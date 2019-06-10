10 расхожих мифов о загаре, которые пора развенчать (про тучи, морковь и не только)

Миф 1: Солнцезащитным кремом нужно пользоваться только людям со светлым фототипом кожи.
Важно помнить, что под воздействием ультрафиолетового излучения мы не только загораем. УФ-излучение делится на три спектра в зависимости от длины волн, способных проникать в кожу. Не заботясь о ее защите, вы разрешаете этим лучам стимулировать выработку ферментов, разрушающих коллаген. Это приводит к фотостарению кожи, развитию гиперпигментации и сосудистой сеточки. УФ-излучение несет за собой и куда более серьезные последствия, например, развитие злокачественных опухолей, самая опасная из которых — меланома. Так что всем, независимо от фототипа кожи, стоит пользоваться кремом с высокой защитой от солнца на протяжении всего отпуска. И не пренебрегать ежедневной защитой от солнца в летний период в том числе в родном городе.
Миф 2: Кожа не может обгореть в пасмурную погоду
Небо, затянутое тучами, и прохладный ветер, приятно обдувающий кожу, могут легко сбить с толку отдыхающих. Не забывайте, что облака пропускают до 80% ультрафиолетового излучения, так что обгореть можно и в пасмурную погоду.
Миф 3: Достаточно наносить солнцезащитное средство на кожу один раз в день перед выходом на пляж.
Крем надо обновлять на коже каждые 2-3 часа, независимо от того, сидели вы на пляже или активно строили песочные замки. После погружения в воду 90% средств смывается с тела, а морская вода оказывает влияние даже на водостойкие средства, снижая их защиту. Поэтому после купаний особенно не стоит лениться повторно наносить защитный крем. Если вы используете тональный или дневной крем с SPF-фактором, то должны понимать, что они «работают» также всего несколько часов, а вовсе не весь день.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Миф 4: Одного солнцезащитного средства хватит на несколько сезонов.
У всего есть срок годности, и солнцезащитный крем – не исключение. Большинство подобных средств можно хранить не более года в открытом виде. После истечения этого периода, они теряют свои защитные свойства. Более того, химические вещества, входящие в их состав, по истечению срока годности могут менять свою структуру и свойства, что, в свою очередь, может оказывать негативное влияние на кожу в виде аллергического дерматита или даже фотодерматита.
Миф 5: Наносить солнцезащитный крем надо только на открытые участки тела
УФ-лучи настолько сильны, что способны проникать сквозь стекла зданий и автомобилей. Именно поэтому наносить солнцезащитный крем важно на все тело, независимо от того, сколько участков кожи покрывает ваша одежда. Обычная рубашка способна защитить вас от солнечных ожогов, но не от фотостарения.
Миф 6: Перед поездкой на море стоит походить в солярий, чтобы подготовить кожу к загару.
Да, безусловно, приехав на море с уже загорелой кожей, вы значительно снижаете риск обгореть. Но нужно помнить, что лампы, установленные в солярии, оказывают не менее интенсивное и вредное воздействие на кожу, чем солнце. Кроме того, знаете ли вы точно, когда солярий проходил техническое обслуживание с заменой ламп? Ведь если их не менять вовремя, они становятся очень опасными для нашей кожи. Негативное воздействие испускаемого лампами УФ-излучения будет сильно превышать все допустимые нормы.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Миф 7: Если есть много моркови, то загар будет более красивым.
Отчасти, верно, но не совсем. Действительно, каротиноиды, содержащиеся в моркови и придающие ей аппетитный оранжевый цвет, могут оказывать опосредованное влияние на клетки, синтезирующие пигмент. Но при воздействии солнца данные вещества являются больше антиоксидантами и защищают клетки кожи от вредного воздействия УФ-излучения. Не обязательно есть килограммы моркови - современные биодобавки, принимаемые за 1-2 недели до отпуска и во время него, содержат необходимую концентрацию каротиноидов. Так что необходимости есть морковь на завтрак, обед и ужин ради красивого загара нет.
Миф 8: Если нанести средство с максимальным SPF, то можно не бояться длительно находится на солнце даже в период пика солнечной активности (полдень).
Показатель уровня SPF (например, SPF 20) определяется по минимальной эритемной дозе. Это та длительность нахождения на солнце, при которой на коже может появиться покраснение. Этот показатель индивидуален, к тому же отличается у разных людей с разными типами кожи. Считается, что стандартная эритемная доза у человека со светлой кожей составляет 25-20 минут. Это время нужно умножить на показатель SPF, обозначенный на этикетке средства. Таким образом можно узнать примерное время, в течение которого вы можете находиться на солнце, не получая ожога. Но по истечении этого ориентировочного времени необходимо нанести средство снова или уйти в тенистое место. Более того, защита SPF не отражает 100% солнечного излучения, которое имеет широкий спектр волн (не только УФ-А и УФ-B, но и инфракрасное излучение, а также видимый спектр), соответственно даже при использовании максимального SPF вы подвергаете свою кожу повышенной опасности. Поэтому режим загара (до 11 и после 16 часов) должен соблюдаться, несмотря на самое лучшее защитное средство.
Миф 9: Рак кожи может появиться, только если получить солнечный ожог.
Солнечный ожог — это лишь одно из явных проявлений воздействия УФ-излучения на кожу. Самые страшные изменения (мутации клеток) происходят незаметно.
Миф 10: Загар помогает получить нужную дозу витамина D.
Если вы не живете в условиях круглосуточной ночи и полноценно питаетесь, то 15-ти минутной прогулки на южном солнце будет более чем достаточно для получения оптимальной дозы витамина D. К сожалению, запастись витамином D на весь год вперед в отпуске не получится, поэтому длительно загорать для этого не нужно. По возвращении домой принимайте витамины, ведь загар в солярии, несмотря на популярный миф, не стимулирует синтез витамина D, так как его лампы излучают другой УФ-спектр волн.
Текст: Евгения Иконникова
Фото: Vostock Photo
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