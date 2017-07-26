Появившись в 90-е годы прошлого века, этот термин довольно быстро был исключен из клинической практики.

Но спустя почти 25 лет его, вероятно, придется вернуть. Потому что за толерантность и бодипозитив приходится расплачиваться здоровьем, а то и жизнью.

Суть явления очень проста и легко оформляется в афоризм «Я не толстый, я мощный», «Я не жирная, я аппетитная». Как вариант: «Хорошего человека чем больше, тем лучше», «Хороший едок — хороший работник».

Термин был введен в обиход испанским диетологом Хайме Бругосом в книге «Изопротеиновая диета». Как нетрудно догадаться из названия, тогда проблема связывалась в основном с поведением культуристов и бодибилдеров. Сейчас она гораздо шире. По предварительным оценкам, мегаректиков в мире в десятки раз больше, чем аноректиков.

Кто такие мегаректики

В разные времена и в разных странах их называли пиквиками, бонвиванами, здоровяками, а то и богатырями. Это люди, которые страдают ожирением и при этом получают от еды не только вкусовое, но и эстетическое удовольствие, гордятся своей любовью к еде и хвастаются и количеством съеденного, и достигнутыми размерами. Из-за искаженных представлений о собственном теле они не в состоянии оценить масштаб проблемы.

Очень часто такое искаженное пищевое поведение продиктовано некими архетипическими образами: мужчина, с аппетитом рвущий зубами мясо, выглядит брутально; женщина, поедающая эклеры, сама кажется сдобной, сладкой и желанной… К здоровой пище и какому-либо режиму питания такие установки отношения не имеют. Мегаректики предпочитают нездоровую пищу — как правило, мясо и быстрые углеводы, что, как ни странно, довольно быстро приводит к симптомам недоедания из-за нехватки необходимых питательных веществ (витаминов, минералов и аминокислот). У них часто развиваются анемия, метаболический синдром и сердечно-сосудистые нарушения. То есть те же проблемы, что и у аноректиков.

При этом сами бодипозитивщики, пиквики и мегаректики считают, что лишний вес является синонимом здоровья и жизненной силы. Принято считать, что они не знают о своей болезни. Однако многие из них не любят фотографироваться и ходить по магазинам одежды — то есть сознательно или подсознательно избегают ситуаций, которые заставили бы их признать реальность.