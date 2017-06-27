Каждая женщина в душе принцесса. Не в том смысле, что до старости ждет принца на белом коне, а… Ну, в общем, в самом медицинском смысле.

Некоторые из нас свои монархические замашки проявляют лишь время от времени, а у других эти самые замашки становятся основой характера — и тогда в их сторону начинают поглядывать не принцы, а психотерапевты и психиатры. Реже — другие медицинские специалисты.

Рапунцель

Синдром рапунцель — это невроз, привычка жевать свои волосы. У кого свои короткие или совсем сжеваны, те могут и за чужие приняться. Это создает не только эстетические проблемы секущихся кончиков. Волосы плохо растворяются в желудочном соке и при постоянном употреблении склеиваются и спрессовываются, превращаясь в настоящий валенок (на медицинском языке — безоар), который способен забить желудок или кишечник так, что спасти пациента от перитонита может лишь хирургическое вмешательство.