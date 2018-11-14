7 самых распространенных ошибок при лечении насморка

1. Сосудосуживающие

Использовать сосудосуживающие капли для нас всех так естественно и очевидно. При первых симптомах насморка пациент привык тут же бежать в аптеку и покупать то средство, которое уже однажды ему помогло. На самом деле разницы большой нет, что именно вы покупаете из сосудосуживающих препаратов – тизин, ксимелин, нафтизин, риностоп или другие. Во всех основное действующее вещество – это ксилометазолин или другие аналоги, идентичные по составу.

В результате длительного применения таких капель их эффективность снижается, препарат лишь снимает отечность и заложенность носа в течение небольшого периода времени, и чтобы свободно дышать, нам приходится использовать спрей чаще и больше. В чем опасность такой ситуации? В результате длительного применения иммунный ответ нашего организма на инфекции с каждым «пшыком» снижается и сосуды просто перестают реагировать. А со временем они вообще могут атрофироваться к назальным препаратам и потерять способность сужаться, что приведет к потере обоняния. Поэтому максимально допустимый период времени, в течение которого можно пользоваться сосудосуживающими каплями — это 5 дней.

2. Не лечить

Если насморк совсем не лечить, мы не только рискуем заработать себе осложнения, но и спровоцируем хронические заболевания, которые постепенно дают более тяжелые симптомы, чем просто выделения из носа. Речь идет о синусите, гайморите и других инфекционных заболеваниях пазух носа, которые сопровождаются повышенной температурой тела, сильной головной болью и тяжестью в голове, гнойными выделениями. И поскольку все ЛОР-органы довольно близко расположены друг к другу, то болезням часто подвергаются и другие системы. Инфекция и вирусы быстро перекидываются с одного органа на другой, и на этом фоне могут развиваться отиты, трахеиты, фарингиты, тонзиллиты и др.