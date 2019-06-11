16 неочевидных ошибок, которые могут оставить вас без зубов (в прямом смысле)

Вредные привычки

Здесь я имею в виду не алкоголь и курение (что, конечно, тоже положительно за здоровье зубов не отражается), а то, что на научном языке называется парафункцией. Проще говоря, когда зубы используются не по назначению. Например, грызть ручку, постоянно надувать или наоборот втягивать щеки, закусывать губу и язык, постоянно сплевывать, открывать зубами крышки бутылок, грызть семечки и т.д. В одних случаях вредная привычка приводит к повреждению зубов, в других — к нарушению прикуса.

Неправильно подобранная паста

Например, нельзя использовать пасту с повышенным содержанием фтора в детском возрасте или в регионе, где его в воде итак достаточно. Избыточное содержание фтора может привести к слабой эмали и появлению пятен на зубах. Пасту должен подбирать стоматолог, учитывая ваши особенности

Неправильная методика чистки зубов

Попытка чистить зубы как в рекламе или как этому нас учили бабушки, то есть взять щетку и водить туда-сюда, ничем хорошим не закончится. Я рекомендую всем посетить урок гигиены, где вам объяснят, как правильно ухаживать за полостью рта. Такие уроки, к слову, часто проводят бесплатно.

Использование только обычной щетки

Это уже даже не прошлый, а позапрошлый век. Нужно пользоваться современными средствами гигиены: электрическими щетками, ирригаторами, зубной нитью. Набор каждому человеку подбирается стоматологом индивидуально. Например, если у вас установлен мостовидный протез, нужно использовать суперфлосс — специальный вид нити, который помогает удалять остатки пищи под протезом. Кроме того, не стоит забывать о профессиональной чистке у стоматолога 1-2 раза в год.