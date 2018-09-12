7 мифов о гигиене младенцев, которые не соответствуют действительности

Убеждение 1: сразу после рождения ребенка нельзя трогать — сначала его надо помыть, продезинфицировать и запеленать.

Реальность. Это заблуждение. Новорожденного сразу осматривает неонатолог, быстро очищает его дыхательные пути (носик, рот), малыш кричит – это он делает первый вдох и его кладут на живот мамы. Контакт «кожа к коже» — это профилактика внутрибольничных инфекций, так как малыш получит флору своей мамы. Мама теплая — не требуется дополнительного согревания младенца. Это первое знакомство и море положительных эмоций после такого сильного стресса, как роды. Часто малыша сразу прикладывают к груди, ведь первые капли молозива самые ценные. В них содержатся секреторные иммуноглобулины – самые лучшие защитники иммунитета младенца.

К сожалению, иногда этого сделать нельзя, если здоровью малыша или мамы угрожает опасность и нужно принимать экстренные реанимационные мероприятия.

Убеждение 2: отцу нельзя находиться в родовой, если он не стерилен.

Реальность. Здесь я бы уточнила выражение «не стерилен». Если женщина хочет совместные роды, то тот человек, кто будет присутствовать на родах (будущий отец ребенка, подруга роженицы, родственник), должен пройти необходимый перечень обследований и предоставить их вместе с обменной картой при поступлении в роддом. Просто нужно заранее узнать правила того роддома, где планируются роды. Правила пребывания на совместных родах в разных роддомах могут отличаться.