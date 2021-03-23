Семечки: полезное для организма лакомство или скрытая опасность
В чем сила растения
Семечки – это зерна подсолнуха, созревающие в его красивой, окруженной солнечно-желтыми лепестками шляпке.
Родина этого растения – Америка, к нам их завезли в середине 18 столетия, но семечки так плотно вошли в жизнь россиян, что стали прямо-таки национальной особенностью.
Конечно, все знают о подсолнечнике и его семенах как об источнике растительного масла, но у семечек есть и еще много полезных свойств. Семена содержат много кальция и магния, витамины группы В и жирорастворимые витамины – А, Е и Д, полиненасыщенные кислоты жиров, полезные для кожи и волос.
Семена подсолнуха не только грызут, но и употребляют при приготовлении блюд и выпечки. Спрессованным жмыхом, остающимся после выжимки масла, кормят скотину и подкармливают рыбу в искусственных водоемах.
Однако несут пользу только высушенные и не обработанные зерна, в которых концентрируются все полезные свойства. При очистке семян от кожуры или обжаривании теряется часть полезных свойств – при термическом воздействии разрушаются витамины и портятся полезные жиры, а при очистке полезные жиры окисляются воздухом.
Очевидная польза семечек для организма
Семечки – это ценный пищевой продукт, богатый растительным жиром и, соответственно, жирорастворимыми витаминами, в которых испытывает недостаток каждый третий житель нашей страны. Поэтому польза семечек очевидна: они – источник витаминов, помогающих в борьбе со старением, семечки снижают уровень холестерина в плазме. Семена подсолнечника способны притуплять аппетит и в некоторых диетах для похудения их активно используют как перекусы. Они дают необходимые жиры и позволяют ограничить в диетах жиры без ущерба для здоровья.
Ядра семечек содержат до четверти объема пищевого белка, который вполне пригоден для нужд организма. Еще больше там жиров и углеводов, а наличие витаминов и минералов делает их полноценным «блюдом». Известен факт из истории о монахине-затворнице, жившей на острове много лет и питавшейся практически одними семечками.
Внутри семян подсолнечника в нежареном виде отлично сохраняются необходимые организму микроэлементы – йод и железо, а также магний, необходимый для стабильной работы сердца и очищения сосудов от шлаков. Если зимой съедать раз в неделю горсть нежареных семечек, вы отлично подпитаете организм витаминами и минералами. За счет содержания в них витамина В6 и фолиевой кислоты, семечки очень полезны при нервных болезнях и нарушениях настроения.
Кстати, они являются отличным успокоительным средством и антидепрессантом. Поэтому, если у вас нервная работа – носите с собой пакетик семечек.
Кроме того, процесс поедания семечек может заменить курение сигареты – многим людям с помощью перехода на семечки удалось избавиться от вредной зависимости.
Не обжаренные семечки отлично помогают при ломкости ногтей и волос за счет ненасыщенных жирных кислот. Экстракты и частички семечек подсолнуха используют в косметологии – они применяются в питательных масках, скрабах и кремах для тела и волос.
Негативные влияния семечек
Фото: freepik.com
Несмотря на всю очевидную пользу семечек, есть у них и много негативных сторон, которые стоит вспомнить и подробно обсудить:
За счет насыщенного состава, семечки достаточно калорийны: в 100 граммах очищенных семечек калорий столько же, сколько в целой плитке шоколада или полноценном приеме пищи – борще и котлете. Поэтому прием этого продукта у худеющих (если это не предусмотрено специальной диетой) должен быть резко ограничен или совсем исключен.
Многие употребляют обжаренные семена подсолнечника, а при жарке теряется большинство полезных веществ, а полезные жиры трансформируются во вредные или разрушаются.
Зачастую поля подсолнечника находятся вблизи оживленных магистралей, а значит, растения могут вбирать в себя токсичные вещества выхлопов, почв и удобрений, которыми обрабатывают поля. При покупке семечек требуйте сертификат качества, как для любого продукта питания, которого у продающих семечки бабушек просто нет.
Многие производители не моют свои семечки перед обжаркой, равно как не моют их перед употреблением многие потребители. А кожура подсолнуха может содержать на себе достаточно вредных веществ и возбудителей болезней. Существуют случаи заражения неприятными инфекциями через семечки.
При частом потреблении семян подсолнечника портится зубная эмаль, что приводит к повреждениям передних зубов. Они крошатся, сильнее подвергаются кариесу и темнеют. Зубы любителей семечек сильно поражены и зубным камнем.
Противопоказаны семечки певцам и тем, кто много и часто говорит. Из-за масел, содержащихся в семенах подсолнечника, слизистая горла и голосовых связок смазывается тонким слоем жировой пленки, петь после этого очень тяжело, равно как и много говорить. Во рту от семечек сохнет и появляется жажда.
Не рекомендуют семечки и пациентам с проблемами печени, камнями в желчном пузыре – они могут вызвать приступ за счет резкой активации оттока желчи.
А еще одним неприятным моментом в потреблении семечек становится то, что многие делают это на улице, бросая шелуху себе под ноги, сидя на лавочках в парках и скверах, либо проезжая в автомобиле и выкидывая шелуху в окно. В результате вокруг лавочки образуются горы шелухи, вдоль дорог – горы мусора, что, согласитесь, крайне неприятно окружающим.
Фото: freepik.com
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