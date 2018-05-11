7 главных ошибок гипертоника, которые лучше не совершать

Бывает, что мы живем с каким-то заболеванием, не ощущая его симптомов. Тогда хотя бы понятно, почему мы не предпринимаем эффективных действий по спасению себя от печального исхода. Но случается, что даже зная о диагнозе, мы ведем себя… Странно. Вот семь типичных ошибок, которые совершают люди с повышенным артериальным давлением.

Ошибка №1. Они пьют таблетки, только пока им плохо

При нормализации давления и улучшении самочувствия кажется, что можно перестать принимать лекарства. Вы делаете паузу — и действительно, в течение нескольких дней, а иногда и недель, все стабильно хорошо. Зачем себя «травить»? Но должна предупредить: самая частая причина осложненных гипертонических кризов — самостоятельный отказ от гипотензивных препаратов. Это ошибка в разы повышает риск мозгового инсульта и кровоизлияние в сетчатку глаза.

Ошибка №2. Они считают, что врач ошибся

Такой вариант нельзя полностью исключить. Но чаще дело в том, что на первом этапе лечения при нормализации АД самочувствие ухудшается — и это нормально. Дело в том, что пока вы собирались дойти до врача и узнать свой диагноз (иногда люди набираются решимости месяцами), организм адаптировался к стабильно высокому уровню артериального давления. И при снижении его до нормы возникает слабость, головокружение, сонливость. На этом этапе многие перестают принимать препараты — и наступает мнимое улучшение самочувствия. Вера в то, что повышенное давление ваша «норма», и не надо с ним бороться, проходит, как только появляются осложнения, связанные с поражением органов-мишеней. Это тот случай, когда к хорошему привыкать сложно. Неприятные симптомы, связанные с началом терапии, обычно исчезают через пять-семь дней. Вы можете обсудить с врачом возможность постепенной адаптации, прием половинных доз препаратов, часто в этом случае помогает прием в течение несколько дней цитрамона, чая и кофе умеренной крепости. Здесь очень важна мотивация и нацеленность на результат.