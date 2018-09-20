10 неожиданных ошибок в интимной гигиене, о которых вы не догадывались

1. Использование средств для интимной гигиены в зоне влагалища
Самая распространенная ошибка! Пытаться с помощью средств интимной гигиены очистить эту область. Делать это ни в коем случае нельзя. Так вы нарушаете рН влагалища, провоцируете изменение его микрофлоры в сторону развития патогенных микроорганизмов. Это прямой путь к бактериальным вагинозам, кандидозам, сухости влагалища. Средства для интминой гигиены предназачены исключительно для очищения наружных половых органов.
2. Подмывание только водой
Как минимум два раза в день следует подмываться с использованием очищающего средства. Только так можно удалить с поверхности наружных половых органов остатки выделений. Водой можно подмываться в течение дня после посещения туалета.
3. Использование биде
Направленная струя воды, которая попадает во влагалище — это плохо всегда. То же самое касается и струи душа. Она вымывает естественную среду влагалища, что может нарушать рН и микрофлору.
4. Использование средств для интимной гигиены с растительными экстрактами
Почему-то считается, что если в средствах есть настои ромашки или календулы, которые обладают противовоспалительным эффектом, то они больше подходят для интимной гигиены. Отнюдь! Во-первых, если женщина здорова зачем ей противовоспалительные компоненты в средствах. Во-вторых, растительные экстракты, даже самые казалось бы полезные могут стать причиной раздражения в области интимной зоны и даже достаточно серьезной аллергической реакции.
5. Лечение каких-либо заболеваний с помощью средств интимной гигиены
То, что подобные средства снижают риски заболеваний, передающихся половым путем, или каких-либо воспалительных заболеваний влагалища не соответствует действительности. Лечебных компонентов в них нет. А попытки их использовать как лекарство, заканчиваются тем, что женщина приходит к врачу с запущенной стадией заболевания. И вместо кандидоза доктору приходится лечить бактериальный вагиноз.
6. Использование средств с молочной кислотой на постоянной основе
Обязательно проконсультируйтесь с врачом — нужны ли вам такие средства или нет. Данная кислота провоцирует размножение дрожжевых грибков, а это становится причиной кандидоза.
7. Попытки с помощью более тщательной интимной гигиены убрать запах
Если причина его в каком-либо заболевании, например вагинозе, то никакого эффекта не будет. Я часто сталкиваюсь в своей практике со случаями, когда женщина долгое время подбирает себе средство для ухода за интимной зоной, меняет одно на другое, пытаясь замаскировать запах. Эффекта, естественно нет, заболевание прогрессирует. В результате к врачу такая женщина приходит с недугом в запущенной стадии.
8. Стремление увлажнить интимную область с помощью моющих гелей или пенок
Слизистая наружных половых органов не сохнет, если нет на то предрасполагающих факторов со стороны здоровья. У молодых девушек это может быть поликистоз яичников, у более зрелых дам первые признаки менопаузы. В этом случае советую так же обратится к доктору и сдать, как минимум, анализы на гормоны, сделать УЗИ.
9. Стремление к гиперчистоте
Это губительно действует на лактобактерий, живущих во влагалище. Данные микроорганизмы выделяют молочную кислоту, благодаря чему подавляется размножение патогенных бактерий. При частом мытье, да еще с мылом, эта естественная защита разрушается. Достаточно принимать душ дважды в день с использование подходящего моющего средства.
10. Неправильное направление подмывания
Все вроде бы знают, что необходимо очищать интминую область в направлении спереди назад. Это важно для того, чтобы ничего из области ануса не попадала во влагалище и наружные половые органы. Чем это чревато? Нарушением микрофлоры влагалища, различными заболеваниями воспалительного характера. Ничего сложного в соблюдении этого правила нет всего лишь дело привычки и техники. Наносим моющее средство (следите, чтобы оно не попадало во влагалище!), направляем струю спереди назад и помогаем свободной рукой промывать данные области в этом же направлении - сначала интимная область, потом анус.
Текст: Ирина Лузина Фото: Shutterstock