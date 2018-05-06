Причины появления и профилактика артроза после 35 лет

Артроз — одно из наиболее частых заболеваний суставов. Оно не угрожает жизни, но значительно снижает ее качество, так как сопровождается хронической болью, нарушением подвижности поврежденных суставов, а со временем приводит и к инвалидизации. Однако при соблюдении простых профилактических мер риск заболевания снижается в десятки раз. Для достижения ощутимых результатов потребуется немало усилий и терпения: некоторые способы профилактики необходимо использовать в течение всей жизни.

Контролируйте вес

Этот совет вам возможно, уже надоел: он кочует из темы в тему… Но пока вы не начнете ему следовать, ваше здоровье не улучшится (даже при четком выполнении всех остальных правил). Ожирение повышает риск множества заболеваний. В их числе артроз коленного и тазобедренного суставов, так как при увеличении веса значительно возрастает нагрузка на структуры опорно-двигательного аппарата. Для контроля веса необходимо следить за своим питанием и вести физически активный образ жизни. При появлении лишнего веса следует исключить из рациона жирную пищу (растительное и сливочное масло, майонез, жирные сорта мяса) и употреблять как можно больше овощей, фруктов, грибов, водорослей и других источников клетчатки. Продукты, богатые нерастворимыми пищевыми волокнами, хорошо сохраняют чувство сытости и при этом имеют минимальную калорийность.

Больше двигайтесь

Многие ошибочно полагают, что чем больше вы двигаетесь, тем быстрее будут «изнашиваться» суставы, а следовательно, риск артроза будет увеличиваться. Это не так. Человек не машина — и чисто механический подход здесь неприменим. Суставы страдают только из-за чрезмерных нагрузок, но умеренные физические упражнения снижают риск артроза. Действительно, при длительной «эксплуатации» хрящ постепенно «стирается», плохое кровоснабжение препятствует его восстановлению — запускается дегенеративный процесс. Внутри хряща нет кровеносных сосудов, питается он лишь из суставной капсулы. Метаболические процессы в хрящевой ткани протекают крайне медленно. А регулярная двигательная активность позволяет укрепить мышцы, связки (то есть перераспределить нагрузку), активизирует метаболические процессы в суставах — и таким образом уменьшает «износ». Гиподинамия — один из факторов риска артроза. Когда человек мало двигается, структуры его опорно-двигательного аппарата постепенно атрофируются: ослабевают мышцы, в результате чего увеличивается нагрузка на тазобедренные и коленные суставы.