7 фактов о гриппе, о которых вы могли не знать

1. Как связан грипп с похолоданием?

Рост заболеваемости гриппом явно коррелирует со снижением среднесуточной температуры окружающей среды, что создает благоприятные условия для распространения вируса и его размножения при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей — возможное переохлаждение организма тут выступает в роли фактора снижения активности локального иммунитета. Само заражение происходит воздушно-капельным путем: микрочастицы слюны, отделяемого из носовых ходов распространяются при разговоре, кашле, чихании.

2. Как распознать грипп? Как его отличить от ОРВИ?

Характерными клиническими признаками гриппа являются першение в горле, сухой кашель и повышение температуры тела выше 38 градусов. При этом существует ряд заболеваний, которые также включают в себя данные симптомы наряду с другими диагностическими аспектами. Подтвердить или опровергнуть диагноз можно лишь на приеме врача.

3. Все про анализ на грипп

Диагноз «грипп» можно подтвердить лабораторным методом ПЦР. Материал при этом получают с помощью обычного мазка из носоглотки (наиболее частый вариант в амбулаторных условиях), реже при анализе мокроты и других биологических жидкостей. Анализ является наиболее информативным в первую неделю заболевания, однако при необходимости выполняется и позже для определения подтипа вируса. Исследование выполняется многими лабораториями (в том числе сетевыми) и клиниками под общим распространенным названием «мазок из носоглотки на вирусы гриппа». Стоимость обычно составляет от 1000 до 2000 рублей, срок выполнения — один-два дня.