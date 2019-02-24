4 веских причины отказаться от сауны, о которых вы не знали (или просто забыли)

Варикоз
Что такое варикоз? Это истончение венозных стенок, образование узлов, расширенние просвета сосудов. При варикозной болезни вен нижних конечностей банные процедуры нежелательны, так как высокие температуры могут негативно влиять на стенки вен и приводить к еще большему их истончению, потере эластичности, нарушению функции внутренних венозных клапанов. В результате происходит перераспределение нагрузки на глубокие, еще здоровые сосуды, что приводит также к их поражению. Заболевание быстро прогрессирует.
Особую опасность представляют собой кровяные сгустки, тромбы, которые могут образоваться в варикозных узлах и длительно там находиться. При повышении внешней температуры, давления крови, усилении кровообращения в мелких сосудах тромбы могут отрываться от стенки узла полностью или частично, и тогда попадают в кровоток. Таким образом, пребывание в сауне человека с варикозной болезнью вен может закончиться очень печально.
Особенно опасна при таких состояниях инфракрасная сауна, для которой характерно нагревание не воздуха, а предметов и людей, находящихся в кабинке. При этом считается, что воздух при ИК-излучении нагревается мягко, но более интенсивно.
Флебологи не рекомендуют посещение бани любых видов при любой стадии варикозной болезни, даже когда имеется только «сосудистая сетка».
Вегето-сосудистая дистония
ВСД — распространенный синдром у современного человека, который может выражаться различными симптомами, в том числе, нарушением кровообращения головного мозга, сужением сосудов, а также повышением артериального давления. Поэтому пациенту, страдающему таким недугом, стоит если не отказаться от посещения бани или сауны совсем, то хотя бы ограничить время пребывания. Как известно, горячий воздух и высокая влажность оказывают сильное влияние на систему кровообращения человека – кровоток усиливается, сердечная мышца сокращается в несколько раз чаще, сосуды расширяются. Такие температурные условия могут спровоцировать скачок артериального давления, потерю сознания, а то и более критические последствия — гипертонический криз, инфаркт, инсульт. Перед каждым посещением сауны оцените свое самочувствие, не стоит рисковать. Такие симптомы, как учащенный пульс, повышенная температура, одышка, недомогание, слабость нельзя игнорировать. Непосредственно перед заходом в парную лучше измерить температуру, давление и уже после этого принимать решение.
Дерматозы
Патологические кожные высыпания, особенно в обостренной форме, сильно влияют на качество жизни. Зудящая сыпь, гнойники, шелушения часто сопровождаются воспалением и отеком, и чем бы они ни были вызваны: генетическими заболеваниями, аллергией или специфическим гормональным фоном — изменение температурных условий является провоцирующим фактором для обострения таких проявлений.
Почему это происходит? Кожные поражения разрушают барьерные свойства дермы, а на фоне повышенной влажности и теплого воздуха, которые являются благодатной почвой для размножения патогенной флоры, возникает большой риск проникновения бактерий через кожу. Как результат — острые воспалительные процессы в подкожной клетчатке, более глубоких слоях тканей, которые требуют длительной последующей терапии.
Регулярные головные боли
Природу нашей головной боли мы не всегда знаем. Зачастую за каждым таким приступом кроются серьезные проблемы, которые жар и прогревание могут усилить и спровоцировать рецидивы – это могут быть и сосудистые заболевания, и повышенное внутричерепное давление, неврологические расстройства, бактериальная инфекция, объемные образования головного мозга.
Боль может быть разной интенсивности, характера и локализации, но в любом случае к таким сигналам организма нужно отнестись внимательно и серьезно. Пройдите обследование, убедитесь, что противопоказаний для воздействия высоких температур и влажности у вас нет. Только в этом случае можно смело отправляться в баню.
Конечно же, это далеко не все противопоказания к сауне, есть целый список заболеваний, при которых посещение бани запрещено. В этом материале мы взяли лишь самые распространенные случаи без учета серьезных заболеваний.
Текст: Галина Лунченкова
Фото: Vostock Photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!