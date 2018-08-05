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4 правила бытовой гигиены, о которых многие не задумываются (а зря)

Одни люди, что называется, помешаны на чистоте, а другие считают, что можно есть немытые фрукты и ягоды (а с собственной грядки — так это святое!). Копнешь поглубже и выясняется, что в разных семьях нормы гигиены могут значительно отличаться. Мы подобрали несколько не очевидных правила, которые могут оказаться полезны даже самым чистоплотным. Возможно, после прочтения этого списка ваша жизнь уже не будет прежней.

1. Даже бананы нужно мыть

Казалось бы, зачем мыть бананы, если вы их все равно чистите? Дело в том, что на кожуре бананов могут находиться яйца паразитов — чаще всего это власоглавы, которые вызывают трихоцефалез. При разрыве шкурки они могут попасть на плод. Если же плод переспелый, с почерневшими участками, есть вероятность, что яйца уже проникли на сам плод.

Власоглав относится к геогельминам — паразитам, яйца и личинки которых развиваются в окружающей среде (а не в теле промежуточного хозяина, как еще иногда бывает). Геогельминты могут присутствовать везде, где используются органические удобрения, в том числе навоз — который может кишеть яйцами глистов.

Поэтому если вы удобряете грядки на даче навозом, не стоит кушать ягоду с куста. И, конечно же, нужно тщательно мыть в теплой воде любые фрукты и овощи. Бананы можно помыть с мылом (есть специальное мыло для кухни, мыло для овощей, подойдет любое нейтральное).

2. Закупитесь новой посудой

Может быть, вы удивитесь, но даже у самых ухоженных внешне хозяек на кухне может не быть строгого разделения утвари на два типа: для сырого мяса/рыбы и всего остального. Это не выдумки, а рекомендации гигиенистов: на доске для сырого мяса, курицы или рыбы ни в коем случае нельзя резать хлеб или другие продукты, которые не подвергаются после резки термической обработке.

Практически любая доска имеет щели (деревянная) или засечки от ножа (пластиковая), куда попадают кровь и частички мяса при разделке. Их невозможно вымыть, а вряд ли вы после каждого применения будете проводить полноценную дезинфекцию утвари.

После мытья в эти щели еще попадает вода — и вот бактерии уже практически на курорте, в благоприятной для размножения среде.

Поэтому строгое правило: одна доска — для сырого (мяса, рыбы, курицы), другая — для всего остального. В идеале то же касается ножей: просто заведите себе отдельный нож для разделки сырого мяса и держите его вместе с доской.

В любом случае доски нужно периодически менять, особенно деревянные. Они вообще самые «опасные» в этом плане. Но если уж очень хочется иметь красивую и экологичную деревянную доску, она обязательно должна быть со специальным покрытием, а использовать ее лучше для чего-то сухого — например, только для хлеба. Самым гигиеничным вариантом считается стеклянная доска.

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