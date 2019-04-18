8 главных вопросов о донорстве крови, ответы на которые полезно знать каждому

1. Когда появилось организованное донорство в России
В этом смысле 20-й век можно считать периодом развития донорства в России как такового и временем становления службы крови. Впервые процесс переливания крови, как лечебный метод отразил в инструкции народный комиссар здравоохранения РСФСР Николай Семашко в 1928 году. Тогда же в документе были прописаны допустимые объемы забираемой у человека крови – не более 1 % от массы тела. А уже спустя 10 лет в нашей стране была создана структура, представляющая разветвленную сеть учреждений, исследовательских институтов, пунктов переливания, занимающихся привлечением доноров и хранением крови.
С развитием донорства и открытием все новых и новых фактов удалось выяснить, что переливать можно не только кровь, но и отдельные ее фракции и компоненты, такие как плазма, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты.Со временем подходы к подготовке материала к переливанию изменились.
2. Как организован процесс донорства
Сегодня чаще всего доноры сдают отдельные компоненты крови, реже цельную кровь, которая потом разделяется на элементы и вливается реципиенту (нуждающемуся в переливании крови).
Гемотрансфузии (забору крови) предшествует обследование на выявление различных патологий. Перед процедурой сдачи определяется группа крови и резус-фактор человека, а также наличие антигена Cell, от которого зависит, насколько приживется донорская кровь в организме — не возникнет ли на нее яркая иммунная реакция при смешивании эритроцитов Cell положительного и Cell отрицательного статуса. Затем кровь исследуется на безопасность.
Процесс переливания можно сравнить с обыкновенным анализом крови в поликлинике – кровь из вены донора берется утром. И это не случайно, такой период определен как наиболее подходящий, когда организм адекватно реагирует на кровопотерю. Чем раньше делается процедура, тем легче она переносится организмом. После полудня кровь сдавать рекомендуется, как правило, только здоровым и опытным донорам. А вот натощак сдавать кровь не нужно, однако стоит соблюдать ограничения по приему пищи и алкоголя за 48 часов до донации. Стоит воздержаться от соленой, копченой, острой и жареной еды, сладких газированных напитков и некоторых овощей и фруктов, а также от ягод и орехов. Не следует планировать процедуру после физически тяжелого, интенсивного периода времени, например ночного дежурства или просто бессонной ночи, непосредственно перед экзаменами, соревнованиями, сдачей проекта и т. п.
Процедура гемотрансфузии занимает не более 10 минут, за это время человек сдает около 0,5 л крови. Специального отдыха после переливания не требуется. Стоит лишь ограничить себя в физических нагрузках в течение получаса после сдачи и воздержаться от курения.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
3. Если организм не принимает донорскую кровь
Теоретически такие ситуации могут возникнуть, если реципиенту с резус-отрицательной кровью перельют донорскую кровь с положительным резус-фактором или при смешивании эритроцитов Cell положительного и Cell отрицательного статуса. В этом случае у реципиента может возникнуть опасное для жизни состояние, называемое гемолизом – это когда организм воспринимает донорскую кровь как чужеродную и вырабатывает специфические антитела, способствующие разрушению эритроцитов перелитой крови.
На практике такое не допускается. Именно для этого перед переливанием донор сдает кровь на исследование.
4. Как хранится сданная кровь
У крови и ее компонентов есть предельный срок хранения. В цельном жидком виде кровь можно хранить в течение суток при комнатной температуре. Более длительное хранение возможно при 5-6 ° С, в этом случае консервация крови возможна до 4-6 недель – это считается предельным сроком, когда в плазме сохраняется оптимальное для последующей трансплантации количество эритроцитов. Для долгосрочного хранения у донора кровь берут из вены в стерильных условиях и переливают ее в специальные емкости c содержанием препаратов, препятствующих свертываемости и образованию тромбов, а также с содержанием глюкозы и сахарозы, которые являются хорошей питательной средой для эритроцитов, а соответственно, и дольше сохраняют ее жизнеспособность.
Специалистами службы крови отработаны также и другие методы хранения элементов крови. Ее можно замораживать, предварительно оснастив веществами, позволяющими надолго поддерживать активность эритроцитов. Плазму распределяют по специальным пластиковым упаковкам и хранят в холодильниках при температуре до – 200° С в режиме постоянного мониторинга температурных условий. Такой метод консервации крови позволяет не только переливать ее по мере необходимости, но и успешно восполнять запасы редких групп.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
5. Безопасность крови
Донорская кровь проходит множество стадий проверки. В первую очередь, проверяют самого донора на наличие вирусных и инфекционных заболеваний. Абсолютными противопоказаниями к сдаче донорской крови являются: прием наркотиков, алкоголизм, наличие таких заболеваний как гепатиты В и С, сифилис, ВИЧ, хронические кожные экземы, псориаз, пересадка или удаление жизненно важных органов, даже частичное. Кроме того, каждая сданная доза крови обязательно исследуется на наличие антигенов, антител вирусов, ДНК, РНК и возбудителей инфекций.
6. Кто не может быть донором
Кроме носителей перечисленных заболеваний, донорами не могут быть: беременные женщины, кормящие мамы, пациенты с сердечными заболеваниями, острой почечной недостаточностью, туберкулезом, онкологические больные, люди с патологиями головного мозга, болезнями крови, тяжелыми аллергическими реакциями, инфекционными или хроническими заболеваниями в стадии обострения. Временными противопоказаниями для донорства являются: заболевания ОРВИ, грипп, после лечения которых нужно выждать месяц и только потом соглашаться на процедуру гемотрансфузии. Также нельзя переливать кровь: в течение недели после удаления зуба, в течение года после нанесения татуировки, процедуры пирсинга или лечения иглоукалыванием, в течение 5 дней после окончания менструации и в течение полугода после проведения аборта.
7. Как стать донором
Правила и порядок сдачи крови, ее заготовка, хранение определено законом «О донорстве крови и ее компонентов». Он призван обеспечить безопасность гемотрансфузий и защиту здоровья не только реципиента, но и донора. Стать донором можно, обратившись с паспортом в отделение переливания крови ближайшего к вам медицинского учреждения или Центра крови. Человек, пожелавший стать донором впервые, сдает анализ крови и обследуется, в том числе у врача-трансфузиолога. Стать донором может гражданин РФ старше 18 лет, с массой тела не ниже 50 кг, артериальным давлением не ниже 90/60 мм рт ст и частотой сердечных сокращений не ниже 50 уд/мин, при несоответствии данных параметров может последовать отказ. Те, кто сдает кровь регулярно, ежегодно проходят медицинский осмотр, который включает и лабораторные исследования, и ЭКГ, и флюорографию грудной клетки.
Абсолютно здоровые доноры сдают кровь регулярно, но мужчины могут сдавать кровь не более 5 раз в год, женщины — не более 4. При отсутствии противопоказаний плазму и тромбоциты можно сдавать раз в 2 недели, а цельную кровь – единожды за 2 месяца.
8. Доноры – здоровые люди?
C точки зрения очищения организма гемотрансфузию можно считать оптимальным методом обновления кровотока. В медицине её часто сравнивают с плазмаферезом–методикой очистки плазмы крови от токсинов и патологически вредных веществ для усиления иммунных процессов в организме, а также одной из составляющих комплексной терапии при оздоровлении или восстановлении после длительной болезни.
Поэтому любой донор, помогая людям, в какой-то мере помогает и себе.
Текст: Ольга Галкина
Фото: Vostock Photo
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