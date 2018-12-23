5 опасностей горнолыжных курортов, о которых не стоит забывать

Травмы
Несмотря на то что горнолыжный – один из самых экстремальных видов спорта, риски получить летальную травму на курорте невысоки и не превышают вероятность травмироваться, например, при ДТП. Но переломы лодыжки, голени, растяжения или разрывы связок продолжают оставаться самыми распространенными на горнолыжных трассах.
Если вы все же получили травму, первым делом оцените свое самочувствие, не пытайтесь резко встать, поочередно протестируйте части тела. Попытайтесь зафиксировать в одном положении поврежденную часть тела, можно попытаться аккуратно наложить повязку эластичным бинтом. Не рекомендуется греть «больное место», так как еще неизвестен характер повреждения, а при переломах и растяжениях это категорически запрещено.
Если вас окружают люди, обязательно обратитесь к ним за помощью и сопровождением вас до медицинского пункта. Бывают случаи, когда рядом никого нет. В таких ситуациях важно до отправления на трассу предупредить кого-то из знакомых/родственников или дежурных инструкторов/спасателей о том, куда вы направляетесь и об ожидаемом времени возвращения. Это становится жизненно важным в тех случаях, когда нет сотовой связи и вы не можете связаться со службой спасения, а это не редкость в горной местности. И вместе с этим мы понимаем, что обращение к врачу обязательно, так как многие травмы имеют отсроченный эффект. Например, некоторые виды посттравматических кровоизлияний могут созревать несколько дней, прежде чем повреждать головной мозг, или неправильно сросшийся перелом костей запястья, сдавливая, может нарушить функцию магистральных нервов или сосудов, что в свою очередь изменяет чувствительность и движения кисти или приводит к отеку и застойным явлениям. И тогда не избежать визитов к ортопеду, хирургу или неврологу.
Соблюдайте элементарные меры безопасности, чтобы не омрачить себе отдых. Оценивайте уровень сложности трассы, прежде чем выйти на нее. Выбирайте время с наименьшей активностью людей, а если такой возможности нет, то двигайтесь всегда, сохраняя дистанцию, не загромождайте проезд и не создавайте препятствий другим участникам горнолыжного движения.
Риски травмироваться нивелирует уровень подготовки и профессионализма горнолыжника. Если вы не профессиональный спортсмен, не слишком подготовлены или вовсе не умеете стоять на лыжах, то выбирайте трассу с простым спуском или воспользуйтесь услугами инструктора. С его помощью можно освоить, например, технику правильного падения, которая очень важна для каждого. Вот несколько основных правил: падая, сгруппируйтесь и максимально напрягите все мышцы, согните ноги в коленях, подбородок прижмите к груди, чтобы максимально уберечь голову от удара.
Экипировка
Одежда может сыграть едва ли не ключевую роль в режиме терморегуляции вашего организма, что не только обеспечит комфорт во время катания, но и поможет избежать переохлаждения или перегрева. Важно, чтобы одежда соответствовала погоде, как и элементарным правилам безопасности. Особенно это касается детей. Лучше исключить любые завязки и шнурки, шарфы, украшения, распущенные волосы, которыми легко можно зацепиться.
В одежде для катания обычно придерживаются принципа многослойности. Один из слоев – это термобелье. Если оно правильно подобрано, то сохранит свободу движений, и, пожалуй, самое главное – будет правильно регулировать теплообмен. Термобелье должно плотно прилегать к телу, чтобы обеспечить правильную терморегуляцию, но при этом не сдавливать мышцы, движения и стимулировать кровообращение.
Правильный выбор термобелья поможет избежать не только переохлаждения и перегрева, но потертостей и опрелостей на коже. В случае, если последние все же появились, то будет лучше своевременно обратиться к дерматологу. Также разумный подход к выбору термобелья может позволить вам не заботиться о его стирке, т.к. к материалу предъявляются особые гигиенические требования. Это становится крайне важным, ибо после длительной носки синтетических и плотно облегающих материалов неприятным спутником может стать «молочница» для женщин и баланопостит для мужчин, что влечет за собой визиты к гинекологу и урологу.
Ожоги и обморожения
Действие ультрафиолетовых лучей при ярком солнечном свете усиливается из-за уменьшения слоя атмосферы при подъеме в горы. Может возникнуть ожог глаз. Примерно через 4–6 часов после беспрерывного нахождении на открытом солнце без защитных очков у человека возникает боль в глазах, спазмы, покраснение, слезоточивость, может резко ухудшиться зрение.
Для того чтобы не допускать к глазам вредные солнечные лучи, пользуйтесь горнолыжной маской. Она защитит глаза не только от ультрафиолета, но и от возможных повреждений, например, ветками деревьев или крупицами льда, а также от ветра.
Губы поможет защитить бальзам или гигиеническая помада, если применять ее каждые 2 часа. Насухо вытирайте губы после питья и не облизывайте их во время прогулки или катания. Влага на губах действует как микро линза, усиливающая действие солнечных лучей, а следовательно, и повышающая риск повреждений.
Старайтесь отдыхать на свежем воздухе при оптимальной температуре воздуха. До – 10 с умеренной влажностью и отсутствием ветра – самые подходящие климатические условия. Если температура ниже и погода ветреная, то есть риск получить обморожения. Обморожения обычно случаются на выступающих или открытых участках тела и конечностей, поэтому чаще всего касаются пальцев рук или ног, лица, носа, ушей. Симптомы: онемение конечностей, а затем отсутствие признаков боли. При таком характере поражений лучше немедленно обратиться к хирургу.
Физическая нагрузка
Горные лыжи и сноубордическое снаряжение обладают внушительным весом, и их нужно приноровиться носить с собой. Кроме того ноги горнолыжника подвержены серьезным нагрузкам. Поэтому с большей долей вероятности в конце первого дня катания вы поделитесь со своими близкими тем, что с трудом можете передвигать ноги. Если у вас уже есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом (позвоночник, суставы, связки), то будет лучше предварительно обсудить с ортопедом/ревматологом/неврологом, не противопоказаны ли вам подобные нагрузки и как оптимизировать отдых и заботу о своем организме, например, использовать мягкие эластичные ортезы, защищающие уязвимые места.
Алкоголь
Катание на лыжах может быть опасным в нетрезвом виде. Даже бокал вина замедляет реакцию. А на высоте две тысячи метров опьянение происходит в несколько раз быстрее. Под действием алкоголя в теле ощущается легкость и пластичность, полностью отсутствует страх, появляется ощущение свободы, чувство скорости. Но существует статистика несчастных случаев на горнолыжных курортах, наступивших в состоянии алкогольного опьянения. Тут может быть не только ослабление внимания и переоценка сил, но и переохлаждение, потому что человек под воздействием алкоголя не чувствует сигналов своего тела о холоде, усталости и опасности.
Текст: Анна Рыбакова
Фото: Shutterstock, vostock-photo
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