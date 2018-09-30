7 фактов о гриппе, о которых вы могли не знать

1. Как связан грипп с похолоданием?
Рост заболеваемости гриппом явно коррелирует со снижением среднесуточной температуры окружающей среды, что создает благоприятные условия для распространения вируса и его размножения при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей — возможное переохлаждение организма тут выступает в роли фактора снижения активности локального иммунитета. Само заражение происходит воздушно-капельным путем: микрочастицы слюны, отделяемого из носовых ходов распространяются при разговоре, кашле, чихании.
2. Как распознать грипп? Как его отличить от ОРВИ?
Характерными клиническими признаками гриппа являются першение в горле, сухой кашель и повышение температуры тела выше 38 градусов. При этом существует ряд заболеваний, которые также включают в себя данные симптомы наряду с другими диагностическими аспектами. Подтвердить или опровергнуть диагноз можно лишь на приеме врача.
3. Все про анализ на грипп
Диагноз «грипп» можно подтвердить лабораторным методом ПЦР. Материал при этом получают с помощью обычного мазка из носоглотки (наиболее частый вариант в амбулаторных условиях), реже при анализе мокроты и других биологических жидкостей. Анализ является наиболее информативным в первую неделю заболевания, однако при необходимости выполняется и позже для определения подтипа вируса. Исследование выполняется многими лабораториями (в том числе сетевыми) и клиниками под общим распространенным названием «мазок из носоглотки на вирусы гриппа». Стоимость обычно составляет от 1000 до 2000 рублей, срок выполнения — один-два дня.
- Чем лечить грипп и почему популярные лекарства не помогают
Доказанную эффективность при лечении гриппа имеют всего несколько препаратов: занамивир (реленза) и осельтамивир (тамифлю), при штаммах группы А также описана эффективность препарата ремантадин. Что же касается популярных в России препаратов арбидол, кагоцел, эрогоферон, оциллококцинум — нет никаких научных доказательств, что они эффективнее, чем плацебо.
- А есть ли вообще смысл пить эти препараты не в первый день?
Эффективность лечения значительно повышается при старте терапии в первые 24-48 часов заболевания. Но при подтвержденном диагнозе противовирусную терапию имеет смысл назначать и позже для снижения риска осложнений заболевания. Противовирусное лечение целесообразно применять вне зависимости от вероятности развития осложнений, так как дополнительно его применение может существенно повысить качество жизни заболевшего. Существует ряд показаний, который позволяет врачу рекомендовать противовирусные препараты пациенту, не дожидаясь результатов анализов, подтверждающих грипп.
6. Можно ли пить лекарства от гриппа для профилактики?
При подтвержденном анализами случае заболевания гриппа в семье возможно применение вышеуказанных препаратов (например, осельтамивир) в профилактической дозе, о чем есть указания в инструкции по согласованию с лечащим врачом.
7. Какая профилактика имеет смысл, а какая бесполезна?
Наибольшей эффективностью в отношении профилактики гриппа обладают вакцины. Перед каждым эпидемиологическим сезоном по рекомендациям ВОЗ состав вакцин обновляется с целью обеспечения формирования максимального иммунного ответа против ожидаемых распространенных штаммов вируса. Согласно Национальному календарю профилактических прививок РФ, такая вакцинация должна выполняться один раз в год. Иные обсуждаемые средства профилактики (нанесение в носовые ходы местных иммуномодуляторов (оксолиновая мазь), ношение медицинской маски (на самом деле имеет смысл применение только уже самим заболевшим пациентом для снижения выделения вируса, с заменой маски каждые два часа) не показали никаких преимуществ в аналитических работах, поэтому нецелесообразны.
Текст: Маршала Сергей
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