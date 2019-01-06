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5 практичных советов, как избавиться от токсинов после праздников

Вывести шлаки и токсины после Нового года — любимое занятие россиян. Кто-то предпочитает диету или голодание, кто-то пропивает профилактический курс препаратов «для печени». Мы попросили врача-терапевта рассказать, как лучше всего избавиться от интоксикации после новогодних праздников.
Азамат Габуев,
врач-терапевт, гастроэнтеролог, заведующий терапевтическим отделением Клиники МЕДСИ на Солянке

1. Откажитесь от запасов

В предновогодние дни большинство стремится закупить как можно больше продуктов для праздничного стола. Однако тут следует помнить главное правило – старайтесь при покупке обращать внимание на срок годности продукта, продукты короткого срока хранения не стоит закупать впрок – и праздничное блюдо, и праздничное настроение такие продукты точно испортят. Равно как и не стоит забывать о правилах хранения готовых блюд. Салаты желательно заправлять непосредственно перед подачей на стол, сами заготовки к салатам хранить в холодильнике, там же хранить и приготовленные на праздничный стол горячие блюда — в контейнерах, либо обернутые пищевой пленкой.

Перегрузить организм токсинами, поедая свежеприготовленные салаты, невозможно. А вот в салате, даже если он на полке холодильника простоял 2-3 дня, да еще и щедро заправленный майонезом, токсины могут появиться, и можно таким образом получить как минимум проблемы с желудком и отравление.

2. Двигайтесь

Долгие выходные дни таят в себе опасный соблазн посвятить их праздному времяпрепровождению, отлеживаясь на диване. Однако если в день отлеживаться более 8 часов, без движения и физических нагрузок, кроме лишнего веса, можно получить, например, тромбоз сосудов, особенно у пожилых людей и даже у молодых, с генетической предрасположенностью к тромбозу сосудов. Поэтому лучше заранее продумать и запланировать, как вы будете проводить выходные. Например, можно уделить время активному отдыху – покататься вместе с семьей и друзьями на лыжах, коньках, просто совершать пешие прогулки, если зимние дни порадуют хорошей погодой.

3. Не верьте в волшебную пилюлю

Надо понимать, что чудес на свете не бывает, и если все выходные дни провести на диване и за праздничным столом, с едой и алкоголем, то в срочном порядке не получится себя привести в порядок за день до выхода на работу. У некоторых пациентов имеется ложное убеждение, что в любой момент можно «прокапаться» и «почистить печень и сосуды». Это все до поры до времени, потом и «Боржоми» не спасёт. Человеческий организм требует бережного отношения к себе, а наше здоровье – слишком ценный ресурс, чтобы тратить его на сиюминутные удовольствия.

4. Не злоупотребляйте таблетками и голоданием

Ни сорбенты, ни препараты «для печени» нельзя ни в коем случае принимать без назначения врача. Только специалисте в ходе очного приема оценит состояние вашего здоровья, при необходимости назначит обследования и поможет, если будет нужно, подобрать корректную терапию. Небольшая тяжесть в правом подреберье — еще не повод пить гепатопротекторы, эффективность которых, кстати, научно не доказана.

Избавиться от последствий новогодних застолий, если уж такое случилось, поможет выбор в пользу правильного питания – даже через несколько дней вы заметите первые результаты, а большинство проблем как рукой снимет. Разгрузочные дни не всегда панацея от проблем с желудочно-кишечным трактом, например, некоторые виды из них не рекомендованы людям с хроническими заболеваниями ЖКТ. Поэтому нужно знать о показаниях и противопоказаниях к ним, разобраться в которых поможет врач.

5. Обманите токсины!

Правильный путь избавления от проблем со здоровьем, в том числе после длительных праздников — это профилактика. Сознательный взрослый человек не пустится во все тяжкие и не начнет наносить сознательный вред своему организму, даже если надо «как следует отметить». Просто не надо превращать Новый год в «ударный» марафон по поеданию салата оливье, холодца, жареного мяса и других жирных блюд. Очень осторожным нужно быть с алкоголем, который в сочетании с жирными продуктами может вызвать приступ острого панкреатита, и вы имеете все шансы встретить Новый год в хирургическом стационаре. Ешьте больше фруктов и овощей, пейте больше чистой воды, гуляйте каждый день по несколько часов и к концу новогодних каникул будете, как огурчик. Здорового и счастливого вам Нового года!

Текст: Азамат Габуев

Фото: Shutterstock

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