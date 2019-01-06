5 практичных советов, как избавиться от токсинов после праздников

2. Двигайтесь

Долгие выходные дни таят в себе опасный соблазн посвятить их праздному времяпрепровождению, отлеживаясь на диване. Однако если в день отлеживаться более 8 часов, без движения и физических нагрузок, кроме лишнего веса, можно получить, например, тромбоз сосудов, особенно у пожилых людей и даже у молодых, с генетической предрасположенностью к тромбозу сосудов. Поэтому лучше заранее продумать и запланировать, как вы будете проводить выходные. Например, можно уделить время активному отдыху – покататься вместе с семьей и друзьями на лыжах, коньках, просто совершать пешие прогулки, если зимние дни порадуют хорошей погодой.

3. Не верьте в волшебную пилюлю

Надо понимать, что чудес на свете не бывает, и если все выходные дни провести на диване и за праздничным столом, с едой и алкоголем, то в срочном порядке не получится себя привести в порядок за день до выхода на работу. У некоторых пациентов имеется ложное убеждение, что в любой момент можно «прокапаться» и «почистить печень и сосуды». Это все до поры до времени, потом и «Боржоми» не спасёт. Человеческий организм требует бережного отношения к себе, а наше здоровье – слишком ценный ресурс, чтобы тратить его на сиюминутные удовольствия.