8 главных вопросов о донорстве крови, ответы на которые полезно знать каждому

1. Когда появилось организованное донорство в России

В этом смысле 20-й век можно считать периодом развития донорства в России как такового и временем становления службы крови. Впервые процесс переливания крови, как лечебный метод отразил в инструкции народный комиссар здравоохранения РСФСР Николай Семашко в 1928 году. Тогда же в документе были прописаны допустимые объемы забираемой у человека крови – не более 1 % от массы тела. А уже спустя 10 лет в нашей стране была создана структура, представляющая разветвленную сеть учреждений, исследовательских институтов, пунктов переливания, занимающихся привлечением доноров и хранением крови.

С развитием донорства и открытием все новых и новых фактов удалось выяснить, что переливать можно не только кровь, но и отдельные ее фракции и компоненты, такие как плазма, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты.Со временем подходы к подготовке материала к переливанию изменились.

2. Как организован процесс донорства

Сегодня чаще всего доноры сдают отдельные компоненты крови, реже цельную кровь, которая потом разделяется на элементы и вливается реципиенту (нуждающемуся в переливании крови).

Гемотрансфузии (забору крови) предшествует обследование на выявление различных патологий. Перед процедурой сдачи определяется группа крови и резус-фактор человека, а также наличие антигена Cell, от которого зависит, насколько приживется донорская кровь в организме — не возникнет ли на нее яркая иммунная реакция при смешивании эритроцитов Cell положительного и Cell отрицательного статуса. Затем кровь исследуется на безопасность.

Процесс переливания можно сравнить с обыкновенным анализом крови в поликлинике – кровь из вены донора берется утром. И это не случайно, такой период определен как наиболее подходящий, когда организм адекватно реагирует на кровопотерю. Чем раньше делается процедура, тем легче она переносится организмом. После полудня кровь сдавать рекомендуется, как правило, только здоровым и опытным донорам. А вот натощак сдавать кровь не нужно, однако стоит соблюдать ограничения по приему пищи и алкоголя за 48 часов до донации. Стоит воздержаться от соленой, копченой, острой и жареной еды, сладких газированных напитков и некоторых овощей и фруктов, а также от ягод и орехов. Не следует планировать процедуру после физически тяжелого, интенсивного периода времени, например ночного дежурства или просто бессонной ночи, непосредственно перед экзаменами, соревнованиями, сдачей проекта и т. п.

Процедура гемотрансфузии занимает не более 10 минут, за это время человек сдает около 0,5 л крови. Специального отдыха после переливания не требуется. Стоит лишь ограничить себя в физических нагрузках в течение получаса после сдачи и воздержаться от курения.