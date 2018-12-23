5 опасностей горнолыжных курортов, о которых не стоит забывать

Травмы

Несмотря на то что горнолыжный – один из самых экстремальных видов спорта, риски получить летальную травму на курорте невысоки и не превышают вероятность травмироваться, например, при ДТП. Но переломы лодыжки, голени, растяжения или разрывы связок продолжают оставаться самыми распространенными на горнолыжных трассах.

Если вы все же получили травму, первым делом оцените свое самочувствие, не пытайтесь резко встать, поочередно протестируйте части тела. Попытайтесь зафиксировать в одном положении поврежденную часть тела, можно попытаться аккуратно наложить повязку эластичным бинтом. Не рекомендуется греть «больное место», так как еще неизвестен характер повреждения, а при переломах и растяжениях это категорически запрещено.

Если вас окружают люди, обязательно обратитесь к ним за помощью и сопровождением вас до медицинского пункта. Бывают случаи, когда рядом никого нет. В таких ситуациях важно до отправления на трассу предупредить кого-то из знакомых/родственников или дежурных инструкторов/спасателей о том, куда вы направляетесь и об ожидаемом времени возвращения. Это становится жизненно важным в тех случаях, когда нет сотовой связи и вы не можете связаться со службой спасения, а это не редкость в горной местности. И вместе с этим мы понимаем, что обращение к врачу обязательно, так как многие травмы имеют отсроченный эффект. Например, некоторые виды посттравматических кровоизлияний могут созревать несколько дней, прежде чем повреждать головной мозг, или неправильно сросшийся перелом костей запястья, сдавливая, может нарушить функцию магистральных нервов или сосудов, что в свою очередь изменяет чувствительность и движения кисти или приводит к отеку и застойным явлениям. И тогда не избежать визитов к ортопеду, хирургу или неврологу.