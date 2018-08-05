4 правила бытовой гигиены, о которых многие не задумываются (а зря)

1. Даже бананы нужно мыть
Казалось бы, зачем мыть бананы, если вы их все равно чистите? Дело в том, что на кожуре бананов могут находиться яйца паразитов — чаще всего это власоглавы, которые вызывают трихоцефалез. При разрыве шкурки они могут попасть на плод. Если же плод переспелый, с почерневшими участками, есть вероятность, что яйца уже проникли на сам плод.
Власоглав относится к геогельминам — паразитам, яйца и личинки которых развиваются в окружающей среде (а не в теле промежуточного хозяина, как еще иногда бывает). Геогельминты могут присутствовать везде, где используются органические удобрения, в том числе навоз — который может кишеть яйцами глистов.
Поэтому если вы удобряете грядки на даче навозом, не стоит кушать ягоду с куста. И, конечно же, нужно тщательно мыть в теплой воде любые фрукты и овощи. Бананы можно помыть с мылом (есть специальное мыло для кухни, мыло для овощей, подойдет любое нейтральное).
2. Закупитесь новой посудой
Может быть, вы удивитесь, но даже у самых ухоженных внешне хозяек на кухне может не быть строгого разделения утвари на два типа: для сырого мяса/рыбы и всего остального. Это не выдумки, а рекомендации гигиенистов: на доске для сырого мяса, курицы или рыбы ни в коем случае нельзя резать хлеб или другие продукты, которые не подвергаются после резки термической обработке.
Практически любая доска имеет щели (деревянная) или засечки от ножа (пластиковая), куда попадают кровь и частички мяса при разделке. Их невозможно вымыть, а вряд ли вы после каждого применения будете проводить полноценную дезинфекцию утвари.
После мытья в эти щели еще попадает вода — и вот бактерии уже практически на курорте, в благоприятной для размножения среде.
Поэтому строгое правило: одна доска — для сырого (мяса, рыбы, курицы), другая — для всего остального. В идеале то же касается ножей: просто заведите себе отдельный нож для разделки сырого мяса и держите его вместе с доской.
В любом случае доски нужно периодически менять, особенно деревянные. Они вообще самые «опасные» в этом плане. Но если уж очень хочется иметь красивую и экологичную деревянную доску, она обязательно должна быть со специальным покрытием, а использовать ее лучше для чего-то сухого — например, только для хлеба. Самым гигиеничным вариантом считается стеклянная доска.