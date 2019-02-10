Токсоплазмоз, туляремия и еще 7 опасных заболеваний, которыми вас могут заразить домашние животные

Бруцеллез

Заболевание, которое часто встречается среди волков, лисиц, зайцев, воробьев, голубей, фазанов. Человек чаще всего заражается, съедая мясо зараженного животного или при разделке туш животных. Характеризуется следующими симптомами: повышение температуры до 40 градусов, лихорадка, возбуждение, эйфория, бессонница, головная боль, потливость, недомогание, слабость, снижение аппетита, увеличение печени и селезенки, увеличение лимфоузлов, боли в мышцах и суставах. Для предотвращения заболевания следует соблюдать правила личной гигиены. В случае заболевания нужно обратиться к врачу.

Туляремия

Инфекционное заболевание, наиболее часто встречается у грызунов и пушных зверей. Заражение человека происходит контактным путем через желудочно-кишечный тракт, воздушно-капельным путем, через укусы кровососущих насекомых, при разделке туш больных животных. Начинается с повышения температуры тела до 38-40 градусов, отмечаются слабость, боли в мышцах, головная боль, гиперемия лица, конъюнктивы и слизистых оболочек ротовой полости, носоглотки, пастозность, инъекция склер, может быть сыпь на коже, снижение артериального давления.

Избежать заболевание можно путем истребления мышевидных грызунов и паразитических членистоногих, употреблением только кипяченой воды, защитой колодцев от попадания в них грызунов, дезинфекцией шкурок и тушек, соблюдение личной гигиены.

Орнитоз

Инфекционное заболевание домашних и диких птиц (куры, фазаны, утки, голуби, чайки, попугаи и др.) и человека. Заболевание людей возможно при послеубойной обработке птиц — ощипывании перьев и разделке тушек. У птиц проявляется скрытым течением заболевания, а у людей начинается с озноба, слабости, сопровождается головной болью и болью в суставах. При этом у людей развивается лихорадка с температурой до 39-40°С, жажда, сухость во рту, миалгии и артралгии, першение и боль в горле, насморк, гиперемия слизистой глотки, ларингит, конъюнктивит, носовые кровотечения, кожная сыпь, боли в грудной клетке, кашель, увеличивается печень, головная боль, бессонница. При подозрении на заболевание нужно обязательно проконсультироваться у врача, иногда требуется последующая госпитализация в инфекционный стационар. Неспецифические профилактические мероприятия предусматривают усиление ветеринарного контроля за содержанием птиц на птицефермах и в зоопарках, уничтожение инфицированного поголовья.

Трихофития (Стригущий лишай)

Грибковое поражение кожи головы и щек, где образуются участки кожи серовато-розового цвета небольших размеров с неровными очертаниями и незначительным шелушением. В очагах поражения большая часть волос обломана на уровне кожи или на 2-3 мм от нее, а если волосы на голове темные, то можно увидеть темные точки – пеньки волос.

Заражение человека происходит зачастую от собак и кошек. Профилактика трихофитии заключается в избегании контакта с бездомными животными, регулярный осмотр домашних животных, в том числе и тех, которые не контактируют с дикими.