное плюс нарушение слуха, речевой функции, сильные головные боли.
При первой рекомендуется неоперативное лечение (промывание солевыми растворами, очищение спреями). При второй практикуется антибактериальная терапия. Однако если в течение примерно двух недель улучшений нет, дыхание по-прежнему затруднено, речь заходит о третьей стадии, когда чаще всего положено оперативное вмешательство.
Четкие показания для удаления
синдром обструктивного апное сна;
нарушение слуха и частые отиты;
постоянные воспаления носовых пазух;
подозрение на злокачественное образование в лимфоидной ткани.
Как удаляют аденоиды сейчас
Процесс существенно отличается от методов, применявшихся 20-30 лет назад. Операция проводится под наркозом: через нос вводится эндоскопические инструменты и миниатюрная камера, благодаря которой врач видит происходящее и полностью контролирует свои действия, буквально "сбривая" воспалившуюся ткань. Процесс бескровен, безболезнен и занимает считанные минуты. Пораженные участки полностью удаляются, исключая рецидивы. В советском прошлом часть мам была уверена, что аденоиды "отрастут" заново, потому нет смысла подвергать ребенка операции.
Фото: Depositphotos.com
«Воспаление аденоидов преимущественно встречается в возрасте от 3 до 7-8 лет. Причиной воспаления аденоидов обычно бывают бактерии или вирусы. Предупредить заболевание почти невозможно.
Чаще аденоидит проходит самостоятельно, но для ускорения выздоровления можно использовать местные препараты в нос. При стойком увеличении аденоидов и наличии затруднения дыхания через нос или проюлем со слухом показана операция — аденотомия. Сейчас ее проводят под общей анестезией (наркозом)».
Диагностика аденоидов у взрослых
Не стоит думать, что аденоиды возможны только в детстве. Нередко воспаленная лимфоидная ткань, не удаленная вовремя, дает о себе знать и во взрослом возрасте. Все они жалуются на затрудненное дыхание, частые отиты и синуситы, головную боль. Патология в свое время не переросла в третью стадию, но и не исчезла бесследно. Ранее диагностика воспалившейся лимфоидной ткани в носоглотке у взрослых считалась более сложной (аденоиды в носу у взрослых расположены выше). В настоящее время используются следующие методы точной диагностики:
рентгенографическое обследование – увеличенная и воспаленная миндалина просматривается на снимке;
компьютерная томография – обследование проводится с целью получения трехмерных снимков, информирующих врача о строении миндалины и структур, расположенных рядом;
эндоскопия – состояние ротоглотки оценивается по результатам, которые выводятся на специальный монитор. Диагностика проводится с помощью гибкого эндоскопа с миниатюрной камерой.
Типы оперативного вмешательства
Лазерное удаление – луч воздействует на лимфа- и кровеносные сосуды, которые расположены в тканях миндалины.
Классическая аденотомия – производится с помощью специального ножа, который имеет форму петли и закреплен на тонкой трубке. Им захватывается и отсекается лишняя ткань. Выполняется при местной анестезии. Общий наркоз используется в редких случаях.
Эндоскопический метод – проводится под видеоконтролем, с помощью эндоскопа. Послеоперационный период обычно проходит без осложнений, а риск рецидива разрастания ткани минимален.
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