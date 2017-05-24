Лабиальный герпес, более известный как «лихорадка» или «простуда» на губах, — это заболевание, проявляющееся зудом и болезненной пузырьковой сыпью на верхней губе или в уголках рта.

Вообще на сегодня науке известно восемь типов герпеса. И ветрянка, и опоясывающий лишай вызываются герпес-вирусом. Известный и страшный (иногда смертельный) вирус Эпштейна-Барр — тоже из этого семейства. И губительный для младенцев цитомегаловирус… Но нас сейчас интересуют два самых распространенных: Herpes simplex (вирус простого герпеса, ВПГ) первого и второго типа.

До сексуальной революции в 90-х годах прошлого века с ними все было просто: на губе — первый тип, на гениталиях (редкий случай!) — второй. Но потом народы бывшего СССР узнали об оральном сексе. И все перепуталось. Выяснилось, что генитальный герпес вполне может осесть на губе, а лабиальный — на половой губе или половом члене.

При первичном инфицировании могут поражаться не только губы, но и кожа в области носогубного треугольника, и слизистая носа. Иногда эта инфекция может стать причиной стоматита или ангины. Татьяна Понкратова Врач клинической лабораторной диагностики медицинской компании «ИНВИТРО»

Довольно часто при типичной симптоматике ангины ни пациент, ни врач не думают о вирусе герпеса и лечат больное горло антибиотиками. В результате иммунитет может снизиться, а вирус герпеса совсем распоясаться. Есть ли способ понять, что это именно он? И поняв, можно ли его победить?