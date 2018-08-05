4 правила бытовой гигиены, о которых многие не задумываются (а зря)

1. Даже бананы нужно мыть

Казалось бы, зачем мыть бананы, если вы их все равно чистите? Дело в том, что на кожуре бананов могут находиться яйца паразитов — чаще всего это власоглавы, которые вызывают трихоцефалез. При разрыве шкурки они могут попасть на плод. Если же плод переспелый, с почерневшими участками, есть вероятность, что яйца уже проникли на сам плод.

Власоглав относится к геогельминам — паразитам, яйца и личинки которых развиваются в окружающей среде (а не в теле промежуточного хозяина, как еще иногда бывает). Геогельминты могут присутствовать везде, где используются органические удобрения, в том числе навоз — который может кишеть яйцами глистов.