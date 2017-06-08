У Даши лимфома Беркитта, диагноз девочке поставили в апреле, сейчас она лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Даша получает плановую химиотерапию, но из-за высокого риска развития одного из самых тяжелых осложнений при «химии» — синдрома лизиса опухоли — ей необходимо принимать препарат «Фастуртек». Синдром лизиса опухоли возникает из-за нарушения обмена веществ, связанного с гибелью большого числа опухолевых клеток, обычно в начале химиотерапии. Это может привести к тяжелым поражениям органов, прежде всего почек.

«Фастуртек» не зарегистрирован в России, и стоимость курса лечения для девочки составляет 520 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» фонд «Подари жизнь» открывает сбор средств для Даши.

Чем помочь?

Вы можете перечислить деньги на счет фонда «Подари жизнь». Пожалуйста, в назначении платежа укажите, что это благотворительное пожертвование на проект «Незарегистрированные лекарства». Если в документе не будет слов «благотворительное пожертвование», то фонд обязан будет выплатить государству налог на прибыль из тех денег, что вы перечислили. Ваше пожертвование в первую очередь пойдет на оплату лечения Даши. Если денег будет собрано больше, чем нужно девочке, то оставшиеся средства будут потрачены на оплату лечения других детей с такой же потребностью.

Легко пожертвовать, отправив SMS-сообщение с суммой пожертвования на номер 6162.

Если у вас остались какие-то вопросы, свяжитесь с фондом, и вам постараются помочь: тел.: +7 (495) 517-15-85, эл. почта info@donors.ru

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