10 неожиданных ошибок в интимной гигиене, о которых вы не догадывались

1. Использование средств для интимной гигиены в зоне влагалища

Самая распространенная ошибка! Пытаться с помощью средств интимной гигиены очистить эту область. Делать это ни в коем случае нельзя. Так вы нарушаете рН влагалища, провоцируете изменение его микрофлоры в сторону развития патогенных микроорганизмов. Это прямой путь к бактериальным вагинозам, кандидозам, сухости влагалища. Средства для интминой гигиены предназачены исключительно для очищения наружных половых органов.

2. Подмывание только водой

Как минимум два раза в день следует подмываться с использованием очищающего средства. Только так можно удалить с поверхности наружных половых органов остатки выделений. Водой можно подмываться в течение дня после посещения туалета.

3. Использование биде

Направленная струя воды, которая попадает во влагалище — это плохо всегда. То же самое касается и струи душа. Она вымывает естественную среду влагалища, что может нарушать рН и микрофлору.