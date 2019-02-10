Токсоплазмоз, туляремия и еще 7 опасных заболеваний, которыми вас могут заразить домашние животные

Токсоплазмоз
Этому заболеванию подвержены дикие и домашние животные, инфекция передается от них человеку и характеризуется поражением нервной системы. У животных, чаще у собак, наблюдается угнетение общего состояния, слабость, отделяемое из глаз и носа, бледность видимых слизистых оболочек, кашель, рвота, одышка, лихорадка. Источником заражения могут быть бытовые предметы, также заразиться можно контактно-бытовым путем, через желудочно-кишечный тракт, органы дыхания.
Разносчиком заразы могут быть даже мухи, инфекция также передается трансплацентарным путем, то есть от матери к плоду. Возбудитель содержится в мокроте, слюне, рвотных массах, моче, фекалиях, молоке, мясе. Токсоплазмы вызывают тяжелое заболевание у людей. Клинические проявления токсоплазмоза у людей чрезвычайно разнообразны. Больных беспокоит слабость, снижение работоспособности, повышение температуры тела, головные боли, нарушение сна, ухудшение памяти, снижение аппетита, мышечные и суставные боли, перебои в работе сердца, может быть даже бронхит. При подозрении на токсоплазмоз нужно обратиться в медицинское и ветеринарное учреждения.
Бешенство
Острое тяжелое инфекционное заболевание, передается со слюной при укусах животных, наиболее часто встречается не только у собак, но и диких животных, и птиц. У собак проявляется хриплым лаем, судорогами, нарушением глотания, шаткой походкой, водобоязнью. У людей же могут наблюдаться следующие симптомы: общее недомогание, субфебрилитет, боль в области ворот инфекции, головные боли, расстройства сна, потеря аппетита, апатия, раздражительность, запоры, различные фобии: боязни воды, воздуха, звуков и света, паралич дыхательной мускулатуры. Тактика при подозрении на бешенство заключается в изолировании больного животного, нужно сообщить работникам ветеринарной службы, а людей направить в ближайшее медицинское учреждение для прививок против бешенства.
Бруцеллез
Заболевание, которое часто встречается среди волков, лисиц, зайцев, воробьев, голубей, фазанов. Человек чаще всего заражается, съедая мясо зараженного животного или при разделке туш животных. Характеризуется следующими симптомами: повышение температуры до 40 градусов, лихорадка, возбуждение, эйфория, бессонница, головная боль, потливость, недомогание, слабость, снижение аппетита, увеличение печени и селезенки, увеличение лимфоузлов, боли в мышцах и суставах. Для предотвращения заболевания следует соблюдать правила личной гигиены. В случае заболевания нужно обратиться к врачу.
Туляремия
Инфекционное заболевание, наиболее часто встречается у грызунов и пушных зверей. Заражение человека происходит контактным путем через желудочно-кишечный тракт, воздушно-капельным путем, через укусы кровососущих насекомых, при разделке туш больных животных. Начинается с повышения температуры тела до 38-40 градусов, отмечаются слабость, боли в мышцах, головная боль, гиперемия лица, конъюнктивы и слизистых оболочек ротовой полости, носоглотки, пастозность, инъекция склер, может быть сыпь на коже, снижение артериального давления.
Избежать заболевание можно путем истребления мышевидных грызунов и паразитических членистоногих, употреблением только кипяченой воды, защитой колодцев от попадания в них грызунов, дезинфекцией шкурок и тушек, соблюдение личной гигиены.
Орнитоз
Инфекционное заболевание домашних и диких птиц (куры, фазаны, утки, голуби, чайки, попугаи и др.) и человека. Заболевание людей возможно при послеубойной обработке птиц — ощипывании перьев и разделке тушек. У птиц проявляется скрытым течением заболевания, а у людей начинается с озноба, слабости, сопровождается головной болью и болью в суставах. При этом у людей развивается лихорадка с температурой до 39-40°С, жажда, сухость во рту, миалгии и артралгии, першение и боль в горле, насморк, гиперемия слизистой глотки, ларингит, конъюнктивит, носовые кровотечения, кожная сыпь, боли в грудной клетке, кашель, увеличивается печень, головная боль, бессонница. При подозрении на заболевание нужно обязательно проконсультироваться у врача, иногда требуется последующая госпитализация в инфекционный стационар. Неспецифические профилактические мероприятия предусматривают усиление ветеринарного контроля за содержанием птиц на птицефермах и в зоопарках, уничтожение инфицированного поголовья.
Трихофития (Стригущий лишай)
Грибковое поражение кожи головы и щек, где образуются участки кожи серовато-розового цвета небольших размеров с неровными очертаниями и незначительным шелушением. В очагах поражения большая часть волос обломана на уровне кожи или на 2-3 мм от нее, а если волосы на голове темные, то можно увидеть темные точки – пеньки волос.
Заражение человека происходит зачастую от собак и кошек. Профилактика трихофитии заключается в избегании контакта с бездомными животными, регулярный осмотр домашних животных, в том числе и тех, которые не контактируют с дикими.