4 веских причины отказаться от сауны, о которых вы не знали (или просто забыли)

Варикоз

Что такое варикоз? Это истончение венозных стенок, образование узлов, расширенние просвета сосудов. При варикозной болезни вен нижних конечностей банные процедуры нежелательны, так как высокие температуры могут негативно влиять на стенки вен и приводить к еще большему их истончению, потере эластичности, нарушению функции внутренних венозных клапанов. В результате происходит перераспределение нагрузки на глубокие, еще здоровые сосуды, что приводит также к их поражению. Заболевание быстро прогрессирует.

Особую опасность представляют собой кровяные сгустки, тромбы, которые могут образоваться в варикозных узлах и длительно там находиться. При повышении внешней температуры, давления крови, усилении кровообращения в мелких сосудах тромбы могут отрываться от стенки узла полностью или частично, и тогда попадают в кровоток. Таким образом, пребывание в сауне человека с варикозной болезнью вен может закончиться очень печально.

Особенно опасна при таких состояниях инфракрасная сауна, для которой характерно нагревание не воздуха, а предметов и людей, находящихся в кабинке. При этом считается, что воздух при ИК-излучении нагревается мягко, но более интенсивно.

Флебологи не рекомендуют посещение бани любых видов при любой стадии варикозной болезни, даже когда имеется только «сосудистая сетка».