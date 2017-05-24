Вообще на сегодня науке известно восемь типов герпеса. И ветрянка, и опоясывающий лишай вызываются герпес-вирусом. Известный и страшный (иногда смертельный) вирус Эпштейна-Барр — тоже из этого семейства. И губительный для младенцев цитомегаловирус… Но нас сейчас интересуют два самых распространенных: Herpes simplex (вирус простого герпеса, ВПГ) первого и второго типа.
До сексуальной революции в 90-х годах прошлого века с ними все было просто: на губе — первый тип, на гениталиях (редкий случай!) — второй. Но потом народы бывшего СССР узнали об оральном сексе. И все перепуталось. Выяснилось, что генитальный герпес вполне может осесть на губе, а лабиальный — на половой губе или половом члене.
Довольно часто при типичной симптоматике ангины ни пациент, ни врач не думают о вирусе герпеса и лечат больное горло антибиотиками. В результате иммунитет может снизиться, а вирус герпеса совсем распоясаться. Есть ли способ понять, что это именно он? И поняв, можно ли его победить?