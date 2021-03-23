Семечки: полезное для организма лакомство или скрытая опасность

Семечки – это ценный пищевой продукт, богатый растительным жиром и, соответственно, жирорастворимыми витаминами, в которых испытывает недостаток каждый третий житель нашей страны. Поэтому польза семечек очевидна: они – источник витаминов, помогающих в борьбе со старением, семечки снижают уровень холестерина в плазме. Семена подсолнечника способны притуплять аппетит и в некоторых диетах для похудения их активно используют как перекусы. Они дают необходимые жиры и позволяют ограничить в диетах жиры без ущерба для здоровья.

Ядра семечек содержат до четверти объема пищевого белка, который вполне пригоден для нужд организма. Еще больше там жиров и углеводов, а наличие витаминов и минералов делает их полноценным «блюдом». Известен факт из истории о монахине-затворнице, жившей на острове много лет и питавшейся практически одними семечками.

Внутри семян подсолнечника в нежареном виде отлично сохраняются необходимые организму микроэлементы – йод и железо, а также магний, необходимый для стабильной работы сердца и очищения сосудов от шлаков. Если зимой съедать раз в неделю горсть нежареных семечек, вы отлично подпитаете организм витаминами и минералами. За счет содержания в них витамина В6 и фолиевой кислоты, семечки очень полезны при нервных болезнях и нарушениях настроения.

Кстати, они являются отличным успокоительным средством и антидепрессантом. Поэтому, если у вас нервная работа – носите с собой пакетик семечек.

Кроме того, процесс поедания семечек может заменить курение сигареты – многим людям с помощью перехода на семечки удалось избавиться от вредной зависимости.