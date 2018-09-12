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7 мифов о гигиене младенцев, которые не соответствуют действительности

Стоит ли купать малыша в марганцовке и насколько нужно соблюдать около него стерильность, кому можно трогать малыша и как его не стоит целовать — вокруг младенцев мифов не счесть. Специально для Passion.ru врач-педиатр перечислила основые убеждения о гигиене грудных детей — и объяснила, где правда, а где вымысел.
Екатерина Шерстнева,
врач-педиатр Клиники МЕДСИ в Хорошевском проезде

Убеждение 1: сразу после рождения ребенка нельзя трогать — сначала его надо помыть, продезинфицировать и запеленать.

Реальность. Это заблуждение. Новорожденного сразу осматривает неонатолог, быстро очищает его дыхательные пути (носик, рот), малыш кричит – это он делает первый вдох и его кладут на живот мамы. Контакт «кожа к коже» — это профилактика внутрибольничных инфекций, так как малыш получит флору своей мамы. Мама теплая — не требуется дополнительного согревания младенца. Это первое знакомство и море положительных эмоций после такого сильного стресса, как роды. Часто малыша сразу прикладывают к груди, ведь первые капли молозива самые ценные. В них содержатся секреторные иммуноглобулины – самые лучшие защитники иммунитета младенца.
К сожалению, иногда этого сделать нельзя, если здоровью малыша или мамы угрожает опасность и нужно принимать экстренные реанимационные мероприятия.

Убеждение 2: отцу нельзя находиться в родовой, если он не стерилен.

Реальность. Здесь я бы уточнила выражение «не стерилен». Если женщина хочет совместные роды, то тот человек, кто будет присутствовать на родах (будущий отец ребенка, подруга роженицы, родственник), должен пройти необходимый перечень обследований и предоставить их вместе с обменной картой при поступлении в роддом. Просто нужно заранее узнать правила того роддома, где планируются роды. Правила пребывания на совместных родах в разных роддомах могут отличаться.

Убеждение 3: чтобы младенец не заболел ничем при купании, в воду надо добавлять марганцовку.

Реальность. Так делали наши родители. Возможно, эти меры тогда были оправданы, так как водопроводная вода оставляла желать лучшего, многие жили в коммунальных квартирах, где большая скученность людей. В одной ванной или купальной лохани мылась вся семья. Раньше — да и часто встречается в современных рекомендациях, что совершенно неверно — этот метод использовали для профилактики инфицирования пупочной ранки (омфалита).

В настоящее время этого делать не нужно. Достаточно того, что для младенца приобретается отдельная ванночка. Она изготовлена из гигиеничных материалов. Её достаточно просто хорошо вымыть с нейтральным моющим средством перед первым использованием и хорошо промыть проточной водой. Раствор марганца не так безобиден, как кажется. Он может спровоцировать аллергическую реакцию, пересушивать нежную кожу младенца. Самое главное – следите, чтобы малыш при купании не захлебнулся! Вот что следует всегда держать на контроле!

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Убеждение 4: стирать детские вещи нужно только при 90 градусах. Стерилизация!
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