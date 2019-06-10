10 расхожих мифов о загаре, которые пора развенчать (про тучи, морковь и не только)

Миф 1: Солнцезащитным кремом нужно пользоваться только людям со светлым фототипом кожи.

Важно помнить, что под воздействием ультрафиолетового излучения мы не только загораем. УФ-излучение делится на три спектра в зависимости от длины волн, способных проникать в кожу. Не заботясь о ее защите, вы разрешаете этим лучам стимулировать выработку ферментов, разрушающих коллаген. Это приводит к фотостарению кожи, развитию гиперпигментации и сосудистой сеточки. УФ-излучение несет за собой и куда более серьезные последствия, например, развитие злокачественных опухолей, самая опасная из которых — меланома. Так что всем, независимо от фототипа кожи, стоит пользоваться кремом с высокой защитой от солнца на протяжении всего отпуска. И не пренебрегать ежедневной защитой от солнца в летний период в том числе в родном городе.

Миф 2: Кожа не может обгореть в пасмурную погоду

Небо, затянутое тучами, и прохладный ветер, приятно обдувающий кожу, могут легко сбить с толку отдыхающих. Не забывайте, что облака пропускают до 80% ультрафиолетового излучения, так что обгореть можно и в пасмурную погоду.

Миф 3: Достаточно наносить солнцезащитное средство на кожу один раз в день перед выходом на пляж.

Крем надо обновлять на коже каждые 2-3 часа, независимо от того, сидели вы на пляже или активно строили песочные замки. После погружения в воду 90% средств смывается с тела, а морская вода оказывает влияние даже на водостойкие средства, снижая их защиту. Поэтому после купаний особенно не стоит лениться повторно наносить защитный крем. Если вы используете тональный или дневной крем с SPF-фактором, то должны понимать, что они «работают» также всего несколько часов, а вовсе не весь день.