6 простых советов, которые помогут вам справиться с бессонницей

1. Мелатонин не поможет при хронической бессоннице

Препараты на основе мелатонина широко используются для лечение расстройства сна. Это гормон, который регулирует цикл сна и бодрствования, вырабатывается в головном мозге из серотонина в темное время суток. Эффективны препараты с мелатонином только в том случае, если имеет место снижение выработки собственного гормона сна, например, при старении, выраженной депрессии, смене часовых поясов или синдроме задержки фазы наступления сна. Кроме того, по данным исследований показано, что регулярные прием мелатонина снижает риск развития рака молочной железы у женщин, работающих в ночную смену. Прием препарата должен быть строго в определенное время перед сном. Бессмысленный и бесконтрольный прием препаратов мелатонина, особенно после 00:00 может нарушить ход внутренних биологических часов и еще больше усугубить бессонницу.

2. «Усталость — лучшая подушка»

Физическая нагрузка в вечернее время позволяет избавиться от гормонов стресса, которые накопились в течение дня и создает приятную усталость — необходимое условие для быстрого засыпания. Физическая нагрузка должна быть короткой (30-40 минут) и крайне интенсивной (чтобы выступил пот). Кроме того, она должны быть закончена за 2 часа до сна. После интенсивной нагрузки очень важна так называемая заминка — упражнения на растягивание мышц и расслабление. Прием расслабляющей ванны и чтение книги помогут заснуть. Сон по своему качеству будет более глубоким и полезным.