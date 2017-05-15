С тех пор, как появился Интернет, этот вопрос стал одним из самых обсуждаемых на кулинарных и медицинских форумах. Нам встречались утверждения, что все зависит от качества металла — и современные ножи и ножницы из нержавейки якобы не могут причинить существенного ущерба качеству продуктов. Часто попадаются советы не резать зелень и фрукты, а рвать и ломать — тогда вроде бы сохраняется клеточная оболочка и… И что?

Passion взялся разобрать вопрос во всех подробностях. Тем более что в наше время многие предпочитают покупать продукты УЖЕ нарезанными:

в супермаркетах: нарезанные и очищенные овощи и фрукты существенно экономят нам время при приготовлении обедов и ужинов;

в сервисах доставки здорового питания: это помогает экономить и деньги, и калории, ведь если по рецепту вам нужны полторы картофелины и половинка яблока, вы заплатите именно за них, а не за две картошки и не за килограмм;

в ресторанах и кофейнях take&go: вы берете по пути на работу уже готовый салат или нарезанные красивыми кубиками фрукты в пластиковых стаканах и можете перекусить, не отрываясь от монитора.

Нарезанные фрукты стоят незначительно дороже немытых и целых — так что если время вам дороже денег, то почему бы и нет?

А вот почему: